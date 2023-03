Im September wird der neue Ausbildungs-Award des VKD, der „Laurentius“, erstmalig verliehen. Bei der Auswahl der Preisträger unterstützen die Jury namhafte Spitzenköche. Noch bis zum 28. April können engagierte Ausbilder ihren „Hut in den Ring werfen“ und sich um den Award bewerben.

Jens Rittmeyer, hiermit Azubi Gerdelmann, unterstützt den Laurentius Award

Ausbilder aufgepasst! Mit dem neuen Ausbildungs-Award „Laurentius“ ehrt der Verband der Köche Deutschlands Köchinnen und Köche, die sich aktiv für eine gute Kochausbildung einsetzen und durch ihr besonderes Engagement im Bereich Nachwuchsförderung wesentlich dazu beitragen, den Kochberuf in die Zukunft zu tragen. „Der Laurentius ist eine Auszeichnung für die geleistete Arbeit der Ausbilderinnen und Ausbilder und soll ihr Selbstvertrauen stärken“, erklärt Joachim Elflein, VKD-Vizepräsident und Vorsitzender der Award-Jury. „Außerdem können Betriebe den Preis nutzen, um ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit zu steigern. Der Laurentius bietet eine gute Gelegenheit, die mediale Aufmerksamkeit in der Region sowie bundesweit auf die hochwertige und engagierte Ausbildungsarbeit im eigenen Betrieb zu lenken.“

Ausbildungs-Award „Laurentius“

Networking mit namhaften Kolleg:innen

Bewerben können sich Ausbilder:innen aus der Gastronomie, Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegung und Catering bis zum 28. April – je aussagekräftiger die Bewerbung, desto besser. Ab Mai besucht die Fachjury ausgewählte Bewerber:innen in ihren Betrieben und macht sich vor Ort ein genaues Bild über die Qualität der Ausbildung. Verliehen wird der Laurentius dann im Rahmen des Thementags „VKD Impulse“ im September 2023. Als willkommenen Nebeneffekt bringt die Preisverleihung viel Fach-Know-how an einen Ort und bietet den optimalen Rahmen für Networking in der Branche: Die Award-Teilnehmenden treffen andere nominierte Ausbilder:innen und Jurymitglieder sowie die Mentor:innen, die der Jury bei ihrer Arbeit mit Rat zur Seite stehen sowie die Veranstaltung ideell und medial begleiten werden. Hier sind keine Geringeren an Bord als die Spitzenköch:innen Cornelia Poletto, Jens Rittmeyer, Robin Pietsch und Anton Schmaus.

LAURENTIUS 2023

Anmeldeschluss ist der 28. April 2023. Das Anmeldeformular gibt es hier.