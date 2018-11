Deutscher Gastro-Gründerpreis 2019

Emotionen, Gründergeist, Herzklopfen. Die Gastronomie revolutionieren mit einer noch nie da gewesenen Idee oder einem kulinarischen Herzensprojekt? Starthilfe und Netzwerk – vom ersten Geistesblitz bis hin zum Kultladen? Genau dabei unterstützt der ‘Deutsche Gastro-Gründerpreis’. Ab sofort können kreative Existenzgründer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ihre Gastronomiekonzepte ins Rennen für den ‘Deutschen Gastro-Gründerpreis 2019’ schicken. Anmeldungen sind bis zum 15. Dezember 2018 unter www.gastro-gruenderpreis.de möglich. Die renommierte Expertenjury – darunter Cynthia Barcomi, Patrick Rüther, Sophia Hoffmann und Heiner Raschhofer – wählt aus allen Bewerbern fünf Gewinnerteams aus. Für sie heißt es dann, Bühne frei für den Live-Pitch: Die fünf Finalisten präsentieren ihr Konzept am 15. März 2019 auf der INTERNORGA und das Fachpublikum wählt vor Ort den Hauptgewinner. Beim Deutschen Gastro-Gründerpreis 2019 gehen alle fünf Finalistenteams als Gewinner nach Hause, denn sie erhalten je ein Preispaket im Gesamtwert von über 10.000 Euro. Der Hauptgewinner wird zusätzlich mit einer Startfinanzierung von 10.000 Euro prämiert.

Das Siegerpaket für die fünf Finalisten im Wert von je über 10.000 Euro umfasst:

Zweijährige Gast-Mitgliedschaft im Leaders Club Deutschland

Begleitung durch einen Mentor aus dem Jurykreis über 12 Monate

Gründungsberatung durch die ETL ADHOGA

Ticket für Kongress ‘Internationales Foodservice-Forum’ im Rahmen der INTERNORGA

Gastro-Kasse von orderbird inklusive Jahreslizenz, iPad Air und Kartenlesegerät

500 Euro Gutschein für VEGA-Gastronomiebedarf

1.000 Euro Gutschein für ein Melitta-Kaffeesystem

Professionelles Foto-Shooting für Pressebilder

Mediale Unterstützung

Dem Hauptgewinner winken zusätzlich:

10.000 Euro als Startkapital

40-stündige Beratung im Wert von 5.000 Euro durch den Leaders Club Deutschland zur Weiterentwicklung des eigenen Konzepts

Ticket für ‘Internationalen Foodservice-Forum‘ und Teilnahme am ‘Hamburger Foodservice Preis‘ im Rahmen der INTERNORGA

4-tägige Trendreise von Radeberger nach New York

Neue Wege gehen: Querdenker sind gefragt

Ob durch Zeitgeist, Nachhaltigkeit oder Integration – der Gründergeist in der Gastronomie zeigt viele Facetten. So wagte der Hauptgewinner des Deutschen Gastro-Gründerpreises 2018, das Zero-Waste-Konzept ‘ISLA’ aus Berlin, neue Wege: „Die Wiederverwertung zeigt uns, alles kann Rohstoff sein und es gibt letztendlich keinen Müll. Das ist das, was uns angetrieben hat – Stichwort Kreislaufwirtschaft – das einfach die Leute zum Fragen bringt“, erklärt Philipp Reichel die preisgekrönte GeschäftsIdee, die auf Umwelt, Mensch und Wirtschaftlichkeit achtet.