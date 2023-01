Natellas Reisetagebuch – Tag 2

Kulturshock Hundertprozent, wir residieren seit 2 Tage im Hotel The Westin Grand an der Long Beach Küste von Los Angeles. Am Zweiten Tag haben wir einen 12 Kilometer Marsch hingelegt, um die Gegend zu erkunden.

Das war eindeutig zu viel, solche Entfernungen kennen wir nicht.

Marc und ich, waren auch ziemlich die einzigen auf der Straße.

Die kennen es hier nicht so, mit den Fußgängern.

Es gibt auch keine Fußgängerzonen.

Also schon, aber die sehen wirklich abandoned aus.

Ein paar vorbei fahrende Fahrer haben uns freundlich gefragt ob wir Hilfe brauchen.

Das war echt lustig. Wahrscheinlich sehen die selten Fußgänger.





Was fest steht,

die Menschen hier lieben leistungsstarke Motoren.

Es ist einfach sehr laut hier. Die Mopeds, die Tracks, die Sport Karren und die Geländewagen, sind alle einfach laut! Hier ist nix mit Euro 7 Katalysatoren 😉



Es ist ein schönes Plätzchen, um alt zu werden, habe ich festgestellt. Es ist im Winter 15-25 Grad hier. Herrlich.



Übermorgen werden wir unsere Mopeds abholen, bis dahin noch mal kurz morgen nach Beverly Hills, schauen was so die Reichen und Schönen Amerikas so treiben.



Auffallend viele Obdachlosen, ich habe innerhalb von einem Tag in einem Stadtteil 20 Menschen gezählt. Manche lagen auf der Straße manche haben die Wäsche gewaschen, manche hatten sogar Haustiere an der Leine. Wobei wenn man kein Haus hat, ist es kein Haustier mehr, sondern eher ein Freund. Der erste Tag war sehr überwältigend, ich bin ins Bett (sehr schönes Bett übrigens) gefallen. Morgen wird auch spannend.

Good Nicht Cali!



Amerikaner nennen Kalifornien liebevoll Cali.

Natellas Reisetagebuch – morgen die nächste Episode!

Natellas Reisetagebuch Zusammenfassung Natellas Reisetagebuch: Kulturshock Hundertprozent, wir residieren seit 2 Tage im Hotel The Westin Grand an der Long Beach Küste von Los Angeles. Am Zweiten Tag haben wir einen 12 Kilometer Marsch hingelegt, um die Gegend zu erkunden. Sende Benutzer-Bewertung 0 ( 0 Stimmen)