Daniel Kuhlmey ist neuer Küchendirektor im Dorint Kurfürstendamm Berlin

Daniel Kuhlmey

„Gästen feinste Lebensart und Genuss zu bieten, ist der Leitgedanke im Dorint Kurfürstendamm Berlin“, so die Eigenwerbung des Dorints. „Das fängt mit der einzigartigen Architektur des Hauses von Jan Kleihues an und geht über Service und Küche bis ins kleinste Ausstattungsdetail weiter.“

Mit Daniel Kuhlmey gewinnt das Luxushotel nun einen Küchendirektor, der seine Leidenschaft für ausgezeichnetes Essen zum Beruf gemacht hat. So wird er als Verantwortlicher für sämtliche Bankett Events und als Chef des Restaurants Le Faubourg höchste Standards halten, neue Strategien zur Ausrichtung der Bankett-Küche entwickeln und mit frischen Ideen für kulinarische Highlights sorgen.

Daniel Kuhlmey hat seine Ausbildung im Mövenpick Restaurant im Europa Center absolviert. Dem Restaurant, das die Welt der Frühstücksbüffets revolutioniert hat, blieb der gebürtige Berliner bis 2013 treu: zunächst als Commis de cuisine, dann als Sous Chef und schließlich die letzten drei Jahre als Küchenchef. Nach seinem Wechsel zur BMB Gruppe, für die er fast zwei Jahre als Küchendirektor 18 Restaurants in Berlin und Umgebung verantwortete, kehrte er 2016 zu Mövenpick zurück – als Executive Chef im Hotel Mövenpick Berlin. 2020 wechselte der heute 36-Jährige als Küchenchef ins Dorint Hotel Sanssouci nach Potsdam, wo er im Mai 2022 zum Küchendirektor ernannt wurde. Auch die dreimonatige Opening-Taskforce im 5-Sterne-Hotel Grand Tirolia Kitzbühel leitete er Ende 2022 zum Erfolg.

Im Hotel Dorint Kurfürstendamm Berlin wird Daniel Kuhlmey sein Engagement für mehr Regionalität bei den Zutaten und Produkten fortsetzen. Zum Selbstverständnis des neuen Küchendirektors gehört es, die hiesige Landwirtschaft zu unterstützen und zu fördern. Selbst bei großen Events mit bis zu 1.000 Gästen werden saisonale Gerichte serviert und Nachhaltigkeit in den Fokus gerückt. Bis auch der neue Küchenchef seine Position im Le Faubourg antritt, wird Daniel Kuhlmey die Karte des Restaurants gestalten und persönlich am Herd stehen. Carsten Colmorgen, General Manager des Hotel Dorint am Kurfürstendamm Berlin, freut sich auf die Zusammenarbeit: „Daniel Kuhlmey wird mit seiner Erfahrung und seiner Kreativität unser Hotel sehr bereichern. Er ist ein absoluter Teamplayer, ein hervorragender Koch und ein Kollege mit vorbildlichem Bewusstsein für Umweltschutz und Nachhaltigkeit.“

Daniel Kuhlmey Zusammenfassung