50best Chefs: Kevin Fehling Platz 1, Clemens Rambichler Aufsteiger des Jahres

DIE 50 BESTEN KÖCHE DEUTSCHLANDS 2018

Das Who is who der deutschen Kochszene fieberte dem 01. Oktober 2018 bereits seit Monaten entgegen, um endlich zu erfahren, auf welchen Platz sie dieses Jahr von ihren Kolleg/innen bei den Germany’s 50 BEST CHEFS 2018 gereiht wurden.

Über 3.500 Mitarbeiter/innen der deutschen Gastronomie, haben in einem zweistufigen Verfahren zuerst die besten Köche des Landes nominiert, um im Anschluss unter den 50 Meistnominierten für ihre Favoriten zu voten.

Damit sind die Germany’s 50 BEST CHEFS der größte Award für Deutschlands Spitzenköche. Allein schon die Aufnahme in die begehrte Liste ist eine der allerhöchsten Ehren und Auszeichnungen des Landes.

Zusätzlich dient die Liste auch als Insiderguide für Gourmets und Foodies, die ständig auf der Suche nach dem Außergewöhnlichen sind und sich bei der nächsten Restaurantwahl auf die fachliche Bewertung tausender Gastronomiemitarbeiter verlassen wollen.

Die Verkündung der Platzierung erfolgte auch dieses Jahr wieder auf den CHEFDAYS Germany in Berlin. Die CHEFDAYS sind eines der größten Foodsymposien Europas, auf welchem mehr als 50 der besten, kreativsten und bekanntesten Spitzenköche aus der ganzen Welt – wie z.B. Andre Chiang (Taiwan), Mauro Colagreco (Argentinien, Restaurant Mirazur in Frankreich, #4 der The World’s 50 Best Restaurants), Tim Raue (Restaurant Tim Raue), Ángel Leon (Spanien, Restaurant Aponiente) … den über 3.000 aus ganz Europa angereisten Köchen ihre neuesten Gerichte, Techniken, Konzepte und Ideen präsentieren sowie exklusive Einblicke in ihre aktuellsten sowie außergewöhnlichen Kreationen gewähren und über die Zukunft der Küche und Gastronomie diskutieren.

Standesgemäß wurde das Zusammentreffen von über 3.000 Spitzenköchen sowie allen 50 BEST CHEFS auf der mittlerweilen legendären ROLLING PIN-CHEFDAYS-Party im Astra Kulturhaus gefeiert, wo die Berliner Kult Band Culcha Candela den tanzwütigen eine unvergessliche Party-Nacht bereitete.