Thierry Roussey, München

Das französische Restaurant Alte Brennerei Cuisine & Vins in Pullach bei München bietet Feinschmeckern ein exquisites und gleichzeitig bezahlbares Geschmackserlebnis. Raffinierte Gerichte treffen auf ausgefallene Weine, dafür sorgen Küchenchef Thierry Roussey und Sommelier Philippe. Mit exklusiven Weinreisen und Musikdinnern führen sie Kulinarik, Kunst und Kultur stilvoll zusammen. So auch am 19.09.2019 bei der Herbst Serenade: Cellist Vladimir Lakatos und Violinistin Anna Rekher umrahmen ein 3-Gänge-Menü mit feinster Kammermusik.

Thierry Roussey, Küchenchef und Geschäftsführer der Alten Brennerei in Pullach bei München

Unter dem Credo „Beste französische Küche soll bezahlbar sein“ zaubert Gourmetkoch Thierry Roussey zusammen mit seinem Team französische Köstlichkeiten auf die Teller der Gäste. Mittags stehen im gemütlichen Restaurant mit Sonnenterasse bodenständige französische Gerichte zu fairen Preisen auf der Karte, mit wechselnden Tagesgerichten und einem 2-Gang-Menü. Abends werden Gourmetgerichte à la carte und exquisite Menüs inklusive Weinbegleitung durch Sommelier Philippe serviert. Großen Wert legt Küchenchef Roussey auf die Auswahl hochwertiger Zutaten. Frische Lebensmittel bezieht er bevorzugt von Höfen aus der Region. Kräuter und einige Gemüsesorten zieht er auf einem Hochbeet hinter dem Restaurant selbst.

Selektion der Unbekannten: Edle Tropfen von kleinen Gütern

Die Weinkarte der Alten Brennerei in Pullach liest sich außergewöhnlich: Der Schwerpunkt des französischen Gourmetrestaurants liegt auf edlen roten und weißen Tropfen von eher unbekannten und kleineren Weingütern mit autochthonen Rebsorten. Den Gästen eine authentische und qualitativ hochwertige Auswahl an Weinen zu bieten, das ist Gastgeber Thierry Roussey und Sommelier Philippe ein Anliegen: „Von jedem Wein, den Sie bei uns trinken, kennen wir seit Jahren den Winzer, seine Philosophie und seine praktischen Fähigkeiten.“ Neben französischen Weinen finden sich auch ausgesuchte Weine aus Deutschland, Österreich und Italien auf der Karte. Der angebotene Champagner wird teils von bekannten und teils von unbekannten Champagnerhäusern bezogen. Alle Weine und Champagner können vor Ort gekauft werden.

Geschmackvolle Veranstaltungen: Weinreisen und Musikdinner

Regelmäßig wird die Alte Brennerei zum Veranstaltungsort. Die exquisite Kulinarik, der Wein und Musik stehen dabei im Mittelpunkt. Events wie die kulinarische Weinreise „5 Gänge, 5 Weine, 5 Rebsorten“ und das Jazzdinner erfreuen sich großer Beliebtheit. Die Herbst Serenade am 19. September mit 3-Gänge-Menü, musikalisch umrahmt von dem Cellisten Vladimir Lakatos und der Violinistin Anna Rekher, ist eines der Veranstaltungshighlights im Herbst 2019. Abseits des Rahmenprogrammes kann die Alte Brennerei auch für private Veranstaltungen oder Weinverkostungen exklusiv gebucht werden. Wer danach auf der Suche nach einem Stück Frankreich für zu Hause ist, wird im Weinkeller der Alten Brennerei fündig.

Über die Alte Brennerei Cuisine & Vins

Die Alte Brennerei im Süden von München bietet gehobene französische Küche mit außergewöhnlicher Weinkarte. Das gemütliche Refugium mit Sonnenterasse liegt idyllisch im Garten des Hotels Seitner Hof in Pullach. Seit 2018 führt der erfahrene französische Gastronom Thierry Roussey das Restaurant. Mittags und abends wird französische Haute Cuisine à la carte und im Menü zu bezahlbaren Preisen angeboten. Bei der Weinauswahl zum Menü und im Verkauf vor Ort unterstützt Sommelier Philippe. Auf exklusiven Events wie Weinreisen und Live-Musikdinner kommen die Gäste auf besonders stilvolle Weise in den Genuss von Kulinarik, Kunst und Kultur.

www.altebrennerei-pullach.de

