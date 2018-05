Neue Royal Suite mit rund 500 qm, noch mehr Butler, Gastspiel von zwei Sterne Koch und dem „König der Podologie“, perfekte Kinderprogramme!

Das Mandarin Oriental, Bodrum, eröffnete im April 2018 die Sommersaison mit einem erweiterten Angebot: Neue Villen und Suiten mit Blick auf die idyllische Paradise Bay wurden ergänzt und noch mehr Butler sind im Einsatz für einen exzellenten Service. Die ausgezeichneten Restaurants des Resorts bieten viele neue kulinarische Highlights und zum Saisonstart offeriert das Luxushotel ein attraktives Arrangement „Flavours of Bodrum“. Drei Villen sowie die Bougainvillea Suite und die Royal Suite ergänzen neu die bereits bestehenden Gästezimmern, Apartments, Suiten und Villen. Die Bougainvillea Suite, eine perfekte Honeymoon-Suite, liegt abgeschieden am Rande des Resorts. Die 95 m² große Villa verfügt über Wohn- und Schlafzimmer sowie über einen privaten Pool mit Blick auf die Ägäis. Die spektakuläre Royal Suite mit Meerblick, sieben Zimmern, privatem Garten und Swimmingpool ist mit 533 m² die größte Suite auf der Halbinsel Bodrum. Inklusive der schon bestehenden Villa mit sieben Zimmern bietet das Resort somit ideale Unterkünfte für Großfamilien. Alle Suiten und Villen im Resort verfügen über Infinity-Pools und private Terrassen mit Blick auf das Meer. Viele der Zimmer verfügen über private Terrassen.

Kulinarische News & Highlights:

Das italienische Restaurant Assaggio ist eines der acht Restaurants und Bars des Mandarin Oriental in Bodrum. Vom 14. bis 18. August wird Arnaud Dunand-Sauthier, Küchenchef des Le Normandie (2 Michelin Sterne) im Mandarin Oriental, Bangkok, ein kulinarisches Gastspiel geben. Das Normandie Restaurant ist seit Jahren eine Institution für beste französische Küche in Bangkok. Arnaud Dunand-Sauthier wird den Assaggio-Gästen ein Sieben-Gänge-Degustationsmenü zelebrieren. Freitag-, Samstag- und Sonntagabend wird Live-Musik den kulinarischen Genuss untermalen. Mit einer neuen Speisekarte lockt auch das Fisch- und Meeresfrüchte Spezialitäten Restaurant Bodrum Balıkçısı, das vom Incili Gastronomi Rehberi (Incili Gastro-Guide) mit drei Perlen ausgezeichnet wurde. Neben der traditionellen türkischen Küche mit frischen saisonalen Zutaten wird Küchenchef Murat Taşdemir im Restaurant neue köstliche Kreationen kredenzen. Auch das international renommierte japanische Restaurant Kurochan by IOKI lockt mit neuen Köstlichkeiten.

Unter der Ägide von Resort Exec.-Küchenchef Dario Abbate aus Palermo, Italien, zählen zu den weiteren gastronomischen Einrichtungen der Blue Beach Club & Bar mit vielfältigen Snackangebot und das Pool Bar & Restaurant direkt am Pool. Im Mandarin Cake Shop können sich die Gäste mit köstlichen hausgemachten Desserts und Kuchen verwöhnen lassen und anschließend in der Mandarin Bar kreative Cocktails und Livemusik genießen.

Das mehrfach ausgezeichnete Spa lockt mit dem „König der Podologie“

Das Spa im Mandarin Oriental, Bodrum, Gewinner der Spa-Kategorie bei The 2016 World Luxury Spa & Restaurant Awards, bietet das umfangreichste Angebot an Wellness-, Beauty- und Massagebehandlungen auf der Halbinsel Bodrum. In diesem luxuriösen Ambiente verwenden Therapeuten natürliche Zutaten wie Salbei, Lavendel und Olivenöl, die im hoteleigenen Garten wachsen. Der international anerkannte Podologe Bastien Gonzalez und sein Team werden von Juni bis Ende August im The Spa zur Verfügung stehen, um Behandlungen für Füße, Hände und Nägel zu bieten. Gäste können zudem jahrhundertealte türkische Baderituale und marokkanische Hamam-Therapien im Spa erleben.

Lehrreiche Kinder Programme

Für jüngere Gäste bietet das Hotel in Zusammenarbeit mit Gymboree Play & Music, einem seit 1976 weltweit in mehr als 50 Ländern führenden Unternehmen im Bereich der Entwicklung von Kindern, attraktive Bildungsaktivitäten zur Förderung von Selbstvertrauen und Kreativität. Im Beach Kids Club und im Indoor Kids Club des Resorts offeriert das Gymboree-Team Programme für verschiedene Altersgruppen, die speziell die kognitiven, physischen, sozialen und emotionalen Fähigkeiten von Kindern spielerisch verbessern. Weitere Services des Gymboree-Teams umfassen die Organisation von Geburtstagsfeiern und Schwimm-, Fitness- oder Englisch-Privatstunden.

Der Blue Beach, der private weiße Sandstrand des Resorts, der zum warmen, blauen Wasser der Ägäis führt, ist der Startpunkt für eine Vielzahl an Wassersportarten wie Tauchen oder Schnorcheln. Alternativ bietet der Strand auch Möglichkeiten, Tennis und Basketball zu spielen. Der Sands Beach Club erstreckt sich von den Olivenhainen des Resorts über grüne Rasenflächen bis hin zu einem weiteren Privatstrand und bietet seinen Gästen eine luxuriöse Umgebung, in der diese die Ruhe der umliegenden Natur genießen können.

Das ultimative Sommer Arrangement Flavours of Bodrum

Das Flavours of Bodrum-Arrangement inkludiert die luxuriöse Übernachtung, kulinarische Highlights sowie den Butler Service.

Das neue Flavours of Bodrum- Arrangement ist buchbar ab 396 € für zwei Erwachsene inkl.:

Unterkunft in luxuriösem Zimmer, Suite oder Apartment

Abendessen mit drei Gängen im Assaggio oder Bodrum Balıkçısı,

oder dienstags Barbeque-Abendessen am Blue Beach

Frühstück im Restaurant Sofra

Zugang zum Fitness- und Wellnesscenter des Resorts

Butler-Service

Das Angebot ist bis zum 31. Oktober 2018 verfügbar. Für Kinder im Alter von 7-12 Jahren, die im selben Zimmer wie ihre Eltern übernachten, werden 80 € extra berechnet.

Die Preise beinhalten 8% Steuern und Gebühren.

Für Buchungen und Informationen besuchen Sie bitte www.mandarinoriental.com/bodrum

Wissenswertes über Bodrum

Die Bodrum-Halbinsel, von Homer auch als “Land des ewigen Blau“ bezeichnet, ist reich an kultureller Historie und hat sich zu einer der exklusivsten Freizeitdestinationen am Mittelmeer entwickelt. Mit den spektakulären Küsten an der Ägäis und dem moderaten Klima bietet die Türkische Riviera ihren Besuchern eine atemberaubende Mischung aus Kiefern, bewachsenen Bergen, Privatstränden und bezaubernden Küstenorten.

Das Mandarin Oriental, Bodrum befindet sich auf der nördlichen Seite der Halbinsel, in der Nähe des charmanten Küstenortes Göltürkbükü mit seinen pittoresken engen Straßen, Restaurants direkt am Meer und romantischen Buchten. Göltürkbükü ist außerdem eine beliebte Destination für Stopps von Yachten, die die türkische Mittelmeerküste entlang segeln. Das Resort ist 45 Auto-Minuten vom Milas-Bodrum International Airport sowie 20 Minuten vom Zentrum Bodrums entfernt. Es kann außerdem per Privat-Helikopter, Yacht und Limousine erreicht werden.

Wissenswertes über das Mandarin Oriental, Bodrum

Das Mandarin Oriental, Bodrum befindet sich auf einem 60 Hektar Grund direkt am Meer mit Panoramablick über die Ägäis auf der nördlichen Seite der Halbinsel Bodrum. Auf unterschiedlichen Anhöhen einer Hügellandschaft gelegen und umgeben von historischen Olivenhainen und Kiefern, bieten die 129 Gästezimmer, Suiten, Appartments und Villen des Resorts die größten Unterkünfte der Region, alle ausgestattet mit atemberaubendem Sonnendeck, Terrasse oder Balkon, viele sogar mit Privatgärten und Infinity-Pool. Acht Restaurants und Bars präsentieren eine innovative Feinschmeckerküche. Das 2.700 Quadratmeter große Spa führt die mehrfach ausgezeichneten Spa-Konzepte der Hotelgruppe, kombiniert mit speziellen ganzheitlichen Anwendungen und einem breiten Wellness-Angebot. Darüber hinaus sorgen die vielfältigen Veranstaltungsräume, zwei Sandstrände und die umfangreichen Freizeit-Einrichtungen für ein hohes Level an Raffinesse und Eleganz und machen das Resort zum perfekten Rückzugsort für anspruchsvolle Reisende.

