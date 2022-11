All-Clad zieht sich vom europäischen Markt zurück

Seit der Gründung 1971 träumen Profis und ambitionierte Hobbyköche auf der ganzen Welt von All-Clad. Hierzulande sind die hochwertigen Stücke seit fast 20 Jahren in einigen der besten Küchen zu Hause. Nachdem sich die amerikanische Ultrapremium-Marke sukzessive bereits aus allen anderen europäischen Märkten zurückgezogen hatte, tut sie das zum Jahresende nun auch aus Deutschland. Ausgewählte letzte Stücke sind über die Website und Online-Händler verfügbar.

Das Kochgeschirr von All-Clad hält ein Leben lang. Bildrechte: All-Clad

„Wir bedauern diesen Schritt sehr“, erklärt Stefan Oberndörfer von der Groupe SEB, zu der die Marke All-Clad gehört. Damit steht er nicht alleine. Der Hersteller hochwertigen Kochgeschirrs hatte sich über die Jahre einen treuen Fanclub unter Spitzen- und Sterne-, aber auch unter Hobbyköchen aufgebaut. So sagte der Berliner Zwei-Sterne-Koch Tim Raue einmal, All-Clad mit anderen Töpfen und Pfannen zu vergleichen, sei wie einen Ferrari mit einem Fahrrad zu vergleichen. Sternekoch Holger Bodendorf aus Sylt schätzt vor allem die extreme Hochwertigkeit und den hohen Anspruch der Marke an Material, Verarbeitung und Design.

Abverkauf online

Verkauft werden Stücke, die noch auf Lager sind, es kommt keine Ware mehr nach. Darunter befinden sich Bestseller wie unbeschichtete Pfannen aus den Serien Stainless, Copper-Core und Stainless with d5 Technology oder der Holländische Topf. Die Produkte entstehen in Handarbeit im amerikanischen Canonsburg. Das patentierte Herstellungsverfahren und die optimale Wärmeleitung sind bis heute die Erfolgsgeheimnisse der Marke.

Und jetzt?

All-Clad, dessen Hauptmarkt die USA sind, liefert seine Produkte künftig in kein europäisches Land mehr aus. Hardcore-Fans bleibt also nur, mit leeren Koffern nach Nordamerika zu fliegen und sich dort mit Töpfen und Pfannen einzudecken oder bei in den USA ansässigen Händlern zu bestellen, die weltweit liefern. Die gute Nachricht? Kochgeschirr von All-Clad ist so langlebig und widerstandsfähig, dass es bei richtiger Anwendung und Pflege ein Leben lang hält.