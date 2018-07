Die 10 besten Städte der Welt für Business Trips

Die Webseite FitSmallBusiness.com ermittelte die besten Städte für eine Geschäftsreise.

Ingesamt sieben Faktoren wurden gewichtet:

Anzahl der Hotels – 20 % Anzahl der Zimmer – 20 % Anzahl der Fluglinien – 15 % Pünktlichkeit der Fluggesellschaften – 17,5 % Hotelpreise – 12,5 % Restaurantkosten 7,5 % Mietwagenkosten – 7,5 %

Sechs der besten Städte liegen in Asien, zwei in den USA. Berlin liegt auf Platz vier weltweit und wird nur von Madrid in Europa überflügelt.

The Top 10 Cities in the World for Business Trips

1) Bangkok, Thailand

2) Madrid, Spanien

3) Guangzhou, China

4) Berlin, Germany

5) Singapur

6) Beijing, China

7) San Antonio, Texas (U.S.A.)

8) Dubai, United Arab Emirates

9) Las Vegas, Nevada (U.S.A.)

10) New Delhi, Indien