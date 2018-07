Die vierte Ausgabe von CHEFS(R)EVOLUTION, dem niederländischen Festival der internationalen Avantgardeküche, findet am Sonntag, den 09. und Montag, den 10. September 2018 in und um das Hotel & Drei-Stern-Restaurant De Librije und das Theater De Spiegel in Zwolle statt. Die Veranstaltung wird von Jonnie und Thérèse Boer und dem Team des Restaurants De Librije in Zusammenarbeit mit dem Port Culinaire Team von Thomas & Carola Ruhl organisiert. Die besten Köche der Welt werden bei diesem kulinarischen Festival auftreten. Freuen Sie sich auf das spektakuläre Line-Up am Sonntag, den 09. und Montag, den 10. September!



Line-Up der internationalen Kochstars im Theater De Spiegel

Sonntag 9. September 2018

• Jonnie & Thérèse Boer***, Restaurant De Librije, Niederlande,

Nr. 38 – World’s 50 Best Restaurants

• Jordi Roca***, El Celler de Can Roca, Spanien,

Nr. 3 – World’s 50 Best Restaurants

• Angel Léon***, Aponiente, Spanien

• Mitsuharu Tsumura, Maido, Lima / Peru,

Nr. 8 – World’s 50 Best Restaurants 2017,

Nr. 1 – 50 Best Restaurants Latin Amerika 2017

Montag, 10. September 2018

• Paul Pairet***, Ultraviolett, Shanghai/China,

Nr. 41 World’s 50 Best Restaurants 2017, Nr. 8 – 50 Best Restaurants Asia

• Poul Andrias Ziska*, KOKS, Färöer Inseln

• Stefan Wiesner*, Rössli, Schweiz – „Der Hexer“

• Berlin Avantgarde Chefs – Drei Teams aus Berlin:

Sebastian Frank**, Horváth

Micha Schäfer* & Billy Wagner, Nobelhart & Schmutzig

Andreas Rieger* & Ivo Ebert, Einsunternull

Während der CHEFS(R)EVOLUTION werden diese internationalen Top-Köche ihre Kochkunst präsentieren und mit ihren Ideen das Publikum beeindrucken und inspirieren.

Die Moderation liegt in den Händen von Hans Steenbergen, Trendbeobachter / Chefredakteur von Food Inspiration.

BOERenmarkt XL (Bauernmarkt)

Neben den internationalen Kochvorführungen sind Sie herzlich eingeladen, den frei zugänglichen BOERenmarkt XL zu besuchen, wo Sie die Vielfalt der niederländischen Produkte und Zutaten kennenlernen. Entdecken Sie die (Wein-)Bauern und die verschiedenen traditionellen Lieferanten von Jonnie und Thérèse Boer. Zudem wird aus jeder der 12 niederländischen Provinzen ein Restaurant der Gruppierung Alliance Gastronomique köstliche kleine Gerichte zu einem fairen Preis anbieten, die mit dem jeweils passenden Wein genossen werden können

Tickets

Tickets für die Kochdemonstrationen können über www.chefsrevolution.com und Theater De Spiegel reserviert werden. Die Eintrittskarten kosten 55,00 € für einen Tag und 95,00 € für zwei Tage pro Besucher. Der Eintritt zum BOERenmarkt XL ist kostenlos.

Partner

Chefs(R)Evolution 2018 wäre ohne die Unterstützung unserer wichtigsten Partner AEG, AVEX, Big Green Egg, Buscaglione Espresso, Hanos, Koninklijke Euroma, Provincie Overijssel, Schmidt Zeevis Rotterdam, Studio Senses, VanDrie Group, Wensink Mercedes-Benz und Wijnkoperij De Lange nicht möglich gewesen.