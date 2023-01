Im Flieger nach Los Angeles

Reisetagebuch von Los Angeles nach Panama



Tag 1



Nun geht es in paar Tagen los.

Mein Kumpel Marc und ich, Natella, fliegen nach LA. Ich werde als Tagebuch meine Reise aufzeichnen, drei Tage vor der Abreise starte ich mit dieser Meldung. Wie aufregend!

Taxifahrt

Vorbereitungen, die man getroffen hat oder treffen möchte, wenn man auf so eine Reise geht sind unzählig. Die Motorräder verschiffen, Internationalen Führerschein bestellen, Geld wechseln, die Liste abhacken, was man mitnimmt usw.



Eigentlich hat es schon vor drei Monaten angefangen, beziehungsweise im September 2022 wo wir nach Österreich gefahren sind, um die Gruppe kennen zu lernen, mit denen Menschen wir zwei Monate verbringen werden unterwegs auf dem Motorrad in Kalifornien und Mittelamerika. Alle nett, alle Ü50 und alle Männer.

Rhetorische Frage: Interessieren sich Frauen nicht für solche Reisen?! Die Frage könnte ich später vielleicht beantworten!



Nach dem ich seit meiner letzten Reise, 3 Monate lang ununterbrochen gearbeitet habe, ist der Tag der Abreise endlich gekommen.



18. Dezember 2022 ist ein Montag, Flieger geht um 9.30

Sonntag ist der ganzen Tag Vorbereitung, unglaublich was alles man mitnehmen kann!



Mein Kumpel und Mitbewohner Marc,

rennt die ganze Zeit durch die Wohnung durch und versucht mehrere Dinge parallel zu machen: Graden, Packen, Mailing an Kunden versenden.



Colorgrading- Unser letzter Film muss vor der Präsentation fertig werden und er hat sich entschieden noch mal zu graden. Postproduktion ist in mehrere Stepps unterteilt.



Ein Film entsteht 3-mal. Drehbuch schreiben, Drehen, Postproduktion. Spannend bei allen drei Abschnitten dabei zu sein.



Das Packen sah bei Ihm sehr wild aus, alle Kameras und Hilfsgeräte, Funktionsunterwäsche, Endurostiefeln und andere Reiseutensilien, Wasserkocher, Medikamente, Flyer und Briefe für Kundenmailing und ganzen Stapel an wichtiges Parieren wie Carne de Passage, Internationalen Führerschein, Covid Impfung Nachweis. Das alles, weil, er doch für eine ganze Weile verreist. Von LA bis nach Ushuaia. Bei mir sah es doch bescheiden aus, weil ich nur, bis Panama mitmache.



Das Packen von 250 Flyern, hat bei mir einige Stunden gedauert, pro Unterschrift + Falten des Briefes und Schieben in den Briefumschlag, dauerte bei mir ca. 20 Sekunden. Fließband Arbeit. Hat auch was. Ich habe mich tatsächlich in so eine Nirvana versetzt gefüllt. Die Finger arbeiten schnell, Gedanken fließen, man ist hebt ab und fängt an runterzukommen und fantasieren. Was wird auf dieser Reise auf uns zukommen!? Spannend, spannend.



Die Zeit ist so schnell vorbei gegangen, als wir gemerkt haben das es schon 22.00 Uhr am Sontag Abend ist und wir noch gar nicht gepackt haben, dann wurde es wirklich wild, noch 8 Stunden, bevor uns Taxi abholt. Erst mal wollte ich ein paar nette Sommersachen wie Kleidchen mitnehmen, schließlich sind wir bzw. ich in der Süd Kugel wo zwischen 15- 35 Grad ist. LA, Mexiko, Nicaragua, Costa Rica, Panama. Aber so viel Platz auf dem Moped hat man nicht.



Nun sitze ich im Flieger nach LA

und schreibe diese Zeilen, während ein sehr attraktiver Steward in der Business Class Lounge mir einen Champagner serviert. OMG



Ich melde mich wieder nach dem Jetlag vorbei ist, 9 Stunden Zeitunterschied macht sich bemerkbar.

Es ist schon eigentlich Abend 20.00 Uhr aber aus dem Fenster scheint die Sonne und man kann Grönland und deren Prinz Christian Sund Passage glasklar sehen!

