Tomorrowland in Las Vegas

Nach dem Erfolg auf dem Tomorrowland 2017 kehrt Las Vegas mit dem kreativen und innovativen Gastronomiekonzept B-EAT auf das international renommierte Festival zurück. B-EAT bringt weltweit führenden Köche und DJs zusammen, um die Fusion von Essen und Musik zu feiern. An zwei Wochenenden werden einige der aufregendsten Köche aus Las Vegas, darunter Masaharu Morimoto und Joël Robuchon, die Bühne mit Weltklasse-DJs teilen, um die ultimative Sinneserfahrung zu schaffen.

Jede Sitzung dauert eine Stunde und die Gäste genießen ein 4-Gänge-Degustationsmenü. Die Partyfreunde werden von einem offenen Küchenerlebnis begeistert sein, wenn sie den Köchen aus Las Vegas zusehen, wie sie unglaubliche Gerichte zu Musik von international bekannten DJs kreieren.

Von Nobu Matsuhisa über Guy Savoy, Wolfgang Puck, Gordon Ramsay und Joël Robuchon ist Las Vegas die Heimat einiger der größten kulinarischen Giganten der Welt. Las Vegas präsentiert das kulinarische Konzept zum zweiten Mal in Folge und wird dieses Jahr auf dem diesjährigen Tomorrowland Festival seine gastronomischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Unter den Spitzenköchen sind Masaharu Morimoto (Küchenchef und Eigentümer von Morimoto Las Vegas), Christophe De Lellis (Küchenchef von Joël Robuchon, MGM Grand) und Bruno Riou (Küchenchef von Rivea, Delano Las Vegas), Sean Griffin (Küchenchef im Jean Georges Steakhouse, ARIA Resort & Casino Las Vegas), Nicholas Sharpe (Küchenchef bei Michael Mina, Bellagio Las Vegas) und Lee Bennett (Küchenchef im Mirage).

Tomorrowland ist bekannt als eines der größten und bekanntesten elektronischen Musikfestivals der Welt und empfängt an zwei Wochenenden renommierte DJs wie Tiësto, Steve Aoki, Afrojack, Eric Prydz und French Montana, von denen viele das ganze Jahr über in Las Vegas auflegen. Eine Reihe der weltberühmten DJs, die auf dem Festival auftreten, werden mit den kulinarischen Talenten von Las Vegas für ein einmaliges sinnliches Erlebnis zusammenarbeiten.

Cathy Tull, Senior Vice President für Marketing bei der Las Vegas Convention and Visitors Authority, kommentierte: „Als Hauptstadt des Entertainments ist Las Vegas stolz auf die Vielzahl an kulinarischen Erlebnissen und die große Auswahl an erstklassigen DJs. Nach einer solch aufregenden und erfolgreichen Erfahrung im Jahr 2017 freut sich Las Vegas, zusammen mit Tomorrowland und den unglaublichen DJs sowie Köchen, wieder an die Arbeit zurückzukehren, um ein noch intensiveres und einzigartiges Erlebnis bei den B-EAT-Session für Food- und Musikliebhaber zu schaffen.“

