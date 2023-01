Michelin Guide Tokio 2023

422 Restaurants, darunter 2 neue Zwei-Sterne-Restaurants, glänzen im MICHELIN-Führer Tokio 2023.

Myojaku und SÉZANNE erhalten zwei MICHELIN Sterne, und 16 neue Restaurants erhalten einen MICHELIN Stern.

Mit dem Bib Gourmand werden 38 neue Restaurants für ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ausgezeichnet.

Der Prix MICHELIN du Chef Mentor und der Prix MICHELIN du Service heben das Talent und das Know-how engagierter Fachleute hervor.

Michelin freut sich, die Ausgabe 2023 des Guide MICHELIN Tokyo zu präsentieren. 422 Lokale – darunter 200 mit MICHELIN-Sternen und 222 mit Bib Gourmand – sind Teil der neuen Restaurantauswahl, die von den MICHELIN-Inspektoren sorgfältig zusammengestellt wurde. Darunter sind zwei neue Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen, 16 neue mit einem MICHELIN-Stern und 38 neue mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet.

Mit 32 verschiedenen vertretenen Küchenarten – von internationalen bis hin zu typisch japanischen Aromen – glänzt die 16. Ausgabe des Guide MICHELIN, die der japanischen Hauptstadt gewidmet ist, durch ihre Vielfalt und Authentizität.

„Auch in diesem Jahr hat sich die Gastronomieszene Tokios um ein vielfältiges Angebot an neuen Konzepten erweitert. Mit 55 neuen Restaurants, die in unserer Auswahl mit zwei MICHELIN-Sternen, einem MICHELIN-Stern oder einem Bib Gourmand ausgezeichnet wurden, spiegelt die 16. Ausgabe des Guide die Dynamik der Stadt sowie das unaufhörliche Streben ihrer Küchenchefs nach Exzellenz perfekt wider. Die kosmopolitische Megacity Tokio glänzt auch durch ihre Offenheit und ihre gastronomischen Kontraste. Hier treffen Traditionen immer auf innovative kulinarische Angebote, während althergebrachte Fertigkeiten mit modernen, internationalen Techniken in Berührung kommen“, sagte Gwendal Poullennec, internationaler Direktor der MICHELIN-Führer. „Die Restaurants mit dem Grünen Stern von MICHELIN, die als Pioniere eines nachhaltigeren Ansatzes in der Gastronomie gelten, setzen ihrerseits ihre Bemühungen fort, indem sie ihre tugendhaften Ambitionen mit ihren Mitarbeitern und Produzenten teilen und ihre inspirierende Botschaft durch ihre Küche an die Feinschmecker weitergeben“, fügte Gwendal Poullennec hinzu.

Zwei neue Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet.

Das im April 2022 eröffnete Restaurant Myojaku schließt sich direkt an die diesjährige Auswahl mit Zwei MICHELIN-Sternen an. Hier zelebriert die Küche von Chefkoch Hidetoshi Nakamura Harmonie, Einfachheit und Reinheit, sei es durch ehrliche Aromen oder minimalistische und originelle Präsentationen. Die Gerichte bringen den Reichtum der besten saisonalen japanischen Zutaten zum Ausdruck, und ein besonderes Augenmerk auf die Nachhaltigkeit der ausgewählten Produkte wird vom Chefkoch akribisch beachtet.

SÉZANNE wird von einem auf zwei MICHELIN-Sterne hochgestuft. In diesem Lokal zeichnet Küchenchef Daniel Calvert für eine Küche verantwortlich, die einen ständigen Brückenschlag zwischen gastronomischen Kulturen und Kochtechniken darstellt und von der internationalen Karriere des Küchenchefs inspiriert ist. Unter den berühmtesten Signature Dishes waren die MICHELIN-Inspektoren besonders vom pochierten Huhn begeistert, einem Gericht, das vom chinesischen Rezept für das betrunkene Huhn inspiriert ist und hier mit japanischem Gamecock und französischem Vin Jaune gekocht wird.

Neben diesen zwei neuen Zwei-Sterne-Restaurants von MICHELIN behielten 37 weitere ihre Auszeichnung in Tokio.

Auch die 12 Drei-Sterne-Restaurants von MICHELIN in Tokio behielten ihre Auszeichnung in der diesjährigen Auswahl.

16 neue Restaurants erhalten einen MICHELIN Ein Stern.

Um die Gesamtzahl der Restaurants, die „die Etappe wert“ sind, auf 149 zu erhöhen, schließen sich 16 neue Restaurants der Auswahl 2023 mit Einem MICHELIN Stern an.

Darunter sind fünf Restaurants, die japanische Küche auf höchstem Niveau anbieten, sei es kreativ wie in den Restaurants Guchokuni, Torakuro, Shigeyuki oder Yakumo Uezu oder eher traditionell wie im Restaurant Ginza Kousui.

Vier neue Sushi-Restaurants erhalten ebenfalls zum ersten Mal Einen MICHELIN-Stern: das traditionelle Edomae Sushi Hanabusa, das sich ausschließlich auf Zubereitungen mit Thunfisch konzentriert, die raffinierten und sehr persönlichen Oku und Sushi Ichijo und schließlich das kreative UDATSU SUSHI. In letzterem verfremdet Chefkoch Hisashi Udatsu die Traditionen mit modernen Akzenten, fügt dem Sushi neue Elemente hinzu und denkt sich neue Beilagen aus. Zwei Essigreiszubereitungen werden passend zu jeder Sushi-Art gekocht, und Gemüse wird besonders häufig verwendet. Die „Herb Roll“, die mit Sake serviert wird, und die „Veggie Roll“ sind sehr repräsentative Beispiele für die Küche dieses Restaurants.

Auch die internationale Küche ist unter den diesjährigen Neuzugängen gut vertreten: Ippei Hanten schlägt eine köstliche gastronomische Brücke zwischen Hongkong und Japan, während GUCCI OSTERIA da Massimo Bottura eine zeitgemäße italienische Küche anbietet, die mit japanischen Nischenzutaten zubereitet und von lokalen Techniken und Rezepten inspiriert wird. Auch die französische Küche kommt mit vier neu ausgezeichneten Restaurants nicht zu kurz: amarantos, NéMo, élan und PRUNIER.

Das Restaurant TOKi schließlich beeindruckte die MICHELIN-Inspektoren mit seinen innovativen Kreationen, die die Zutaten und das Terroir der Region Nara preisen und von Küchenchef Kawashima subtil und originell interpretiert werden.

38 neue Bib Gourmand-Restaurants

Mit insgesamt 222 Restaurants wurde die Auswahl des Bib Gourmand 2023 um 38 neue Lokale erweitert, die 14 verschiedene Arten oder Kategorien von Küche repräsentieren. Davon zelebrieren 20 internationale Küchen wie das indische Restaurant SANTOSHAM, das von Sichuan inspirierte Restaurant Nogizaka yui, das italienische AlCeppo, das spanische Flowers & Spanish Sonrisa oder das französische Mono-bis. Letzteres bietet Feinschmeckern ein neues Konzept, bei dem französische Küche in japanische Menüs integriert wird, wie z. B. die Bouillabaisse gozen.

18 weitere Restaurants bieten typisch japanische Spezialitäten an – von Ramen bis Soba, von Sushi bis Tonkatsu, von Tempura bis Unagi bis hin zu traditionellen Izakaya-Gerichten. Im Sushi-Restaurant Tachigui Sushi Tonari können die Gäste ganz entspannt vorbeischauen und in einem besonders modernen Ambiente ihre Nigiris einzeln bestellen. Im Ramen-Restaurant IRUCA TOKYO hat der Chefkoch und Besitzer durch intensive Forschung über den Umami-Geschmack eine originelle Suppe entwickelt. Indem er Dashi aus Huhn, Schwein, Garnelen und Krustentieren mischt, gelangt er zu einer sehr schmackhaften Brühe. Die Sojasauce wird außerdem mit Pilzen und Trüffeln und das Salz mit Ingwer und Gewürzen verfeinert. Das Restaurant Kurobuta Tonkatsu Horiichi wurde von einem Ehepaar aus Kagoshima eröffnet, das nach Tokio zog, um das lokale Kurobuta-Schwein zu fördern. Das Lokal bietet ein einzigartiges Tonkatsu an, das auch Zutaten aus Kagoshima mischt.

Restaurants in Tokio für eine nachhaltigere Gastronomie.

Mit 12 Restaurants, die alle ihren Grünen Stern von MICHELIN behalten, zeigt Tokio, wie lokale Köche und Teams weiterhin Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt ihrer Konzepte stellen.

Der Grüne Stern von MICHELIN, mit dem Restaurants aus der Auswahl des Guide MICHELIN ausgezeichnet werden, die eine Vorreiterrolle bei einem nachhaltigeren Ansatz in der Gastronomie einnehmen, soll das Bewusstsein der Branche und der Feinschmecker schärfen, indem er inspirierende Philosophien und Initiativen hervorhebt.

Der MICHELIN Service-Preis und der MICHELIN Chef Mentor-Preis heben talentierte Fachleute hervor.

Der Prix MICHELIN du Service und der Prix MICHELIN du Chef Mentor sollen das Talent, das Know-how und die Leidenschaft engagierter Fachleute hervorheben, die dazu beitragen, angenehme kulinarische Erlebnisse in unvergessliche Gourmetreisen zu verwandeln oder die Gastronomiebranche positiv zu verändern.

Der von Mitsui Fudosan unterstützte MICHELIN-Preis für Service geht an Emi Hasegawa vom Restaurant Den. Emi Hasegawa bringt das Serviceteam zusammen und fungiert als Bindeglied zwischen den Gästen und der Küche. Sie bemüht sich, den Gästen einen persönlichen Service zu bieten, und lädt manchmal sogar Köche und Küchenchefs ein, sich dem Serviceteam anzuschließen. Die Besitzerin zeigt einen einzigartigen Sinn für Geselligkeit und Gastfreundschaft, der für das Restaurant Den typisch ist, und bietet ihren Gästen besondere Momente.

Der von Blancpain unterstützte MICHELIN-Preis für Mentor-Köche geht an Hideki Ishikawa vom Restaurant Kagurazaka Ishikawa. In den Restaurants der Ishikawa-Gruppe bildet Chefkoch Ishikawa viele junge Fachkräfte aus und bietet ihnen die Möglichkeit, Küchenchefs zu werden. Er achtet auch auf die Nachhaltigkeit der Lebensmittel und die natürliche Umwelt. So nehmen beispielsweise alle Mitarbeiter jedes Jahr an einem experimentellen Projekt zum Reisanbau teil, um zukünftigen Generationen die Bedeutung des Zusammenhangs zwischen Ernährung und Klima zu vermitteln.

Die vollständige Auswahl an Restaurants im Guide MICHELIN Tokyo 2023 ist kostenlos auf der Website und in der App des Guide MICHELIN verfügbar. Sie schließt sich der Hotelauswahl des Guide an, die die exklusivsten Übernachtungsmöglichkeiten hervorhebt, die man in Tokio und auf der ganzen Welt nicht verpassen sollte.

Jedes Hotel im Guide wurde aufgrund seines einzigartigen Stils, Service und seiner Persönlichkeit ausgewählt (mit Angeboten für jedes Budget) und kann direkt über die Website und die App des Guide MICHELIN gebucht werden. In Tokio gehören zu den spektakulärsten Hotels Pioniere der Nachhaltigkeit wie das Aman Tokyo, Häuser der Plus“-Kollektion, zu der auch das Ascott Marunouchi gehört, und Boutique-Hotels mit einzigartigem Design wie das Trunk Hotel.

