Die besten Restaurants des Gault&Millau 2018 in NRW

Die Tester beschreiben und bewerten dieses Jahr insgesamt 145 Restaurants in NRW. 127 Küchenchefs zeichnen sie mit einer oder mehreren Kochmützen aus. Darunter sind auch die neu eröffneten Lokale „Le Flair“, „Phönix“, „Rob’s Kitchen“ und „Yoshi by Nagaya“ in Düsseldorf sowie „Der vierte König“ und „Wein & Dine“ in Köln (alle 14 Punkte) sowie „Stappen“ in Düsseldorf, „Cocon“ in Duisburg und „Jade“ in Essen ( je 13 Punkte).