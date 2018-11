Make it nice: Brian Lockwood ist der neue Executive Chef im EMP

WACHABLÖSUNG im Eleven Madison Park

In dieser Saison gibt es ein brandneues Menü im New Yorker Drei Sterne Restaurant Eleven Madison Park.

Es gibt aber auch monumentale Veränderungen beim Personal -bei den Positionen des General Managers und Executive Chefs. Diese beiden Rollen sind für den Erfolg des Restaurants von entscheidender Bedeutung.

Daniel Humm und Will Guidara sind stolz darauf, zwei langjährige Mitglieder ihrer Familie „Make It Nice“ zu aufsteigen zu lassen , nämlich Sueyoung Jo zum General Manager und Brian Lockwood zum Executive Chef.

Sowohl Sueyoung als auch Brian weisen alle Eigenschaften auf, die Humm und Guidara im Restaurant ausdrücken wollen – Ruhe, Herzlichkeit, Fürsorge und Gastfreundschaft. Sie sind seit Jahren an der Seite von Humm und Guidara gewachsen und haben so viele Mitarbeiter während ihrer Tätigkeit betreut und zu neuen Höhen geführt.

Mit dem Aufstieg in diese Positionen bedeutet das aber auch, dass Billy Peelle und Küchenchef Dmitri Magi neue Rollen einnehmen und glücklicherweise – so Daniel Humm gegenüber Gourmet Report – bleiben beide im Unternehmen.

„Zu beobachten, wie diese beiden Führungspersönlichkeiten nach Größe strebten, war bemerkenswert und Daniel und ich wissen, dass sie diese exzellente Arbeit fortsetzen werden, wenn sie ein neues Kapitel im Berufsleben beginnen: Billy als Operations Director für Make It Nice und Dmitri als Executive Chef eines zukünftigen Restaurantprojekts – mehr dazu bald,“ so Guidara im Gourmet Report Gespräch.

http://www.elevenmadisonpark.com/team/