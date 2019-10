Die 100 besten Köche Deutschlands

Die Kollegen wählten die 100 BEST CHEFS GERMANY. Kritiker hätten wohl teilweise anders gewählt. Über 12.600 Mitarbeiter der deutschen Gastronomie haben in einem zweistufigen Verfahren zuerst die besten Köche des Landes nominiert, um im Anschluss unter den 100 Meistnominierten für ihre Favoriten zu voten. Noch nie hatten so viele Mitarbeiter der deutschen Gastronomie und Hotellerie beim Branchenaward für ihre Favoriten gestimmt. 2019 standen nicht wie gewohnt die 50 besten Köche Deutschlands, sondern die 100 BEST CHEFS GERMANY zum Voting bereit.

Kevin Fehling mit seinen CHROMA Haiku Kurouchi Kochmesser

Auch diese Liste wird für nationale und internationale Genießer, Gourmets und Foodies, die ständig auf der Suche nach dem Außergewöhnlichen sind, ein weiteres, interessantes Trendbarometer sein.

Die Verkündung der Platzierung erfolgte auch dieses Jahr wieder auf den CHEFDAYS Germany in Berlin. Die CHEFDAYS sind eines der größten Foodsymposien Europas. Es trafen sich dort mehr als 50 der besten Spitzenköche und Gastronomen aus aller Welt – wie Sergio Herman, Massimo Bottura, Tim Raue, Heinz Reitbauer –, um den über 5.000 aus ganz Europa angereisten Köchen und Gastronomen ihre neuesten Gerichte, Techniken, Konzepte und Ideen zu präsentieren. Sie gewährten exklusive Einblicke in ihre aktuellsten und außergewöhnlichsten Kreationen und diskutierten über die Zukunft der Gastronomie.

Standesgemäß wurde das Zusammentreffen der über 5.000 Spitzenköche und Gastronomen sowie der 100 BEST CHEFS auf der legendären CHEFDAYS-Party im Festsaal Kreuzberg in Berlin gefeiert.

Tim Raue auch auf dieser Liste der Beste!

Erstmals darf sich das Berliner Kreativ-Genie Tim Raue aus dem Restaurant Tim Raue als bester Koch Deutschlands bezeichnen. Er ließ Kevin Fehling (Platz 3) aus dem 3-Sterne-Restaurant The Table in Hamburg und Joachim Wissler (Platz 2) aus dem Restaurant Vendôme hinter sich.

Die 100 besten Köche 2019 – Platz 1-30

Viel Grund zum Jubeln hatten auch Christoph Kunz (Platz 6) aus dem Restaurant Alois in München sowie Frank Rosin aus dem Restaurant Rosin (Platz 7) in Dorsten. Die beiden Newcomer schafften es gleich beim ersten Mal unter die Top 10 und sorgten damit für die größte Überraschung.

Die 100 besten Köche 2019 – Platz 31-50

Der größte Gewinner unter den 100 besten Köchen Deutschlands ist die lebende Legende Hans Haas aus dem Münchner Tantris, der es von Rang 33 auf Rang 21 schaffte und damit insgesamt zwölf Plätze nach oben kletterte.

Die 100 besten Köche 2019 – Platz 51-80

Die 100 BEST CHEFS sowie die CHEFDAYS wurden von ROLLING PIN – einem der größten internationalen Gas- tronomiemagazine, Social Networks und Jobportale für die Gastronomie und Hotellerie – ins Leben gerufen. Die CHEFDAYS Austria (Graz) und die CHEFDAYS Germany (Berlin) zählen zu den größten und einflussreichsten Foodsymposien Europas. Eine Aufnahme in die 100 BEST CHEFS-Liste ist mittlerweile eine der höchsten und begehrtesten Auszeichnungen, die es für Spitzenköche gibt.

Die 100 besten Köche 2019 Platz 81-100 Ich bitte die fehlenden Nachnamen ab Platz 95 zu entschuldigen – wir haben die Liste so bekommen.

Fast zeitgleich wählte die Chef-Sache die Wichtigsten der Branche. Hier wurde Tim Raue sogar Europas Nummer 1!

