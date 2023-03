Mit „back to the roots” könnte der jüngste Schritt in Sören Weilands beruflichem Werdegang beschrieben werden: Der 32-jährige Restaurantfachmann absolvierte bereits seine Ausbildung im Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe, war dort als Demi-Chef de Rang beschäftigt und danach rund zehn Jahre in den verschiedensten nationalen und internationalen Sterne- und Hauben-Restaurants unterwegs.

Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe: Sören Weiland übernimmt als neuer Gastronomieleiter ©Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe



Nun kehrt er als neuer Gastronomieleiter und zugleich Nachfolger seines einstigen Ausbilders Dominique Metzger an den Ort seiner Lehrzeit und in die Heimat zurück. Das Fünf-Sterne-Superior-Hotel im Hohenloher Land verwöhnt seine Gäste in fünf Restaurants – verantwortlich für den nicht nur guten, sondern mehrfach ausgezeichneten Geschmack ist Küchendirektor und Koch des Jahres 2022 Boris Rommel (2 Michelin-Sterne). Dass dabei auch alles andere für den Gast perfekt ablaufen muss, ist Anspruch des Hauses, und die Organisation dafür die Leidenschaft von Sören Weiland. Zuletzt stellte er sein Talent als Restaurantleiter im Budersand Hotel – Golf & Spa – Sylt (1 Michelin-Stern) unter Beweis.

Sören Weiland

Alles zusammen muss eine Symphonie ergeben

„Für mich bedeutet der Besuch in einem Gourmet-Restaurant mehr als nur ein kulinarisches Highlight. Es ist ein Erlebnis für alle Sinne – Küchenchef und Restaurantleiter müssen perfekt interagieren, die Qualität, Zubereitung und Präsentation sämtlicher Speisen und Getränke müssen – wie auch das Ambiente und der Service – eine einzige Symphonie ergeben“, so Weiland, dessen Talent schon im Schüleralter bei Praktika und Ferienjobs in der Gastronomie und Hotellerie im Hohenloher Land auffiel. „Wir freuen uns und sind sehr stolz, Sören Weiland wieder in unseren Reihen zu haben“, sagt Jürgen Wegmann, Direktor im Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe. „Die Region ist seine Heimat, unser Hotel sein Ausbildungsbetrieb und mit ihm bleibt auch ein Teil des Know-hows seines Vorgängers und Ausbilders im Hause – ergänzt von einer ganzen Menge wertvoller Erfahrungen.“

Wichtige Stationen in Sören Weilands Karriere waren weiterhin unter anderem das Restaurant „The Grill by Sean Connolly“ im Fünf-Sterne-Hotel SKYCITY in Auckland/Neuseeland (Demi-Chef de Rang), das Restaurant „Simon Taxacher“ (5 Hauben) im Hotel Relais und Châteaux Rosengarten (Kirchberg/Tirol) oder das Restaurant „Ai Pero“ in Andernach (1 Michelin-Stern) – jeweils als Restaurantleiter.

