Der Preis für einen Studienaufenthalt im Ausland

2018 Lebenshaltungskosten im ersten Semester: 49 Städte nach Studiengebühren und Lebenshaltungskosten für die ersten 6 Monate

Bukarest, Rumänien, ist mit 3.583,11 Euro im ersten Semester die günstigste Stadt für ein Auslandsstudium .

London, Großbritannien, ist mit 12.450,49 € die teuerste Stadt für ein Auslandsstudium .

Vier Städte im Ranking, Stockholm, Kopenhagen, Helsinki und Athen, bieten europäischen Studenten die Möglichkeit, ohne Studiengebühren im Ausland zu studieren.

British Airways, Flughafen, Flugzeug, London, Heathrow

Nestpick, eine Suchmaschine für möblierte Wohnungen, hat Daten veröffentlicht, die die Lebenshaltungskosten für Studenten, die in 49 beliebten Städten Europas studieren, im ersten Semester anzeigen. Nestpick weiß aus jahrelanger Erfahrung, dass die Anfangskosten für einen Umzug je nach Standort sehr unterschiedlich sein können. Um den Umzugswilligen zu helfen, hat sich der Vermittler von möblierten Wohnungen und Zimmern entschlossen, die allgemeinen Kosten zu untersuchen, die für Studenten während des ersten Semesters in einer neuen Stadt entstehen könnten. Der Index soll ein Indikator für die Kosten den temporären Umzug in einige der gefragtesten Städte der Welt und damit ein nützliches Instrument für die wachsende Zahl von Studenten sein, die in ganz Europa studieren möchten.

Diese Daten knüpfen an eine ähnliche Studie an, die Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, das 2018 Städte-Ranking für Lebenshaltungskosten im Umzugsmonat, welche sich mit den finanziellen Auswirkungen von Umzügen auf der ganzen Welt befasst. Diese neuen Daten geben Aufschluss über die potenziellen Kosten, die Studenten im ersten Semester während ihres Studiums im Ausland entstehen können, wobei der Schwerpunkt auf europäischen Studenten liegt, die innerhalb der EU umziehen möchten. Die Lebenshaltungskosten für das erste Semester wurden berechnet, indem die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten für sechs Monate in der jeweiligen Stadt sowie die Studiengebühren für ein Semester ermittelt wurden. Für die Studie wurde zudem für jeden Standort die prominenteste Universität ermittelt.

Die vollständigen Ergebnisse der Originalstudie finden Sie hier: https://www.nestpick.com/de/first-month-living-costs-index-2018/

„Das Studium im Ausland ist eine großartige Chance für Studieninteressierte und wird zunehmend als integraler Bestandteil der Ausbildung angesehen“, sagt Ömer Kücükdere, Geschäftsführer von Nestpick. „Umziehen bedeutet nicht nur das Erleben einer neuen Stadt und Kultur, sondern auch die Chance, sich selbstständig zu machen, mit anderen internationalen Studenten in Kontakt zu treten und in vielen Fällen sogar eine neue Sprache zu lernen. Die Studierenden sollten sich jedoch aller finanziellen Auswirkungen eines Umzugs in eine neue Stadt hinsichtlich der Lebenshaltungskosten und möglicher Studiengebühren bewusst sein, da diese je nach Universität und Stadt sehr unterschiedlich sein können. Wir hoffen, dass diese Daten den Studieninteressierten nicht nur helfen, ihr Auslandssemester zu planen, sondern sie auch ermutigen und inspirieren, über neue und spannende Standorte nachzudenken“.

Die folgende Tabelle zeigt die Lebenshaltungskosten für 49 europäische Städte im ersten Semester, beginnend mit den teuersten:

# STADT LAND MIETE INTERNET TELEFON ESSEN/TRINKEN TRANSPORT GESAMT GESAMT 6 MONATE LEBENSHALTUNGSKOSTEN UNIVERSITÄT STUDIENGEBÜHREN € GESAMTE SEMESTER KOSTEN 1 London UK €524.23 €33.36 €27.90 €477.33 €143.85 €1,206.67 €7,240.03 UCL (University College London) €5,210.46 €12,450.49 2 Zürich Schweiz €454.23 €45.48 €91.00 €1,018.02 €78.58 €1,687.31 €10,123.86 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology €500.00 €10,623.86 3 Manchester UK €243.85 €33.36 €27.90 €430.16 €55.33 €790.60 €4,743.62 The University of Manchester €5,210.46 €9,954.08 4 Dublin Irland €398.08 €52.16 €30.00 €521.36 €120.00 €1,121.60 €6,729.61 Trinity College Dublin, The University of Dublin €1,340.50 €8,070.11 5 Oslo Norwegen €388.85 €37.90 €29.61 €774.82 €76.33 €1,307.51 €7,845.05 University of Oslo €59.00 €7,904.05 6 Amsterdam Niederlande €415.38 €34.49 €40.00 €506.44 €87.50 €1,083.82 €6,502.90 University of Amsterdam €1,030.00 €7,532.90 7 Paris Frankreich €418.85 €21.56 €43.90 €613.92 €70.00 €1,168.23 €7,009.37 Ecole normale supérieure, Paris €92.00 €7,101.37 8 Stockholm Schweden €348.85 €37.48 €30.90 €621.46 €81.25 €1,119.94 €6,719.64 KTH Royal Institute of Technology €0.00 €6,719.64 9 Mailand Italien €303.46 €29.11 €30.00 €536.76 €35.00 €934.33 €5,605.99 Politecnico di Milano €883.00 €6,488.99 10 Düsseldorf Deutschland €202.42 €28.72 €29.99 €692.85 €70.00 €1,023.98 €6,143.88 University Duesseldorf €70.00 €6,213.88 11 Wien Österreich €383.08 €23.86 €9.90 €484.47 €48.00 €949.30 €5,695.83 Vienna University of Technology €363.00 €6,058.83 12 München Deutschland €388.08 €28.43 €29.99 €475.40 €64.00 €985.90 €5,915.38 Technische Universitat München €129.40 €6,044.78 13 Frankfurt am Main Deutschland €328.08 €26.69 €29.99 €519.52 €86.00 €990.28 €5,941.66 Universität Frankfurt am Main €75.00 €6,016.66 14 Lyon Frankreich €224.62 €21.56 €43.90 €607.51 €60.00 €957.58 €5,745.49 École Normale Supérieure de Lyon €92.00 €5,837.49 15 Barcelona Spanien €284.23 €38.02 €35.00 €413.16 €52.00 €822.41 €4,934.44 Universitat de Barcelona €758.00 €5,692.44 16 Strasbourg Frankreich €196.48 €21.56 €43.90 €619.46 €48.50 €929.90 €5,579.39 University of Strasbourg €92.00 €5,671.39 17 Kopenhagen Dänemark €301.15 €32.95 €15.00 €541.33 €53.76 €944.20 €5,665.19 University of Copenhagen €0.00 €5,665.19 18 Hamburg Deutschland €256.92 €28.51 €29.99 €506.20 €84.00 €905.63 €5,433.77 Universität Hamburg €70.00 €5,503.77 19 Helsinki Finland €278.46 €24.58 €20.90 €540.93 €52.40 €917.27 €5,503.63 University of Helsinki €0.00 €5,503.63 20 Montpellier Frankreich €203.46 €21.56 €43.90 €581.84 €50.00 €900.76 €5,404.56 University of montpellier €92.00 €5,496.56 21 Brüssel Belgien €229.91 €29.28 €40.00 €535.80 €49.00 €883.98 €5,303.90 Vrije Universiteit Brussel (VUB) €119.15 €5,423.05 22 Madrid Spanien €267.69 €38.52 €35.00 €393.67 €54.60 €789.48 €4,736.87 Universidad Autónoma de Madrid €658.00 €5,394.87 23 Bordeaux Frankreich €166.58 €21.56 €43.90 €609.59 €30.00 €871.63 €5,229.76 University of Bordeaux €92.00 €5,321.76 24 Toulouse Frankreich €188.44 €21.56 €43.90 €563.23 €46.00 €863.13 €5,178.76 Université Paul Sabatier €92.00 €5,270.76 25 Nice Frankreich €233.31 €21.56 €43.90 €518.80 €31.00 €848.57 €5,091.41 University of Nice Sophia Antipolis €92.00 €5,183.41 26 Nantes Frankreich €240.59 €21.56 €43.90 €462.57 €63.00 €831.61 €4,989.68 University of Nantes €92.00 €5,081.68 27 Budapest Ungarn €130.38 €11.91 €21.00 €279.77 €31.17 €474.24 €2,845.41 Eötvös Lorànd University €2,200.00 €5,045.41 28 Lille Frankreich €198.85 €21.56 €43.90 €510.13 €49.50 €823.94 €4,943.62 Université de lille €92.00 €5,035.62 29 Grenoble Frankreich €177.63 €21.56 €43.90 €529.38 €51.40 €823.87 €4,943.21 University of Grenoble €92.00 €5,035.21 30 Berlin Deutschland €265.77 €30.65 €29.99 €416.77 €81.00 €824.17 €4,945.04 Humboldt-Universität zu Berlin €70.00 €5,015.04 31 Essen Deutschland €150.80 €27.35 €29.99 €530.99 €65.00 €804.13 €4,824.76 University of Duisburg-Essen €75.00 €4,899.76 32 Karlsruhe Deutschland €227.58 €28.22 €29.99 €441.47 €57.00 €784.26 €4,705.58 Karlsruhe Institute of Technology €70.00 €4,775.58 33 Köln Deutschland €200.77 €29.90 €29.99 €427.68 €90.00 €778.33 €4,670.01 University of Cologne €75.00 €4,745.01 34 Marseille Frankreich €205.00 €21.56 €43.90 €461.85 €31.10 €763.41 €4,580.43 Aix-Marseille University €92.00 €4,672.43 35 Stuttgart Deutschland €196.46 €29.56 €29.99 €426.71 €80.00 €762.72 €4,576.32 Universität Stuttgart €70.00 €4,646.32 36 Mannheim Deutschland €184.17 €29.51 €29.99 €399.68 €67.50 €710.85 €4,265.10 University of Mannheim €70.00 €4,335.10 37 Hannover Deutschland €228.37 €31.46 €29.99 €353.64 €58.40 €701.86 €4,211.17 Leibniz Universität Hannover €75.00 €4,286.17 38 Braunschweig Deutschland €159.78 €29.75 €29.99 €406.90 €70.00 €696.43 €4,178.56 Technische Universität Braunschweig €75.00 €4,253.56 39 Dijon Frankreich €149.44 €21.56 €43.90 €441.15 €35.00 €691.05 €4,146.32 Université de Bourgogne €85.00 €4,231.32 40 Lissabon Portugal €203.46 €23.12 €26.48 €323.65 €36.00 €612.71 €3,676.26 University of Lisbon €531.75 €4,208.01 41 Sofia Bulgarien €116.77 €9.43 €17.79 €255.95 €25.59 €425.53 €2,553.15 Sofia University St. Kliment Ohridski €1,650.00 €4,203.15 42 Leipzig Deutschland €151.15 €29.56 €29.99 €407.54 €67.00 €685.25 €4,111.48 Universität Leipzig €75.00 €4,186.48 43 Warschau Polen €198.08 €13.88 €4.67 €258.68 €25.71 €501.01 €3,006.09 University of Warsaw €1,125.00 €4,131.09 44 Riga Lettland €105.79 €13.56 €15.00 €291.48 €50.00 €475.83 €2,854.97 University of Latvia €1,250.00 €4,104.97 45 Prag Tschechische Republik €158.46 €15.43 €24.00 €296.29 €20.36 €514.54 €3,087.25 Charles University €1,000.00 €4,087.25 46 Dresden Deutschland €140.27 €31.82 €29.99 €393.19 €59.00 €654.27 €3,925.59 Technische Universität Dresden €75.00 €4,000.59 47 Bremen Deutschland €163.78 €31.61 €29.99 €334.07 €60.00 €619.45 €3,716.70 Universität Bremen €75.00 €3,791.70 48 Athens Griechenland €153.46 €21.56 €30.00 €371.61 €30.00 €606.63 €3,639.79 National Technical University of Athens €0.00 €3,639.79 49 Bukarest Rumänien €91.92 €8.19 €12.00 €251.70 €13.37 €377.19 €2,263.11 University of Bucharest €1,320.00 €3,583.11

Methodik

Um die endgültigen Städte zu ermitteln, die im First Month Relocation Costs Index aufgeführt sind, haben wir die beliebtesten Städte auf der Grundlage von Stellenangeboten, die Städte mit den besten Universitäten und die Städte mit blühenden Startupkulturen untersucht, um die endgültige Liste von 80 Städten zu erstellen. Sieben Faktoren wurden dann für jede Stadt untersucht, wie unten angegeben. Die Spalte Gesamt ist die Summe der Kosten aller Faktoren, mit Ausnahme der Visumbearbeitungszeit, die in Tagen ausgedrückt wird. Der endgültige Index wird von den meisten bis zu den günstigsten Lebenshaltungskosten im ersten Monat eingestuft. Der Lebenshaltungskostenindex für das erste Semester verwendet zusätzlich zu den Studiengebühren der EU Daten aus der vorangegangenen Studie. Da dieser Index die Möglichkeiten innerhalb der EU aufzeigen soll, wurden nur die europäischen Städte vorgestellt.

Quellen

Miete: Gemäß der von der Greater London Authority veröffentlichten Wohnstandards sind 420 Quadratfuß (39 Quadratmeter) die für eine Person empfohlene Mindestwohnfläche (Quelle: London.gov.uk), weshalb die Spalte „Miete“ die Miete für eine Wohnung von 39 m2 mit der mittleren Miete/m2 angibt.

Die durchschnittliche Miete jeder Stadt wurde berechnet, indem wir den durchschnittlichen Mietpreis pro m² (Median) der Inserate auf Online-Immobilienportalen im gesamten Stadtgebiet ermittelt haben. Es wurde jeweils der durchschnittliche Mietpreis pro m² einer Wohnung für eine Person auf Basis einer möbilierte 1-Zimmer-Wohnungen mit 39 m² berechnet, indem wir Angebote für langfristig verfügbare Servicewohnungen (6 Monate oder mehr), nicht aber für Hotels und Ferienwohnungen wie z.B. für Peer-to-Peer-Dienste wie AirBnB einbrachten. Der Preis wurde dann auf eine Größe von 15m2 angepasst, eine für Studenten übliche Raumgröße in einer Wohngemeinschaft. Daten entsprechen dem Stand von Januar 2018.