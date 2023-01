Wir haben die gesamte Liste aller Sternerestaurants und alle Bib Gourmands von 2022/23 des Michelin Kalifornien. Das Addison wurde mit drei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet und gehört damit zu den 18 kalifornischen Restaurants, die MICHELIN-Sterne neu erhalten haben.

Insgesamt 89 Restaurants erreichen den MICHELIN-Stern-Status – sieben davon mit drei Sternen.

Neunundachtzig Restaurants haben in der Ausgabe 2022 des MICHELIN-Führers Kalifornien die Sterne erreicht – darunter 18, die neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden.

Addison erhielt drei Sterne, womit sich die Zahl der Restaurants mit drei MICHELIN-Sternen in Kalifornien auf sieben erhöht. Caruso’s und The Restaurant at JUSTIN erhielten jeweils einen MICHELIN-Stern sowie einen MICHELIN Green Star. In Kalifornien befinden sich nun 11 der 13 mit einem grünen Stern ausgezeichneten Restaurants in Nordamerika.

„Kalifornien ist der wahr gewordene Traum eines jeden Feinschmeckers“, so Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN-Führer. „Mit dem spektakulären Addison gibt es jetzt 142 Drei-Sterne-Restaurants auf der Welt. Für das Team des Addison ist dies wirklich ein Meilenstein, auf den es stolz sein kann.

Hier sind die neuen MICHELIN-Sterne-Restaurants mit den Anmerkungen der jeweiligen Inspektoren

Drei MICHELIN-Sterne

Addison (San Diego; zeitgenössische/kalifornische Küche)

Küchenchef William Bradley steht seit 2006 am Herd des Addison und hat diese südkalifornische Oase in ein Restaurant von Weltklasse verwandelt. Globale Inspiration und kalifornische Sentimentalität sind das Herzstück seines Ansatzes, und kein Gericht fängt dies besser ein als der mit Sesam gewürzte Koshihikari-Reis, der mit über Apfelholz geräuchertem Sabayon und Regiis Ova Reserve-Kaviar gekrönt wird. Von Churros mit Hühnerleber bis hin zu einer Variante von Pommes Frites und Dip sind die Gerichte verspielt und doch raffiniert.

Eröffnungshappen wie Kumamoto-Austern mit eingelegter grüner Erdbeere oder iberischer Schinken, der über eine herrlich goldene Kartoffel gefaltet wird, zeigen fein abgestimmte Aromen. Chawanmushi mit Muscheln ist ein Beispiel für die meisterhafte Beherrschung von Technik, Aromen und Texturen. Den Abschluss des Menüs bildet eine Auswahl an verblüffenden kleinen Häppchen.

Ein MICHELIN-Stern

715 (Los Angeles; japanische/Sushi-Küche)

Der aus der Präfektur Osaka stammende Küchenchef Seigo Tamura kam in die USA mit dem Traum, Profi-Basketballer zu werden. Zum Glück für Los Angeles punktet er nur bei den Gästen, die sein Sushi probieren. Zusammen mit seinem jüngeren Bruder sind die beiden in die Fußstapfen ihres Großvaters als Sushi-Koch getreten. Sie beziehen alle Meeresfrüchte aus Japan und reifen größere Fische, wie Thunfisch, selbst. Ihre Mischung aus Hitomebore- und Koshihikari-Reis ist unverwechselbar, und während bei Sushi nach Edomae-Stil roter Essig für den Reis verwendet werden muss, fügen sie in Anspielung auf ihre Wurzeln in Osaka ein wenig Zucker hinzu.

Camphor (Los Angeles; zeitgenössische/französische Küche)

Unter der Leitung der hochtalentierten Küchenchefs Max Boonthanakit und Lijo George serviert das Camphor wirklich gute französische Küche mit einer Prise südostasiatischer Gewürze. Kreative Cocktails, darunter der erfrischende Saint-Germain, runden das Erlebnis ab. Sprudelnd heiße Rigatoni, gefüllt mit Artischocken, Mangold und Comte, liefern einen sättigenden Bissen nach dem anderen, und das Steak au poivre ruht in einer Lache perfekter Sauce.

Caruso’s (Montecito; kalifornische Küche)

Das Rosewood Miramar Beach ist die Heimat des Caruso’s, und zeitgenössische kalifornische Küche mit italienischen Einflüssen ist die Maxime der Küche. Das Restaurant ist in einem separaten Gebäude untergebracht und liegt direkt am Wasser – ein kleiner Spaziergang führt Sie zu diesem eleganten Rückzugsort. Der Speisesaal ist mit Lederkabinen, mit Leinen bezogenen Tischen und weißen Stühlen ausgestattet, von denen aus man einen Blick auf die tosenden Wellen hat. Aber täuschen Sie sich nicht: Im Mittelpunkt steht das saisonale Prix-fixe und der Fokus auf regionale Produkte (kalifornischer Weizen, der im Haus gemahlen wird; Seeigel, der von einem lokalen Taucher stammt).

Citrin (Santa Monica; kalifornische Küche)

Das Citrin befindet sich zwar im selben Gebäude wie das Schwesterrestaurant Mélisse von Chefkoch Josiah Citrin, doch anstelle des reinen Degustationsmenüs des Schwesterrestaurants gibt es hier eine größere Auswahl mit einem bescheidenen Prix-fixe-Angebot und Optionen à la carte. Die Küche von Chefkoch Ken Takayama kombiniert französische Technik mit einer Fülle von kalifornischen Saisonprodukten und konzentriert sich auf die Aktualisierung klassischer Geschmacksrichtungen mit modernen, globalen Akzenten.

Cyrus (Geyserville; kalifornische Küche)

Der gefeierte Weinkoch Douglas Keane ist mit der Wiedereröffnung des Cyrus in Geyserville wieder in den Vordergrund getreten. Das Abendessen ist ein überschwängliches Erlebnis, das von Canapes und Champagner in der Lounge über kleine Häppchen in der Küche bis hin zu gehaltvollen Kompositionen im Speisesaal reicht. Farmfrisches Crudité zum Dippen in Umeboshi-Emulsion, Sonoma-Ente mit Rüben und Hoisin und schwarzer Sesam-Financier mit gehobelten Pflaumen sind nur einige Beispiele für die beeindruckende, global akzentuierte Küche.

Gwen (Los Angeles; Steakhaus)

Tagsüber verkauft diese verführerisch eingerichtete Metzgerei Fleisch aus artgerechter Haltung von lokalen Partnerbetrieben. Abends verwandelt sich das Gwen in einen leuchtenden Speisesaal, in dem die gleichen gehobenen Fleischsorten à la carte und in einem mehrgängigen Degustationsmenü angeboten werden. Das nach ihrer geliebten Großmutter benannte Restaurant ist eine Zusammenarbeit zwischen Küchenchef Curtis Stone und seinem Bruder Luke, die mit Kristallleuchtern und einem knisternden Kamin einen Hauch von Art-Déco-Glamour versprüht. Die Speisekarte ist übersichtlich und bietet hausgemachte Charcuterie und über Holzfeuer gegrillte Steaks.

Hatchet Hall (Los Angeles; amerikanische Küche)

Dieses coole Lokal in Culver West ist dank des talentierten Teams, das dahinter steht, und der Arbeit von Küchenchef Wes Whitsell ein Genuss. Hier wird auf offener Flamme gekocht, mit einem Hauch von Südstaatenflair und dank einer Fülle lokaler Produkte saisonal orientiert. Brötchen und Kekse sollten Sie sich nicht entgehen lassen, während Gemüsegerichte wie Collard Greens mit geräuchertem Truthahn von hochwertigen Zutaten und köstlicher Ausgewogenheit zeugen. Nuancierte Geschmacksrichtungen und Kreativität vereinen sich in Gerichten wie Kampachi-Halsband und Schweinebauch. Kurzum, hier kann man nichts falsch machen.

Kato (Los Angeles; asiatische/zeitgenössische Küche)

Chefkoch Jonathan Yao steuert das Schiff im Kato, indem er geschickt seinen taiwanesischen Hintergrund nutzt, um moderne Gerichte zu kreieren, die gleichzeitig einfach und komplex sind. Er hat keine Angst vor Veränderungen und ändert die Speisekarte oft je nach Verfügbarkeit oder einfach nach Lust und Laune. Das macht nichts, denn es erwartet Sie ein durchweg kreatives und oft skurriles Erlebnis. Die Gerichte (von denen einige von einem lokalen Handwerker hergestellt werden) sind ebenso elegant wie einfallsreich.

Localis (Sacramento; kalifornische Küche)

Zusammen mit seinem eingespielten Team bringt Chefkoch und Inhaber Christopher Barnum-Dann eine ungewöhnliche Wärme in dieses intime Ambiente. Sein Enthusiasmus ist sofort spürbar, wenn er fröhlich seine Inspiration für bestimmte Gerichte erklärt und sogar um Feedback bittet. Das gilt besonders für die Gäste, die an der geräumigen Theke sitzen. Die Küche hat eine klare, moderne Einfachheit, und das Engagement für sorgfältig ausgewählte Zutaten ist durch und durch kalifornisch. Es mangelt ihr auch nicht an Persönlichkeit, denn sie kombiniert verschiedene Geschmacksrichtungen und schöpft dabei auch aus verschiedenen globalen Küchen.

Manzke (Los Angeles; Zeitgenössische Küche)

Das gleichnamige Fine-Dining-Konzept von Walter und Margarita Manzke befindet sich im selben Gebäude wie ihr eher zwangloses Bicyclette Bistro. Hier erwartet Sie ein 10-gängiges Degustationsmenü mit einem zeitgenössischen Stil, der französische Techniken mit kalifornischen Einflüssen und asiatischen Noten verbindet. Der Einfallsreichtum ist allgegenwärtig. Das Cocktailprogramm ist ein einzigartiges Vergnügen und ein sehr empfehlenswerter Auftakt zu jedem Essen hier.

Nisei (San Francisco; japanische/zeitgenössische Küche)

„Nisei“ bezieht sich auf die in den USA geborenen Kinder japanischer Einwanderer, was Chefkoch David Yoshimura ist; und die Synthese dieses Erbes bildet die Grundlage dieser Küche. Die Küche ist sowohl kühn als auch subtil und strotzt nur so vor Persönlichkeit und technischer Finesse. Das Degustationsmenü ist zu gleichen Teilen Tradition und Erfindung, wobei eine klassische Matsutake-Brühe in Harmonie mit einem völlig originellen Dessert aus lila Süßkartoffeln aus Okinawa steht.

Osito (San Francisco; Zeitgenössische Küche)

Küchenchef Seth Stowaway steckt sein Herz, seine Seele und sogar seinen Spitznamen (Osito bedeutet „kleiner Bär“) in dieses rustikale, hüttenähnliche Lokal, in dem das Kochen am offenen Feuer im Mittelpunkt steht. Das mehrgängige Degustationsmenü wird an einem großen Gemeinschaftstisch serviert und wechselt im Rhythmus der Jahreszeiten. Die Speisen sind sowohl elementar als auch gehoben, mit einem subtilen Duft von Rauch, der sich durch die verschiedenen Gänge zieht, wie z. B. bei einem leicht gegarten Königslachs mit Fenchel und Steinpilzen oder einer langsam gegarten Rinderbrust, die am Tisch mit einer intensiv schmeckenden Muschel-BBQ-Sauce bestrichen wird.

Press (St. Helena; amerikanische Küche)

Dieser moderne amerikanische Speisesaal versprüht das Flair des Weinlandes und verfügt zufällig über die größte Sammlung von Napa-Weinen der Welt. Küchenchef Philip Tessier lässt sich ebenfalls von der Lage inspirieren und kreiert moderne kalifornische Gerichte wie Kusshi-Austern mit geschlagenem Meerrettich, mit Zitrusfrüchten gepökelter Schnapper mit Yuzu-Quark und weißes Trüffelrisotto, das einfach raffiniert ist.

Das Restaurant im JUSTIN (Paso Robles; kalifornische Küche)

Über kurvenreiche Straßen gelangen Sie zu diesem üppigen Rückzugsort, der sich in das Weingut JUSTIN einschmiegt. Das Restaurant setzt auf lokale Produkte aus der Umgebung und aus dem eigenen Obstgarten mit 150 Bäumen, den essbaren Blumenfeldern, den Gemüse- und Kräutergärten und der Imkerei. Chefköchin Rachel Haggstrom und ihr Team lassen ihre kreativen Fähigkeiten bei einem einzigen Degustationsmenü spielen. Stellen Sie sich Spargel mit weichem Wachtelei, Blutorange und Entenprosciutto oder Artischockentortellini mit Trüffel und Erbsen vor. Wie nicht anders zu erwarten, gibt es auch eine beeindruckende Weinkarte, die neben anderen einzigartigen Weinen auch eigene Etiketten enthält.

San Ho Won (San Francisco; koreanische Küche)

Die beiden Spitzenköche Corey Lee und Jeong-In Hwang vereinen hier ihre herausragenden Talente, so dass man mit Sicherheit Außergewöhnliches erwarten kann. Die eifrig verfeinerte Technik der Küche kombiniert geschickt traditionelle koreanische Geschmäcker mit einem Sinn für Neues und verwendet tadellose Zutaten, um Gerichte von unübertroffener Tiefe und Reinheit des Geschmacks zu kreieren, ob es sich nun um das bescheidene Kimchi handelt oder um ein raffiniertes Stück Rindfleisch.

Ssal (San Francisco; koreanische Küche)

Hyunyoung und Junsoo Bae haben reichlich Erfahrung in der gehobenen Küche, aber sie wurden inspiriert, sich selbständig zu machen, um eine Lücke in der koreanischen Restaurantszene San Franciscos zu füllen, wie sie meinen. Das Ergebnis ist ein Degustationsmenü, das auf vertraute Aromen zurückgreift, sich aber durch eine raffinierte Einfachheit auszeichnet. Sorgfältig zubereitete Meeresfrüchte zeugen von handwerklichem Geschick, wie z. B. schwarzer Kabeljau, der vor dem Grillen teilweise getrocknet wird, damit die Haut so knusprig wird, dass man sie vom anderen Ende des Raumes hören kann. Eine Besonderheit sind die kurzen Rippen vom Rind, die sanft sous vide gegart werden und dann eine süßlich-würzige Kruste bilden.

Sushi Kaneyoshi (Los Angeles; japanische/Sushi-Küche)

Diese frustrierend schwer zu findende Sushi-Bar befindet sich an den unerwartetsten Orten, aber wenn man dieses ruhige, minimalistische Prunkstück betritt, fühlt man sich nach Japan versetzt. Hier wird auf jedes Detail geachtet, sei es die Qualität der Zutaten oder die kunstvollen Teller – einige der Gefäße werden sogar von Küchenchef Yoshiyuki Inoue selbst hergestellt. Zu den Höhepunkten gehören der atemberaubend gebratene Seebarsch zwischen einem knusprigen Nori-Blatt, die in Soja geschmorte und warm servierte Auster von der Westküste und die leicht geräucherten Garnelen in einer üppigen Eigelb-Sojasauce.

Bib Gourmand

Die Inspektoren des MICHELIN-Führers haben 15 Restaurants in die Bib Gourmand-Liste aufgenommen, die für gutes Essen zu einem guten Preis ausgezeichnet werden: All Day Baby, Caboco, Chulita, Flavors from Afar, Good Good Culture Club, Hilda and Jesse, Ipoh Kopitiam, Jo’s Modern Thai, Lalibela, Moo’s Craft Barbecue, peasants FEAST, Pijja Palace, Pizzeria Bianco, Ramen & Tsukemen TAO und Saffy’s.

Établissements, die mit 1-3 Sternen ausgezeichnet wurden:

Restaurant Distinction Adresse Addison (neu) 5200 Grand Del Mar Way, San Diego, 92130 Atelier Crenn 3127 Fillmore St., San Francisco, 94123 Benu 22 Hawthorne St., San Francisco, 94105 The French Laundry 6640 Washington St., Yountville, 94599 Manresa 320 Village Ln., Los Gatos, 95030 Quince 470 Pacific Ave., San Francisco, 94133 SingleThread 131 North St., Healdsburg, 95448 Acquerello 1722 Sacramento St., San Francisco, 94109 Birdsong 1085 Mission St., San Francisco, 94103 Californios 355 11th St., San Francisco, 94103 Commis 3859 Piedmont Ave., Oakland, 94611 Harbor House 5600 CA-1, Elk, 95432 Hayato 1320 E. 7th St., Ste. 126, Los Angeles, 90021 Lazy Bear 3416 19th St., San Francisco, 94110 Mélisse 1104 Wilshire Blvd., Santa Monica, 90401 n/naka 3455 S. Overland Ave., Los Angeles, 90034 Providence 5955 Melrose Ave., Hollywood, 90038 Saison 178 Townsend St., San Francisco, 94107 Sushi Ginza Onodera 609 N. La Cienega Blvd., West Hollywood, 90069 715 (neu) 738 E. 3rd St., Los Angeles, 90013 Adega 1614 Alum Rock Ave., San Jose, 95116 Angler SF 132 The Embarcadero, San Francisco, 94105 Auberge du Soleil 180 Rutherford Hill Rd., Rutherford, 94573 Aubergine Monte Verde at 7th Ave., Carmel-by-the-Sea, 93921 Avery 1552 Fillmore St., San Francisco, 94115 Barndiva 231 Center St., Healdsburg, 95448 Bell’s 406 Bell St., Los Alamos, 93440 Camphor (neu) 923 E. 3rd St., Ste. 109, Los Angeles, 90013 Caruso’s (neu) 1773 S. Jameson Ln., Montecito, 93108 Chez TJ 938 Villa St., Mountain View, 94041 Citrin (neu) 1104 Wilshire Blvd., Santa Monica, 90401 Cyrus (neu) 275 CA-128, Geyserville, 95441 Gary Danko 800 North Point St., San Francisco, 94109 Gucci Osteria da Massimo Bottura 347 N. Rodeo Dr., Beverly Hills, 90210 Gwen (neu) 6600 Sunset Blvd., Los Angeles, 90028 Hana re 2930 Bristol St., Costa Mesa, 92626 Hatchet Hall (neu) 12517 Washington Blvd., Los Angeles, 90066 Jeune et Jolie 2659 State St., Carlsbad, 92008 Kali 5722 Melrose Ave., Hollywood, 90038 Kato (neu) 777 Alameda St., Los Angeles, 90021 Kenzo 1339 Pearl St., Napa, 94559 Kin Khao 55 Cyril Magnin St., San Francisco, 94102 The Kitchen 2225 Hurley Way, Ste. 101, Sacramento, 95825 Knife Pleat 3333 S. Bristol St., Ste. 3001, Costa Mesa, 92626 Le Comptoir at Bar Crenn 3131 Fillmore St., San Francisco, 94123 Localis (neu) 2031 S St., Sacramento, 95811 Madcap 198 Sir Francis Drake Blvd., San Anselmo, 94960 Manzke (neu) 9575 W. Pico Blvd., Los Angeles, 90035 Marlena 300 Precita Ave., San Francisco, 94110 Maude 212 S. Beverly Dr., Beverly Hills, 90212 Mister Jiu’s 28 Waverly Pl., San Francisco, 94108 Morihiro 3133 Glendale Blvd., Los Angeles, 90039 Niku Steakhouse 61 Division St., San Francisco, 94103 Nisei (neu) 2316 Polk St., San Francisco, 94109 Nozawa Bar 212 N. Cañon Dr., Beverly Hills, 90210 O‘ by Claude Le Tohic 165 O’Farrell St., San Francisco, 94102 Omakase 665 Townsend St., San Francisco, 94103 Orsa & Winston 122 W. 4th St., Los Angeles, 90013 Osito (neu) 2875 18th St., San Francisco, 94110 Osteria Mozza 6602 Melrose Ave., Los Angeles, 90038 Pasta | Bar 16101 Ventura Blvd., Ste.250, Encino, 91436 Phenakite 516 S Mission Rd, Los Angeles, 90033 Plumed Horse 14555 Big Basin Way, Saratoga, 95070 Press (neu) 587 St. Helena St., St. Helena, 94574 The Progress 1525 Fillmore St., San Francisco, 94115 Protégé 250 California Ave., Palo Alto, 94306 Q Sushi 521 W. 7th St., Los Angeles, 90014 The Restaurant at Justin (nouveauté) 11680 Chimney Rock Rd., Paso Robles, 93446 San Ho Won (neu) 2170 Bryant St., San Francisco, 94110 Selby’s 3001 El Camino Real, Atherton, 94061 Shibumi 815 S. Hill St., Los Angeles, 90014 Shin Sushi 16573 Ventura Blvd., Encino, 91436 The Shota 115 Sansome St., San Francisco, 94104 Six Test Kitchen 3075 Blue Rock Rd., Paso Robles, 93446 Soichi 2121 Adams Ave., San Diego, 92116 Sons & Daughters 708 Bush St., San Francisco, 94108 Sorrel 3228 Sacramento St., San Francisco, 94115 Spruce 3640 Sacramento St., San Francisco, 94118 Ssal (neu) 2226 Polk St., San Francisco, 94109 State Bird Provisions 1529 Fillmore St., San Francisco, 94115 Sushi by Scratch Restaurants: Montecito 1295 Coast Village Rd., Santa Barbara, 93108 Sushi I-NABA 20902 Hawthorne Blvd., Torrance, 90503 Sushi Kaneyoshi (neu) 250 E. 1st St., B1, Los Angeles, 90012 Sushi Shin 312 Arguello St., Redwood City, 94063 Sushi Tadokoro 2244 San Diego Ave., San Diego, 92110 Sushi Yoshizumi 325 E. 4th Ave., San Mateo, 94401 Taco María 3313 Hyland Blvd., Ste. C21, Costa Mesa, 92626 The Village Pub 2967 Woodside Rd., Woodside, 94062 Wakuriya 115 De Anza Blvd., San Mateo, 94402

Établissements mit einem Grünen MICHELIN Stern

Restaurant Distinction Adresse Atelier Crenn /

Le Comptoir at Bar Crenn 3127 Fillmore St., San Francisco, 94123 3131 Fillmore St., San Francisco, 94123 Caruso’s (nouveauté) 1773 S. Jameson Ln. Montecito, 93108 Chez Panisse 1517 Shattuck Ave., Berkeley, 94709 The French Laundry 6640 Washington St., Yountville, 94599 Harbor House 5600 CA-1, Elk, 95432 Osteria Mozza /

Chi Spacca 6602 Melrose Ave., Los Angeles, 90038 6610 Melrose Ave., Los Angeles, 90038 Quince 470 Pacific Ave., San Francisco, 94133 The Restaurant at Justin (nouveauté) 11680 Chimney Rock Rd. Paso Robles 93446 SingleThread 131 North St., Healdsburg, 95448

Bib Gourmand

Restaurant Adresse 1601 Bar & Kitchen 1601 Howard St., San Francisco, 94103 A16 2355 Chestnut St., San Francisco, 94123 Adana Restaurant 6918 San Fernando Rd., Glendale, 91201 All Day Baby (neu) 3200 Sunset Blvd., Los Angeles, 90026 Amor y Tacos 13333 South St., Cerritos, 90703 Anchor Oyster Bar 579 Castro St., San Francisco, 94114 Animal 435 N. Fairfax Ave., Los Angeles, 90036 Badmaash 108 W. 2nd St., Ste. 104, Los Angeles, 90012 Baran’s 2239 502 Pacific Coast Hwy., Hermosa Beach, 90254 Bee Taqueria 5754 W. Adams Blvd., Los Angeles, 90016 Bettina 1014 Coast Village Rd., Santa Barbara, 93108 Burritos La Palma 5120 N. Peck Rd., El Monte, 91732 The Bywater 532 N. Santa Cruz Ave., Los Gatos, 95030 Caboco (neu) 1850 Industrial St., Los Angeles, 90021 Callie 1195 Island Ave., San Diego, 92101 Canon 1719 34th St., Sacramento, 95816 Cesarina 4161 Voltaire St., San Diego, 92107 CHAAK Kitchen 215 El Camino Real, Tustin, 92780 Chalkboard 29 North St., Healdsburg, 95448 Chengdu Taste 828 W. Valley Blvd., Alhambra, 91803 Chifa 4374 Eagle Rock Blvd., Los Angeles, 90041 China Village 1335 Solano Ave., Albany, 94706 Chulita (neu) 533 Rose Ave., Venice, 90291 Ciccia Osteria 2233 Logan Ave., San Diego, 92113 Ciccio 6770 Washington St., Yountville, 94599 Colapasta 1241 5th St., Santa Monica, 90401 Comal 2020 Shattuck Ave., Berkeley, 94704 Coni’Seafood 3544 W. Imperial Hwy., Inglewood, 90303 Corazon Cocina 38 W. Victoria St., Santa Barbara, 93101 Cucina Urbana 505 Laurel St., San Diego, 92101 Dai Ho 9148 Las Tunas Dr., Temple City, 91780 Del Popolo 855 Bush St., San Francisco, 94108 Dha Rae Oak 1106 S. Western Ave., Los Angeles, 90006 Dija Mara 232 S. Coast Hwy., Oceanside, 92054 Dumpling Home 298 Gough St., San Francisco, 94102 El Molino Central 11 Central Ave., Sonoma, 95476 Fable & Spirit 3441 Via Lido, Newport Beach, 92663 The Factory Kitchen 1300 Factory Pl., Ste. 101, Los Angeles, 90013 Father’s Office 3229 Helms Ave., Los Angeles, 90034 Fishwives 88 N. Fair Oaks Ave., Pasadena, 91103 Flavors from Afar (neu) 1046 S. Fairfax Ave., Los Angeles, 90019 Flores 2030 Union St., San Francisco, 94123 FOB Kitchen 5179 Telegraph Ave., Oakland, 94609 FolkTable 23584 Arnold Dr., Sonoma, 95476 Frank Fat’s 806 L St., Sacramento, 95814 Gabbi’s Mexican Kitchen 141 S. Glassell St., Orange, 92866 Glen Ellen Star 13648 Arnold Dr., Glen Ellen, 95442 Good Good Culture Club (neu) 3560 18th St., San Francisco, 94110 Great China 2190 Bancroft Way, Berkeley, 94701 Heritage Barbecue 31721 Camino Capistrano, San Juan Capistrano, 92675 Hilda and Jesse (neu) 701 Union St., San Francisco, 94133 Hiro Nori Craft Ramen 2222 Michelson Dr., Ste. 234, Irvine, 92612 Holbox 3655 S. Grand Ave., Los Angeles, 90007 Horn Barbecue 2534 Mandela Pkwy., Oakland, 94607 Insalata’s 120 Sir Francis Drake Blvd., San Anselmo, 94960 Ipoh Kopitiam (neu) 1411 S. Garfield Ave., Alhambra, 91801 Ippuku 2130 Center St., Berkeley, 94704 iTalico 341 California Ave., Palo Alto, 94306 Izakaya Rintaro 82 14th St., San Francisco, 94103 Jiang Nan Spring 910 E. Main St., Alhambra, 91801 Jitlada 5233 1/2 W. Sunset Blvd., Los Angeles, 90027 Jon & Vinny’s 412 N. Fairfax Ave., Los Angeles, 90036 Jo’s Modern Thai (neu) 3725 MaCarthur Blvd., Oakland, 94619 Kazan 111 N. La Cienega Blvd., Beverly Hills, 90211 Kettner Exchange 2001 Kettner Blvd., San Diego, 92101 Khan Saab Desi Craft Kitchen 229 E. Commonwealth Ave., Fullerton, 92832 Khom Loi 7385 Healdsburg Ave., Sebastopol, 95472 Kismet 4648 Hollywood Blvd., Los Angeles, 90027 La Azteca 4538 E. Cesar E Chavez Ave., Los Angeles, 90022 La Calenda 6518 Washington St., Yountville, 94599 Lalibela (neu) 1025 S. Fairfax Ave., Los Angeles, 90019 Langer’s 704 S. Alvarado St., Los Angeles, 90057 LaoXi Noodle House 600 Live Oak Ave., Arcadia, 91006 LOLA 55 1290 F St., San Diego, 92101 Longo Seafood 7540 Garvey Ave., Rosemead, 91770 Loquita 202 State St., Santa Barbara, 93101 Los Carnalitos 30200 Industrial Pkwy. SW, Hayward, 94544 Luna Mexican Kitchen 1495 The Alameda, San Jose, 95126 Lunasia Dim Sum House 500 W. Main St., Alhambra, 91801 Luscious Dumplings 919 W. Duarte Rd., Monrovia, 91016 Maccheroni Republic 332 S. Broadway, Los Angeles, 90013 MAMA Oakland 388 Grand Ave., Oakland, 94610 Manhattan Beach Post 1142 Manhattan Ave., Manhattan Beach, 90266 Mariscos Jalisco 753 E. Holt Ave., Pomona, 91767 Meals by Genet 1053 S. Fairfax Ave., Los Angeles, 90019 Mentone 174 Aptos Village Way, Aptos, 95003 Mesa Verde 1919 Cliff Dr., Santa Barbara, 93109 Mian 301 W. Valley Blvd., Ste. 114, San Gabriel, 91776 Millennium 5912 College Ave., Oakland, 94618 Moo’s Craft Barbecue (neu) 2118 N. Broadway, Los Angeles, 90031 Morning Glory 550 W. Date St., San Diego, 92101 Nari 1625 Post St., San Francisco, 94115 New Dumpling 10064 San Pablo Ave., El Cerrito, 94530 Nixtaco 1805 Cirby Way, Ste. 12, Roseville, 95661 Nopalito 306 Broderick St., San Francisco, 94117 Okane 669 Townsend St., San Francisco, 94103 Orchard City Kitchen 1875 S. Bascom Ave., Ste.190, Campbell, 95008 Outerlands 4001 Judah St., San Francisco, 94122 Pausa 223 E. 4th Ave., San Mateo, 94401 peasants FEAST (neu) 487 Atterdag Rd., Solvang, 93463 Phở 79 9941 Hazard Ave., Garden Grove, 92844 Pig in a Pickle 341 Corte Madera Town Centre, Corte Madera, 94925 Pijja Palace (neu) 2711 Sunset Blvd., Los Angeles, 90026 Pine & Crane 1521 Griffith Park Blvd., Los Angeles, 90026 Pizzana 11712 San Vicente Blvd., Los Angeles, 90049 Pizzeria Bianco (neu) 1320 E. 7th St., Los Angeles, 90021 Pizzeria Mozza 641 N. Highland Ave., Los Angeles, 90036 Playa 41 Throckmorton Ave., Mill Valley, 94941 Ramen & Tsukemen TAO (neu) 10488 Valley View St., Buena Park, 90620 Ramen Gaijin 6948 Sebastopol Ave., Sebastopol, 95472 Range Life 2160 Railroad Ave., Livermore, 94550 Rocio’s Mexican Kitchen 7891 Garfield Ave., Bell Gardens, 90201 Rossoblu 1124 San Julian St., Los Angeles, 90015 Saffy’s (neu) 4845 Fountain Ave., Los Angeles, 90029 Sama Sama Kitchen 1208 State St., Santa Barbara, 93101 Sea Harbour 3939 Rosemead Blvd., Rosemead, 91770 Sichuan Home 5037 Geary Blvd., San Francisco, 94118 Sichuan Impression 1900 W. Valley Blvd., Alhambra, 91803 Soba Ichi 2311A Magnolia St., Oakland, 94607 Sociale 3665 Sacramento St., San Francisco, 94118 Solare 2820 Roosevelt Rd., San Diego, 92106 Son of a Gun 8370 W. 3rd St., Los Angeles, 90048 Spinning Bones 1205 Park St., Alameda, 94501 Stockhome 220 Western Ave., Petaluma, 94952 Sushi Ran 107 Caledonia St., Sausalito, 94965 Tacos Oscar 420 40th St., Oakland, 94609 Taquería El Paisa 4610 International Blvd., Oakland, 94601 Teni East Kitchen 4015 Broadway, Oakland, 94611 Top Hatters Kitchen 855 Macarthur Blvd., San Leandro, 94577 Trestle 531 Jackson St., San Francisco, 94133 Tsubaki 1356 Allison Ave., Los Angeles, 90026 Tūmbi 115 Santa Monica Blvd., Santa Monica, 90401 Union 37 East Union St., Pasadena, 91103 Valley 487 1st St. W, Sonoma, 95476 Village Sake 19 Bolinas Rd., Fairfax, 94930 Wood Tavern 6317 College Ave., Oakland, 94618 WoodSpoon 107 W. 9th St., Los Angeles, 90015 Yafa Junipero St., Carmel-by-the-Sea, 93923 Yank Sing 101 Spear St., San Francisco, 94105 Yue Huang 3860 Truxel Rd., Sacramento, 95834 Z & Y 655 Jackson St., San Francisco, 94133

Wir gratulieren allen ausgezeichneten Betrieben!

