Aus für das Berliner Schwein

Aber die Schweinerei geht weiter: aus dem „Schwein“ wird das „Christopher’s“ – Das Casual Fine Dining-Restaurant stellt seinen Küchenchef Christopher Kümper in den Fokus und gibt sich einen neuen Namen

Christopher Kümper mit seiner Brigade, Das Schwein Berlin-Charlottenburg, Chroma type 301 Messer

Ganz im Sinne des Leitspruches „Endlich angekommen“ schließt das für sein erfolgreiches Bistronomy– Konzept bekannte Fine Dining-Restaurant Schwein in der Mommsenstraße seine Wandlung von der einstigen Weinbar zum legeren Fine Dining-Tempel ab und lässt in diesem Sommer mit dem alten Namen auch die letzten Spuren der Startphase zurück. Erst im Februar 2018 feierte das als „Weinbar Schwein“ gestartete Restaurant von Küchenchef Christopher Kümper und Gastgeber David Monnie nach dem Umzug aus Mitte seine Wiedereröffnung in der City West und machte mit seinem Mix aus anspruchsvoller Kulinarik, ausgewählten Weinen und Gins unweit von Kurfürstendamm und Savignyplatz von sich reden. Nach diesem erfolgreichen Auftakt, der dem Restaurant-Team schon zahlreiche neue Stammgäste beschert hat, läuten die kreativen Köpfe hinter dem Schwein nun den nächsten Entwicklungsschritt ein. „Das schWEIN, das einst noch gezielt auf unseren Ursprung als Weinbar anspielte, haben wir mittlerweile hinter uns gelassen. Mit dem neuen Namen Christopher’s sprechen wir stattdessen auch gezielt Gäste an, die längst nicht mehr nur wegen der entspannten Genussatmosphäre und unseres umfangreichen Weinkellers bei uns einkehren – sondern wegen Christophers herausragender, internationaler Kreationen,“ erklärt Selfmade-Gastronom David Monnie.

Chef de Cuisine Christopher Kümper, der aus dem Stand mit 15 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnet und von der Berliner Meisterköche-Jury zum „Aufsteiger des Jahres“ gekürt wurde, setzt bei seinen feinabgestimmten, handwerklich anspruchsvollen Kreationen die Zutaten in den Mittelpunkt und verleiht auch regionalen Komponenten einen internationalen Twist. Neben Stationen bei den Sterneköchen Nils Henkel und Daniel Boulud in New York, prägen auch die Lehrjahre als Souschef bei André Chiang, der Leitfigur der asiatischen Küche, die kulinarische Handschrift des Wahlberliners. Sei es die souveräne neue deutsche Küche, die traditionsreiche französische Haute Cuisine oder die komplexe Aromenvielfalt Asiens, Kümper weiß das breite Spektrum seines internationalen Erfahrungsschatzes experimentierfreudig und einfallsreich in Szene zu setzen.

Der Tradition bekannter Köche folgend, steht nun auch das neugetaufte „Christopher’s“ selbstbewusst für den namensgebenden Küchenchef. „Nicht nur Christopher, auch das Restaurant hat mit seiner kosmopolitischen Kundschaft am neuen Standort in Charlottenburg seinen Stil gefunden,“ meint Gastgeber David Monnie, der sich fortan auch um die Weinauswahl kümmert. Ganz gleich ob vegetarisch, vegan oder mit dem Nose-to-Tail-Gedanken – die genussverwöhnten Gäste des Christopher’s dürfen sich auch in Zukunft auf zahlreiche spannende Gerichte freuen, die sich vor allem verbeugen, was die Welt zu bieten hat.

Zum Repertoire des Christopher‘s gehören 360 spannende Weine, 150 Gins sowie eine international geprägte Casual Fine Dining Küche. Auf der alle vier bis sechs Wochen wechselnden Karte stehen nur die zentralen Zutaten, während die kreative und technische Umsetzung für den Gast eine Überraschung bleibt. Experimentierfreudige Gäste können ebenso wie Stammgäste bei den Überraschungsmenüs und korrespondierender Weinbegleitung die Auswahl auch vollständig ihren Gastgebern überlassen, die mit viel Erfahrung und Menschenkenntnis ausgestattet für spannende Erlebnisse sorgen. Die dezente Einrichtung mit 68 Sitzplätzen, das durchdachte Soundkonzept und ein gemütliches Kaminzimmer sorgen stets für das passende Ambiente. Bei gutem Wetter lädt die Terrasse mit 40 Plätzen dazu ein, den Abend unter dem Charlottenburger Himmel ausklingen zu lassen.

Bei den Spirituosen legt Barchef Oliver Gwinner das Hauptaugenmerk auf kräftige, aromenreiche Drinks, auf bekannte Klassiker und Twists. Des Weiteren kreiert er Drinks, die ihre Aromatik während des Trinkens verändern, und konzentriert bei Gin & Tonic sein Wissen auf die eigene Herstellung von Essenzen.

Die Weine mit dem Schwerpunkt Deutschland und Frankreich werden durch Gastgeber David Monnie den Jahreszeiten angepasst, auf die jeweiligen kulinarischen Kreationen von Christopher Kümper abgestimmt und mit den Vorlieben der Gäste kombiniert.

Christopher’s

Mommsenstraße 63, 10629 Berlin Tel.:+4930- 24356282

Öffnungszeiten

Montag bis Samstag: Ab 18 Uhr bis Open End, Sonntag: Ruhetag

Reservierung (wird empfohlen) unter info@christophers.online

Aber die Schweinerei geht weiter: aus dem „Schwein“ wird das „Christopher’s“ – Das Casual Fine Dining-Restaurant stellt seinen Küchenchef Christopher Kümper in den Fokus und gibt sich einen neuen Namen