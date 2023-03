Was der Oscar für Hollywoodgrößen, ist der Seafood Star für den Fisch- und Meeresfrüchtehandel. Bereits seit 15 Jahren vergibt die renommierte Fachzeitschrift Fischmagazin die begehrte Auszeichnung. Frischeparadies konnte sie sich bereits fünfmal in der Kategorie Beste Fischtheke sichern. Dieser kontinuierliche Erfolg wird am 17. und 18. März 2023 in allen Niederlassungen gefeiert. Kunden können sich auf zahlreiche Specials und Aktionen freuen.

Die ausladenden Fischtheken im Frischeparadies. Bildrechte: Frischeparadies.

„Wir blicken auf rund 150 Jahre Kernkompetenz im Bereich Fisch und Meeresfrüchte zurück, die Wurzeln von Frischeparadies reichen bis ins Jahr 1874“, erklärt Christian Horaczek, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Frischeparadies gegenüber Gourmet Report. Kein Wunder also, dass die zehn Märkte in Deutschland und Österreich die Anlaufstellen schlechthin für anspruchsvolle Profis und Hobbyköche sind. Erfahrung, Qualität, Service, Kompetenz und Sortimentstiefe werden nicht nur von den Kunden geschätzt, sondern auch regelmäßig von unabhängigen Stellen ausgezeichnet. So erhielt aktuell die Frankfurter Niederlassung den Seafood Star 2023 in der Kategorie Beste Fischtheke Deutschlands.

Zwei Tage Seafood-Party im März

Solche Erfolge müssen gefeiert werden, und genau das tut Frischeparadies am 17. und 18. März in allen Niederlassungen. Getreu dem Motto „Muscheln wir mal“ finden Kunden an den prall gefüllten Fischtheken von Hamburg bis Innsbruck nicht nur das gewohnte Füllhorn an Frisch- und Räucherfisch, sondern auch eine beispiellose Auswahl an Mollusken. Dabei sind Klassiker wie verschiedene Austern, Herz- und Miesmuscheln ebenso vertreten wie exotische Spezialitäten, unter anderen Abalone, Enten- und Meerscheidemuscheln oder Bigorneau- und Bulot-Schnecken.

Alle zehn Märkte bieten an den beiden Tagen spezielle Produktverkostungen an, außerdem können Kunden beim Showfiletieren zuschauen, wie besonders große und edle Fische fachgerecht zerlegt werden. Verschiedene Verlosungen und Gewinnspiele runden das Programm ab.

Weitere Infos und Öffnungszeiten gibt es auf den jeweiligen Marktseiten.

