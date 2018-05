AND THE WINNER IS: CHARLOTTE & FRITZ

Gäste wählen den neuen Namen des Restaurants im Regent Berlin. Die Gäste hatten die Wahl, nun steht der neue Name des Restaurants im 5 Sterne Superior Hotel Regent Berlin fest: Charlotte & Fritz fand bei der Mehrheit die größte Zustimmung.

Fast zwei Wochen lang hatten Gäste und Freunde des Hauses Zeit darüber zu entscheiden, welcher Name am besten zur neuen Location an der Französischen-/Ecke Charlottenstraße passt. Zur Auswahl standen die Namen Le Fritz, Meat Fritz, Charlotte & Fritz sowie Frischer Fritz. Auch eigene Vorschläge konnten eingereicht werden.

© Regent Berlin

Im neu eröffneten Casual Dining Restaurant im Hotel Regent Berlin sorgen Küchendirektor Jörg Lawerenz und sein Team für ein harmonisches Zusammenspiel der heimatlichen, frischen Küche und ausgewählten Produkten aus der Region mit kulinarischen Einflüssen anderer Länder. Besonderer Wert wird dabei auch auf die Auswahl an feinstem Fleisch gelegt. Die Idee eleganter Berliner Salons zwischen Tradition und Moderne spiegelt sich im Interieur wieder.

Save the Date: Hautnah kann man die neue Küche und das Team um Küchendirektor Jörg Lawerenz und Executive Chef Nico Goll spätestens bei der „MEET CHARLOTTE & FRITZ“ Party am 14. Oktober erleben. Dann werden für einen Abend exklusiv die Küchentüren geöffnet und die Gäste können zwischen Herd, Pass, Restaurant und Bar flanieren und genießen.

© Regent Berlin

Das Charlotte & Fritz mit seinen 86 Sitzplätzen und einem Private Dining Room hat von Dienstag bis Samstag zum Lunch und Dinner geöffnet. Mehr Informationen gibt es auch unter http://www.regenthotels.com/regent-berlin

Das Regent Berlin liegt am Gendarmenmarkt mit wunderschönem Blick auf den Französischen Dom und das Konzerthaus. Der Boulevard Unter den Linden, das Brandenburger Tor und die Friedrichstraße mit ihren exklusiven Boutiquen sind nur wenige Schritte entfernt. Der sehr persönliche Service und die luxuriöse Ausstattung der 195 Zimmer und Suiten machen das 5 Sterne Superior Hotel zur gefragten Adresse bei Stars, Privat- und Geschäftsreisenden. Mit hochmodernen Tagungs- und Meetingräumen sowie dem Casual Dining Restaurant Charlotte & Fritz bietet das Regent Berlin für jeden Anlass das passende Ambiente. Weitere Informationen unter www.regenthotels.com/regent-berlin