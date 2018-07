Personalie: Kilian Skalet ist neuer Restaurantleiter in der Taverna & Trattoria Palio des Althoff Hotel Fürstenhof Celle.

Gastronomische Verstärkung für das Althoff Hotel Fürstenhof Celle: Kilian Skalet ist ab 1. Juli 2018 der neue Restaurantleiter der Taverna & Trattoria Palio. Der 28- Jährige war zuvor insgesamt fünf Jahre lang im Schwesterhotel Althoff Seehotel Überfahrt am Tegernsee tätig und ist damit bestens mit den kulinarischen Ansprüchen der Hotel Collection von Thomas H. Althoff vertraut.

Der gebürtige Regensburger hat sämtliche Stufen im Bereich F&B im Althoff Seehotel Überfahrt mit Erfolg durchlaufen. Zuletzt in der Rolle des stellvertretenden Restaurantleiters, zuvor war er Chef de Rang und davor Commis de Rang. Als Demichef de Rang sammelte Kilian Skalet zwischendurch Erfahrung im Hotel Louis C. Jacob in Hamburg. Mit seiner Ausbildung zum Restaurantfachmann legte er den Grundstein für seine weitere berufliche Laufbahn in der Gastronomie.

RestaurantleiterKilian Skalet

In der Taverna & Trattoria Palio setzt Chef de cuisine Holger Lutz auf eine frische, mediterrane Küchenphilosophie mit höchsten Ansprüchen an die Qualität. Neben dem beliebten Angebot der „Cucina casalinga“ – der echten italienisch-kulinarischen Handwerkskunst – steht alle zwei Monate eine neue italienische Region im kulinarischen Fokus. Das Restaurant wurde erst kürzlich vom kulinarischen Reiseführer Gusto mit sechs Pfannen ausgezeichnet, was das Palio zum best-bewerteten Italiener der Region macht.

Restaurantleiter Kilian Skalet und Kuechenchef Holger Lutz

„Kilian Skalet bringt viel gastronomische Expertise mit und zeichnet sich durch ein hohes Maß an Kompetenz und Gastgeberschaft aus. Es freut uns sehr, dass er unsere Taverna & Trattoria Palio mit frischem Wind und seinen langjährigen Erfahrungen bereichern wird“, so Ingo Schreiber, General Manager des Althoff Hotel Fürstenhof Celle. „Er löst damit unseren ehemaligen Restaurantleiter und Sommelier Patrick Berger ab, der sich neuen Herausforderungen stellen möchte und bei dem wir uns auf diesem Wege nochmal ganz herzlich bedanken“, fügt er hinzu.

Die Althoff Hotel Collection, als Teil der Dachmarke Althoff Hotels, ist Deutschlands einzige inhabergeführte Luxushotel-Marke. In jedem der aktuell sechs Fünf-Sterne-Häusern setzt der Hotelier Thomas H. Althoff auf ein Höchstmaß an Qualität, Individualität und Service. Zur Kollektion zählen das Grandhotel Schloss Bensberg in Bergisch Gladbach/Köln, das Hotel Fürstenhof in Celle, das Hotel am Schlossgarten in Stuttgart, das Seehotel Überfahrt in Rottach-Egern, das St. James’s Hotel and Club in London und das Hotel Villa Belrose in St. Tropez. Die Philosophie der Althoff Hotel Collection beruht auf drei Säulen: Architektur & Design, Service und Kulinarik. Weitere Informationen unter www.althoffhotels.com.