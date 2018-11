Gault&Millau Restaurantguide 2019 Baden-Württemberg

17 Punkte, die sie schon einmal hatten, holen sich Mario Sauer vom „Le Gourmet“ in Heidelberg und Markus Philippi vom „Casale“ in Meersburg zurück. Bei Sauer gefällt, „wie gekonnt er die Aromenfülle zu seinem Bœuf de Hohenlohe balanciert: mit Petersilie grün eingefärbtes Püree der Petersilienwurzel, mit Café de Paris-Butter überzogene bissfeste Kräuterseitlinge, zitroniger Flan und lauwarme Vinaigrette aus Kalbskopf, Bries, Tomate, jungem Lauch und Pinienkernen“. Bei Philippi „beeindruckt als durchdachte Augenweide ein in der frischen Säure von Sudachi (japanische Zitrusfrucht) marinierter roher Saibling mit Seeigelmousse, Avocado und einer Reihe von kleinen Cremetupfen, alternierend aus Avocado und Sudachi als Kontrast von Fett und Säure“.

Auf 16 Punkte und damit in jene Klasse, in der nach dem Verständnis des Guides Kochen zur Kunst wird, kommen erstmals dank inspirierter Gerichte

• Marco Akuzun vom „Top Air“ in Stuttgart („Brust und Zunge von der irischen Ente im fernköstlichen Aromenfächer aus Ananas, Pflaumenwein, Pak Choi, Kimchi und Zitronengras“);

• Thorsten Bender vom „Sein“ in Karlsruhe („knusprig gebratener Pulpo mit Gurkenstreifen, Kalamata-Oliven, Knoblauchcreme und Tsatsiki-Eis in einem zum Auslöffeln köstlichen Sud aus Gurkensaft, saurer Sahne und Olivenöl“);

• Michael Grünbacher vom „Villa Hammerschmiede“ in Pfinztal bei Karlsruhe („sautiertes Kalbsbries mit Steinpilzen, Weinbergschnecke und australischem Wintertrüffel in dunkel-süßlichem Jus“);

• Dennis Maier vom „Emma Wolff since 1920“ in Mannheim („gebratener Schweinebauch in einem süßlichen Jus von dunklem Bier und Rübensirup, begleitet von trefflich passenden dünnen Birnen- Röllchen und kleinen Saubohnen“);

• Steffen Ruggaber vom „Lamm Rosswag“ in Vaihingen („gebratenen Langostino mit Blutwurst in Form von Praliné, leichter Mousse und weißem Pulver aus den Grieben der Wurst auf einem milden Sauerkrautsud mit eingelegten Äpfeln“);

• Nicolai P. Wiedmer vom „Eckert“ in Grenzach-Wyhlen („geräuchertes Eigelb schwimmt auf Zwiebelschiffchen in ungemein tiefer Entenbouillon“).