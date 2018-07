3. FOOD TRUCK VESTIVAL auf Ewald, Herten

Herten schmeckt. Vom 20. – 22. Juli 2018 stehen über 25 verschiedene Food Trucks auf dem Gelände der Zeche Ewald und präsentieren authentisches Street Food aus der ganzen Welt.

Drei Tage lang heißt es dann bereits zum dritten Mal „Slowfood auf Rädern der besonderen Art“. Einen saftigen Burger, frische Wraps, handmade Tacos & Tequila, gut gefüllte Samosas, Süßkartoffelpommes oder veganes Eis. Erlebe Speisen in ganz besonderem Ambiente mit ganz besonderem Flair. Alles frisch und direkt vor den Augen der Besucher zubereitet. Ob Fleischfan oder Pflanzenfreund – hier findet jeder Besucher garantiert sein neues

Lieblingsgericht. Einfach Zeit nehmen und alles ausprobieren. Natürlich gibt es zu leckerem Street Food auch eisgekühlte Getränke und Kaffee-Spezialitäten. Frisches Obst als Raffinesse kürt die erfrischenden Cocktails. Und weil gutes Essen zwar viel, aber auch nicht alles ist, gibt es unterhaltsames Rahmenprogramm. Am Freitag spielt die Live-Band „Mr. Blue“ und Samstag Abend lädt der DJ mit aktuellen Hits zum Feiern und tanzen ein. Sonntag ist Familientag mit Hüpfburg Arena und den Musikern von „Brass-Buffet“. Als Walking Act spielen die fünf Bläser und die Rhythmus-Sektion zu jeder Gelegenheit musikalische Leckerbissen aus 5 Jahrzehnten Musikgeschichte. Die „swingenden Köche“ präsentieren ein musikalisches Gourmet-Menue, heiß flambiert mit Show und Raffinesse. Das Autohaus Vogelsang bietet mit der Aktion „Entdecke Mini“ den Besuchern Fahrspaß mit Probefahrten der neusten MINI Modelle an. Das 3 Food Truck Vestival bietet mit vielen Leckereien und buntem Programm eine genussvolle Attraktion auf dem beeindruckenden Gelände der Zeche Ewald in Herten.

Der Eintritt des 3. FOOD TRUCK VESTIVALS in Herten ist für alle Besucher kostenlos.

Informationen zum Rahmenprogramm unter: https://foodtruck-vestival.de

WANN KANN ICH LECKER ESSEN?

Freitag, 20.Juli von 15.00 bis 23.00 Uhr,

Samstag, 21. Juli von 12.00 bis 23.00 Uhr,

Sonntag, 22. Juli von 12.00 bis 20.00 Uhr

WO KANN ICH MEIN KULINARISCHES WOCHENENDE ERLEBEN?

Zeche Ewald in Herten

Hinweis für alle Navigationsgeräte:

Max-Planck Straße

45699 Herten

