Gault&Millau Restaurantguide 2019 Bayern

Für solche Gerichte erhält Rainer vom Gault&Millau, der nach dem französischen Schulnotensystem urteilt, 18 von 20 möglichen Punkten. Sie stehen für „höchste Kreativität und bestmögliche Zubereitung”. Eine höhere Note haben in Deutschland lediglich 12 Köche.

Auf 17 Punkte steigert sich Ali Güngörmüs vom „Pageou“ in München, „der auf hohem gastronomischem Niveau dazu beiträgt, dass die Küche des östlichen Mittelmeerraums mit ihrer geballten Aromatik und reichen Tradition auch bei uns eine immer größere Rolle spielt. Sein Kabeljau mit mildem Sternanisschaum oder Rinderfilet mit geschmortem Couscous und sehr erfrischender kalter Pfeffer-Hibiskusblüten-Joghurtsauce sind stilprägende Gerichte.“

16 Punkte und damit jene Klasse, in der nach dem Verständnis des Guides Kochen zur Kunst wird, erreichen Ulrich Heimann im „Le Ciel“ in Berchtesgaden dank „Pulpo mit gerösteter Chorizo, Tamarillo- und Paprikacreme sowie bunten Melonenwürfeln“, Alexander Huber vom „Gasthof Huberwirt“ im oberbayerischen Pleiskirchen durch „marinierte Renke mit knusprigen roten Zwiebelringen in Pimentón de la Vera-Würze, Gurkeneis und Austernkraut“ sowie Christian Schagerl vom „Tian“ in München, das „die vegetarische Küche aus der weltanschaulichen in die genussvolle Ecke holt“ und gemeinsam mit dem Berliner „Cookies Creme“ bestes vegetarisches Restaurant in Deutschland ist. Als typisches Gericht loben die Tester „ein Ratatouille, das fein gehackt als pralle Kugel serviert wird, die – überzogen mit von Bronzepulver durchsetztem Tomatengelee – wie ein Schmuckstück schillert und geschmacklich direkt nach Südfrankreich versetzt; der angegossene Tomatenfond beschert Umami ohne Ende.“

Vier „Junge Talente“ in Bayern entdeckt

Ausdrücklich lobt der Guide, der sich von jeher als Talentscout profiliert, junge Köche, die in dieser Testsaison erstmals Küchenchef wurden und aufgrund ihres Talents und Engagements das kulinarische Deutschland bereichern können. An ihrer Spitze steht in Deutschland wie in Bayern Christoph Kunz, 33, der sich im neuen „Alois“ in München auf Anhieb 17 Punkte erkocht. Bei Spitzenköchen wie Joachim Wissler und Andreas Caminada gestählt, pflegt er im völlig neugestalteten Restaurant des Feinkosthauses Dallmayr „einen leichten, ganz aufs gute Produkt konzentrierten Stil und aromatisiert Stör mit Jasmin und Ingwer oder Short Rib mit Pistazie und Aubergine. Auch sein Kaviargericht überrascht: Zu drei Sellerieröllchen, die mit rezenter Comté- Mousse (Rohmilchhartkäse) gefüllt sind und in grün gesprenkeltem Sellerieöl baden, ist der Kaviar als Würze eingesetzt und spielt, ganz zeitgemäß, eher eine Nebenrolle.“