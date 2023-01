Nach Restaurants in Jerusalem, Tel Aviv, London und Paris eröffnet Sternekoch Assaf Granit sein gastronomisches Konzept im Hotel Precise Tale Berlin Potsdamer Platz

Assaf Granit ist ein Koch aus Leidenschaft. Für ihn ist es ein ganz besonderer Moment, israelisches Essen in Deutschland zu kochen, in der pulsierenden Stadt Berlin, die auch ihre eigene Geschichte hat.

„Ich bin in Jerusalem geboren und aufgewachsen. Ein Restaurant in Berlin zu eröffnen, war schon immer ein Traum von mir. Angefangen hat alles mit meiner Großmutter mütterlicherseits – Berta -, nach der auch mein neues Restaurant benannt sein wird. Sie wurde in Berlin geboren und lebte dort, bis sie mit ihrer Familie nach Ahuzat Bayit (das heutige Tel-Aviv) zog. Es ist sehr persönlich und aufregend für mich, zurückzukommen und ein Restaurant an dem Ort zu eröffnen, den meine Familie verlassen musste. Meine Großmütter sind meine Inspiration! Ich begleitete Berta auf den Markt, erkundete mit ihr die verschiedenen Geschmäcker und Gerüche in den Straßen und schaute ihr beim Kochen immer über die Schulter. Die Geschichte meiner Großmutter ist das Erbe meiner Kochkunst, die ich ihr verdanke und nicht einer klassischen Ausbildung. Wohin ich auch gehe, ich versuche, Jerusalem mitzunehmen. Das ist der Kern meiner Küche. Ich versuche, lokale Zutaten mit alten Techniken zu kombinieren. Ich kombiniere Gewürze aus der Altstadt von Jerusalem, lasse mich von den Straßen, den Märkten, den Menschen, der Landschaft und natürlich der Geschichte inspirieren. Die Gerichte von Berta werden von meiner Großmutter inspiriert sein, und das ist die Idee des gesamten Restaurants. Es wird großartiges Essen mit einer lebendigen, festlichen Atmosphäre kombinieren, um meinen Gästen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten,“ so Assaf Granit im Gourmet Report Gespräch.

Öffnungszeiten- täglich, ausser sonntags, von 18:30 Uhr bis 23:00 Uhr

Restaurant Berta

Stresemannstraße 99

10963 Berlin

+49 162 8861827

Contact@bertarestaurant.com

www.bertarestaurant.com

