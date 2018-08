Soneva Fushi eröffnet neues Restaurant

Fünf neue kulinarische Sensationen auf zwei Stockwerken

Japanische, chinesische und internationale Restaurants

Über 30 weltberühmte Chefköche zeigen ihre Kochkunst im Rahmen des

„Festival of Colour“

Soneva, der weltweit führende Betreiber von Luxus-Resorts und Vorreiter in Sachen Umweltschutz auf den Malediven, gibt mit Stolz die Eröffnung von Out of the Blue bekannt, seinem neuesten Restaurant in Soneva Fushi.

Das zweistöckige Überwassergebäude beherbergt fünf brandneue kulinarische Destinationen: von intimen Kulissen mit weltberühmten Küchenchefs für lediglich fünf Gäste bis hin zu großen gemeinsamen Speiseflächen im Freien. Der Launch läutet Sonevas Festival of Colour ein, bei dem jeden Monat eine neue Sensation gefeiert wird.



Im Mittelpunkt des Restaurantkomplexes steht der gleichnamige, ganztägig geöffnete Speisebereich Out of the Blue mit 50 Sitzplätzen, in dem internationale Gerichte wie Pizza, Salat, gegrilltes Fleisch und Meeresfrüchte serviert werden. Chinesische und moderne japanische Küchen teilen sich die Räumlichkeiten. Gäste können wählen, ob sie überdacht oder auf offenem Deck dinieren möchten.

Das So Hot bietet Tandoor-Ofen, Robata-Grill, Josper-Grill und Pizza-Ofen, das So Chilled eine Schokoladen- und Eisdiele. Im So Fresh befindet sich das erste Bio-Gewächshaus der Malediven: Gäste haben die Möglichkeit, die Zutaten, die sie in ihrem Salat haben möchten, selbst zu pflücken. Soneva Fushis Käserestaurant So Cheesy rundet das Angebot ab.

Einige der berühmtesten Namen der kulinarischen Welt zeigen ihre Kochkunst im Once Upon A Table, das nur abends geöffnet ist. Am originellen, hufeisenförmigen Tisch finden lediglich acht Gäste Platz, um Köstlichkeiten aus den Händen von Michelin-Sterneköchen und Küchenchefs aus San Pellegrinos Top-100-Liste zu genießen. Mehr als 30 der besten Köche der Welt sind Teil des Spektakels. Once Upon a Table bietet kein festes Menü, weshalb das Abendessen immer zur Überraschung wird.

Diese Köche werden die Gäste auf eine kulinarische Reise entführen:

Chef Tom Aikens, der jüngste britische Koch mit zwei Michelin-Sternen

Chef Andre Van Alten aus dem Sterne-Restaurant La Provence in Driebergen-Rijsenburg, Niederlande

Chef Jean-Christophe Ansanay-Alex, französischer Koch aus Auberge de I’lle Barbe mit einem Michelin-Stern

Chef Wilco Berends aus dem 2-Sterne-Restaurant De Nederlanden, Niederlande

Chef Tim Butler von Eat Me, Bangkok

Chef Benoit Dewitte, Chefkoch und Besitzer des Sterne-Restaurants Benoit Dewitte in Belgien

Chef Andre Van Doorn aus dem Sterne-Restaurant Kasteel Heemstede, Niederlande

Chef Jarno Eggen aus dem Sterne-Restaurant De Groene Lantaarn in Zuidwolde, Niederlande

Chef Jos Grootscholten aus dem Sterne-Restaurant Old Town Hall in Capelle aan den Ijssel, Niederlande

Chef Kenji Gyoten, der jüngste japanische Koch mit drei Michelin-Sternen

Chef Michael Hüsken, Chefkoch im Sophia’s Restaurant in Rocco Fortes „The Charles Hotel“ in München

Chef Mark Lundgaard, Sternekoch aus dem Restaurant Kong Hans Kaelder in Dänemark

Chef Gert De Mangeleer, einer der Chefköche aus dem Restaurant Hertog Jan in Belgien, 3 Michelin-Sterne

Chef Max Mascia aus dem Sterne-Restaurant San Domenico in Imola, Italien

Chef Claus Meyer, Gründer des Noma in Kopenhagen, des besten Restaurants in Bolivien, GUSTU, und vom Agern and Great Northern Food Hall in New York City

Chef Kiko Moya, spanischer Koch mit zwei Michelin-Sternen

Jean Baptiste Natali, Sternekoch aus dem At the General’s table, Colombey-les-Deux-Églises, Frankreich

Chef Bruno Oger, renommierter Sternekoch aus Frankreich

Chef Pere Planaguma, Chefkoch im Les Cols of Olot in Girona, Spanien, zwei Michelin-Sterne

Chef Tim Raue aus dem Zwei-Sterne-Restaurant TIM RAUE in Berlin

Chef Prateek Sadhu, Koch im Masque, Mumbais meist gefeiertes Restaurant

Chef Dmitry Shurashov, russischer Promikoch

Christian Le Squer, französischer Koch mit drei Michelin-Sternen

Chef Ton Tassanakajohn aus dem Le Du in Bangkok, eines der 50 besten Restaurants in Asien

Chef Edwin Vinke aus dem Sterne-Restaurant De Kromme Watergang in Hoofdplaat, Niederlande

Chef Michael Wignall, ehemals in Gidleigh Park, Großbritannien, zwei Michelin-Sterne und fünf AA Rosetten

Chef Lu Yao, Chefkoch im Yihe Mansions in China

Chef Eric Yu, Chefkoch im Seven Villas Hangzhou, China

Das So Hand’s On ist eine exklusive Sushi-Bar mit Platz für lediglich fünf Gäste. Starkoch im August: Kenji Gyoten, jüngster mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneter Küchenchef Japans. Mit dem So Bespoke eröffnet Soneva Fushi seinen ersten Teppanyaki-Tisch. Das Open-Air-Restaurant besticht durch spektakuläre Blicke aufs Baa-Atoll.

Der berühmte japanische Teppanyaki-Koch Katushiro To grillt das ganze Jahr über zum Mittag- und Abendessen. Das Chinese Kitchen serviert moderne chinesische Küche. Im Modern Japanese Kitchen zaubert Soneva Fushis Chefköchin Nikki Delikatessen wie modernes Sashimi, Wagyu, schwarzen Kabeljau und andere japanische Köstlichkeiten.Out of the Blue – ein völlig neuartiges kulinarisches Erlebnis, das dem Gast für immer in Erinnerung bleiben wird. www.soneva.com/soneva-fushi/dining/out-of-the-blue/

Die Farbe des Monats Mai ist Gelb: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=aMahAQ3aitQ

Weitere Informationen über Sonevas Festival of Colour und die teilnehmenden Experten finden Sie unter www.soneva.com/festivalofcolour

www.soneva.com