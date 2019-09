Berliner Meisterköche 2019

In diesem Jahr wird Berlin Partner zum 23. Mal die Berliner Meisterköche auszeichnen. Jetzt haben die Mitglieder der unabhängigen Berliner Meisterköche-Jury die Preisträgerinnen und Preisträger in den Kategorien „Berliner Meisterkoch 2019“, „Aufsteiger des Jahres 2019“, „Berliner Gastgeber 2019“, „Berliner Szenerestaurant 2019“ und – zum zweiten Mal – „Berliner Kiezmeister 2019“ gewählt. Am 24.9. gibt es die Ergebnisse.

Wird er Berliner Meisterkoch? Sauli Kemppainen (Savu) , hier mit Christian Romanowski

Die Nominierten dieses Jahres:

Berliner Meisterkoch 2019:

Sauli Kemppainen, SAVU

Alexander Koppe, Skykitchen

Gal Ben Moshe, prism

Maximilian Strohe, tulus lotrek

Björn Swanson, GOLVET

Aufsteiger des Jahres 2019:

Lukas Bachl, Slate

Sophia Rudolph, Panama

Yannic Stockhausen, Cordo

Tim Tanneberger, Eins44

Philipp Vogel, Orania

Berliner Gastgeber 2019:

Mathias Brandweiner, POTS (Restaurantleiter und Sommelier)

Ivo Ebert, einsunternull (Gastgeber und Sommelier)

Oliver Kraft, Lorenz Adlon Esszimmer (Maître d’hôtel)

Jacqueline Lorenz, prism (Sommelière und Gastgeberin)

Steve Pietschmann, Restaurant am Steinplatz (Gastronomischer Leiter)

Berliner Szenerestaurant 2019:

893 Ryōtei

Aldimashqi

Crackers

FREA

Layla

Berliner Kiezmeister 2019:

Blomeyer’s Käse, Charlottenburg

Blutwurstmanufaktur Benser, Neukölln

Domberger Brot-Werk, Moabit

Du Bonheur Anna Plagens, Mitte

Maître Philippe & Filles, Wilmersdorf

Seit 1997 zeichnet Berlin Partner jährlich die besten Köche der Hauptstadt aus. Mehr als 130 Köche und Gastronomen wurden bis heute in den verschiedenen Kategorien der Berliner Meisterköche prämiert. Zu den ehemaligen Preisträgern gehören unter anderen Daniel Achilles, Sebastian Frank, Tim Raue und Markus Semmler. Berlin Partner begleitet auch genauso lange den Wandel in der Berliner Gastronomieszene mit. Dem wurde zuletzt unter anderem mit einer neuen Kategorie, dem Berliner Kiezmeister, Rechnung getragen. Auch in diesem Jahr wird sich die Auszeichnung entscheidend verändern: In diesem Jahr wurde die Jury neu aufgestellt.

Der Jury gehören in diesem Jahr die folgenden Jurorinnen und Juroren an:

Dr. Stefan Elfenbein, Vorsitzender der Jury, Autor für die Magazine „Der Feinschmecker“ und „FOODIE“

Prof. Dr. Dieter Großklaus, „Chaîne des Rôtisseurs“ (Ehrenpräsident, ohne Stimmrecht)

Eva-Maria Hilker, stellvertretende Vorsitzende der Jury, EssPress

Bernd Matthies, stellvertretender Vorsitzender der Jury, Der Tagesspiegel

Stefanie Hofeditz, Freie Redakteurin / Journalistin, B.Z., BILD, Ich&Berlin

Marion Hughes, Raufeld Medien GmbH

Tina Hüttl, Berliner Zeitung

Nikolas Rechenberg, Gourmetwelten

Annika Schönstädt, Berliner Morgenpost

Dr. Erwin Seitz, freier Journalist, Buchautor und Gastronomiekritiker

Jan-Peter Wulf, nomyblog