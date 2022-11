Festtage Down Under: Mit der EUROPA 2 von Bali über Australien nach Fidschi

Zwischen Patagonien und Feuerland umrundet die EUROPA Südamerika

Mehr als Eis: Die drei Neubauten der Expeditionsflotte entdecken über die Feiertage die Faszination Südgeorgiens und des antarktischen Kontinents

Kaviartag Europa2

Die Luxusschiffe EUROPA und EUROPA 2 sowie die Expeditionsschiffe HANSEATIC nature, HANSEATIC inspiration und HANSEATIC spirit sind über die Weihnachtszeit und Silvesternacht auf den Ozeanen der südlichen Hemisphäre unterwegs. Im Rahmen des MS EUROPA 2 unplugged® Formats erleben die Gäste ein Konzert von Sängerin Cassandra Steen im kleinsten Kreis und Pianistin Ragna Schirmer nimmt die Gäste mit auf eine Reise in die Welt der Klassik. Auf der EUROPA begeistert Schauspieler Stephan Grossmann mit seinen Lesungen, während das Schiff die landschaftliche und kulturelle Vielfalt zwischen Rio de Janeiro und Valparaíso erkundet. Auf dem Gabentisch der drei Expeditionsschiffe finden sich prägende Erlebnisse, wenn sie zu dieser besonderen Zeit das Reich der Pinguine am Südpolarkreis besuchen.

Die Flotte von Hapag-Lloyd Cruises, mit ihren zwei Luxus- und drei kleinen Expeditionsschiffen, setzt über die Wintermonate Kurs auf die Südhalbkugel. Gäste und Crew zelebrieren die stimmungsvolle Weihnachts- und Silvesterzeit in der Ferne an einigen der eindrucksvollsten Küsten dieser Erde.

Hapag-Lloyd Cruises

MS EUROPA 2: Weihnachten im Reich der Kängurus und Koalas

Die festlich geschmückte EUROPA 2 bereist während der Feiertage Indonesien, Australien sowie Neukaledonien und Fidschi. An Bord des „besten Kreuzfahrtschiffes der Welt*“ sorgt die bekannte Pop- und R&B-Sängerin Cassandra Steen für eine stimmungsvolle Atmosphäre beim Konzert im kleinen, persönlichen Rahmen. Die renommierte Pianistin Ragna Schirmer begeistert beim Klassikkonzert „Pour le Piano“ und nimmt die Gäste mit auf eine musikalische „Reise durch die Welt in 88 Tasten“. Ebenfalls verzaubert der international ausgezeichnete Mental-Magier Nicolai Friedrich auf dieser Reise die Gäste der EUROPA 2 mit seiner eindrucksvollen Darbietung und auch Schauspieler Oliver Mommsen, u. a. bekannt aus dem Bremer „Tatort“, ist mit seinen Lesungen Teil des ausgewählten Unterhaltungsprogramms an Bord.

Reisebeispiel Weihnachtsreise 2022 der EUROPA 2: Vom 19.12.2022 bis 08.01.2023 (20 Tage), von Benoa (Bali) über die australische Nord- und Ostküste mit Darwin, Cairns, Häfen am Great Barrier Reef sowie Brisbane, zur Île des Pins (Neukaledonien) und den Fidschi-Inseln. Buchbar ab 15.660 EUR pro Person inkl. An- und Abreisepaket. Weitere Informationen unter: https://www.hl-cruises.de/EUX2300

MS EUROPA: Feiertage im Land des Goldes

Die Gäste der EUROPA erleben sowohl die Weihnachtstage als auch den Jahreswechsel in Brasilien, Uruguay, Argentinien und Chile. Dabei kommen sie in den Genuss der brasilianischen Sonne und der argentinischen Tango-Kultur sowie der eindrucksvollen Natur der chilenischen Fjorde, nachdem das ebenfalls vom Berlitz Cruise Guide mit „5-Sterne-Plus“ ausgezeichnete Luxusschiff die sagenumwobene Magellanstraße und um Kap Hoorn die Südspitze Amerikas umfahren hat. Kulinarik in herausragender Gourmetqualität und die persönliche Atmosphäre an Bord zählen zu den Stärken der EUROPA. Insbesondere an den Feiertagen bereitet die Crew ein besonders festliches Reiseerlebnis. So genießen die Gäste besondere Festtagsmenüs, individuell interpretiert in den fünf Restaurants wie z. B. dem „THE GLOBE by Kevin Fehling“. Schauspieler Stephan Grossmann, u. a. bekannt aus der Fernsehreihe „Weissensee“, trägt zum Unterhaltungsprogramm während der Reise bei.

Reisebeispiel Weihnachtsreise 2022 der EUROPA: Vom 17.12.2022 bis 09.01.2023 (23 Tage), von Rio de Janeiro über Punta del Este (Uruguay), Buenos Aires und Puerto Madryn (Argentinien), auf Reede vor den Falkland-Inseln, über Punta Arenas (Chile) vorbei am Garibaldi-Gletscher und um Kap Hoorn durch die chilenischen Fjorde bis nach Valparaíso. Buchbar ab 15.370 EUR pro Person inkl. An- und Abreisepaket. Weitere Informationen unter: https://www.hl-cruises.de/EUR2300

Die neue Expeditionsklasse: Zwischen glitzernden Eislandschaften

Für Gäste, die auf Entdecker-Pfaden ins neue Jahr starten möchten, erkunden die drei neuen Expeditionsschiffe HANSEATIC nature, HANSEATIC inspiration und HANSEATIC spirit in der Antarktis die faszinierende Heimat der Königs-, Esels- und Zügelpinguine, Sturmvögel, Blau- Buckel- und Finnwale. Begleitet von Wissenschaftlern und Experten verschiedener Fachrichtungen lernen die Expeditionsgäste bei Anlandungen mit den Zodiacs (expeditionstaugliche Schlauchboote) die faszinierende polare Fauna kennen und verstehen.

So erleben die maximal 199 Gäste an Bord der HANSEATIC inspiration während der Feiertage die majestätischen Tafeleisberge im Weddellmeer sowie den Lemaire-Kanal. Auf dieser Reise haben sie auch die Möglichkeit, an ausgewählten Plätzen an Land (abhängig vom Wetter) ganz in der Tradition der Polarforscher zu zelten und den Klangfarben der Antarktis bei Nacht zu lauschen.

Reisebeispiel Weihnachtsreise HANSEATIC inspiration: Vom 17.12.2022 bis 08.01.2023 (22 Tage), große Expeditionsroute intensiv von Ushuaia nach Ushuaia, mit Falkland-Inseln, Südgeorgien, Süd-Orkney-Inseln, Süd-Shetland-Inseln, Weddelmeer und Antarktischer Halbinsel. Buchbar ab 17.590 EUR inkl. Sonderflüge sowie An- und Abreisepaket. Weitere Informationen unter: https://www.hl-cruises.de/INS2300

Hapag-Lloyd Cruises gilt im deutschsprachigen Raum als führende Kreuzfahrtmarke im Luxus- und Expeditionsbereich. Zur Flotte gehören aktuell fünf Schiffe. Alle Schiffe von Hapag-Lloyd Cruises sind klein, individuell und herausragend in ihrer Klasse: Die weltweit besten Luxusschiffe EUROPA und EUROPA 2, die als einzige vom Berlitz Cruise Guide mit der Höchstnote 5-Sterne-Plus* ausgezeichnet sind, werden ergänzt von der hochmodernen neuen Expeditionsklasse bestehend aus HANSEATIC nature, HANSEATIC inspiration und HANSEATIC spirit.



* laut Berlitz Cruise Guide 2020

Penthouse Kabine 800 der Europa2 – Kinder fahren kostenlos mit!

Reisen mit bewährten Hygiene- und Präventionsmaßnahmen

An Bord der Hapag-Lloyd Cruises Flotte wird das Präventions- und Hygienekonzept fortlaufend neu bewertet und an die aktuelle Lage angepasst. Da für Kreuzfahrten andere Vorgaben gelten als für den landseitigen Tourismus, geschieht dies immer in Abstimmung mit den deutschen und internationalen Behörden und Häfen. Die Gäste benötigen für die Reiseteilnahme einen vollständigen Impfschutz sowie einen negativen COVID-19 Test vor der Einschiffung. An Bord genießen sie die gesamte Vielfalt aus Restaurant, Bars, Sport, Wellness- und Entertainment und profitieren von individuellen sowie organisierten Landausflügen. Alle Vorsichtsmaßnahmen basieren auf den medizinischen Standards renommierter Institutionen wie dem Robert Koch-Institut (RKI), der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und entsprechen den Leitsätzen der Behörden zur Wiederaufnahme des Kreuzfahrtbetriebs. Vor dem Hintergrund der nach wie vor unbeständigen Lage bietet Hapag-Lloyd Cruises den Gästen eine weitere Sicherheit bei ihrer Seereise. Für Reisen mit Abfahrt bis Ende März 2023 können sie die Seepassage bis zu 90 Tage vor Abreise kostenfrei umbuchen. Ausführliche Informationen und FAQs unter: https://www.hl-cruises.de/sicher-reisen

Informationen zu Hapag-Lloyd Cruises unter https://www.hl-cruises.de

