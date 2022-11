Zwischen Kultur, Kulinarik und Shoppingglück: Melbourne begeistert Besucher und Locals mit einer Vielfalt, die es sonst kaum zu finden gibt. Die südlichste Millionenmetropole der Welt lockt Jahr für Jahr mit international renommierten Sportevents, grandioser Kulinarik und vielfältigen Unternehmungsmöglichkeiten unzählige Touristen aus aller Welt an.

Sushi ist in Melbourne sehr beliebt

Die Hotspots der Stadt sind dabei allgegenwärtig – wer allerdings etwas tiefer in die Stadt und ihre faszinierenden Ecken eintauchen möchte, sollte sich an den Einheimischen orientieren. Ein Überblick über die acht besten Geheimtipps:

Street Art vom Feinsten

Wenn von den großen Street-Art-Metropolen der Welt die Rede ist, darf Melbourne nicht fehlen. Das gesamte Stadtbild ist geprägt von den bunten Kunstwerken verschiedenster Künstlerinnen und Künstler, darunter internationale Größen wie Banksy und australische Ikonen wie Rone. Letzterer kreierte jüngst zusammen mit 120 kreativen eine einzigartige Ausstellung in der Flinders Street, die noch bis Ende April nächsten Jahres bestaunt werden kann. Auf einer Street Art Walking Tour mit dem Veranstalter Blender Studios schlendern Reisende durch die bunten Gassen im Central Business District und bekommen einen faszinierenden Eindruck der Straßenkunst in Melbourne. Mit etwas Glück gibt es sogar den einen oder anderen Kunstschaffenden live bei der Arbeit zu sehen.

Eine Fahrt mit der Tram

Mit einer Länge von 245 Kilometern und mit insgesamt 1.813 Haltestellen besitzt Melbourne das größte Straßenbahnnetz der Welt. Jährlich nutzen rund 206 Millionen Personen die Bahn. Dementsprechend ist es ein Muss für jeden Melbourne-Reisenden, mindestens einmal mit der Tram zu fahren und sich selbst ein Bild vom wohl authentischsten Verkehrsmittel der Stadt zu machen. Besonders sehenswert ist eine Bummelfahrt durch die Stadteile Fitzroy, Collingwood und Brunswick. Im Stadtzentrum ist die Tram kostenlos.

Coffee-Capital Melbourne

Das beliebteste Getränk der Melburnians ist Kaffee. Nachdem italienische Einwanderer in den 50er Jahren die erste Espresso-Maschine mit in die Stadt gebracht hatten, war der Siegeszug der Bohne nicht mehr aufzuhalten. In der Folge entstanden zahlreiche kleine, schmucke Cafés und qualitativ hochwertige Kaffeeröstereien. Zu den besten Adressen zählen Padre, Seven Seeds, St Ali, Industry Beans, Market Lane und Proud Mary.

Barhopping with a view

Nach einem schönen Coffee-Date tagsüber laden in Melbourne in den Abendstunden zahlreiche hübsche Bars zum gemütlichen Barhopping ein. Besonders die vielen Rooftop-Bars sind ein echter Hingucker. Einen eindrucksvollen Blick über die Stadt erhalten Gäste beispielsweise von der Rooftop Bar im kultigen Curtin House. Nicht weniger sehenswert ist die Aussicht vom Dach der Bombabar, in der neben einem grandiosen Ausblick edle spanische Kulinarik und Weine auf den Tisch kommen. Wer mitten in Melbourne eine Prise ländliches Victoria erleben möchste, sollte schließlich unbedingt auf der Rooftop Bar von Farmer’s Daughters vorbeischauen.

Auf den Spuren der neuesten Food Trends

Nicht erst seit den beiden letzten Absätzen ist klar: Melbourne ist ein echtes Food-Eldorado. Dabei verfügt die Metropole nicht nur über hübsche Kaffees und sehenswerte Bars – die Stadt bringt auch regelmäßig neue Food Trends hervor. Aktuell buchstäblich in aller Munde sind die Croissants aus der Lune Croissanterie ebenso das süße Gebäck von Moon Cruller. Die Eisdiele Pidapipo macht das beste Eis der Stadt – hier schmeckts sogar an kühlen Wintertagen.

Kultur, wohin das Auge reicht

Ganz egal, ob lokale Stand-Up Comedy, Literaturtalks oder international bekannte Musicals: Im East End Theatre District von Melbourne kommen Kulturbegeisterte voll auf ihre Kosten. Sechs der größten Theater der Stadt befinden sich allesamt hier und verzaubern die Besucher mit einem Meer aus Lichtern, schmuckvollvoll verzierten Fassaden, stilvollen Sälen und nicht zuletzt erstklassigen Darbietungen.

Acht Melbourne Tipps

Eine Stadt, die niemals schläft

Auch für alle Schlafwandler und Nacktaktive hat Melbourne jede Menge zu bieten: Noch weit nach Mitternacht sind an jedem Wochentag die Locals auf der Straße und in den Lokalen anzutreffen, die bis in die frühen Morgenstunden geöffnet haben. Begehrte Adressen sind unter anderem das Shunjiko, in dem jeden Tag 24 Stunden lang Ramen serviert werden, das Butchers Diner mit seinen stadtbekannten Frühlingsrollen und die Bodega Underground, in der mexikanische Küche auf den Tisch kommt.

Shoppen bis zum Umfallen

Auf der Suche nach einem neuen modischen Accessoire oder einem Souvenir für die Rückreise, wird in Melbourne garantiert jeder Urlauber fündig. Die Stadt beheimatet verschiedene spannende Märkte, auf denen lokale Erzeuger und Handwerker ihre teils außergewöhnlichen Produkte präsentieren. Dazu zählen der Rose Street Market, der Prahran Market, der South Melbourne Market und der berühmte Queen Victoria Market. Daneben finden sich im Central Business District der Stadt viele aufregende Shoppingsmalls wie QV Melbourne, in denen sich Alt und Jung nach Herzenslust vergnügen.

Weitere Informationen unter de.visitmelbourne.com

