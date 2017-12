Rheinland – Pfalz im neuen Gault&Millau 2018

Auf 16 Punkte und damit in jene Klasse, in der nach dem Verständnis des Guides Kochen zur Kunst wird, steigert sich Mike Schiller vom „Schiller’s“ in Koblenz , „dessen Picknickkorb man nicht verpassen sollte . Er wird voller Luxusspezialitäten auf den Tisch gestellt und zelebriert den Luxus und das ganze Können der traditionellen Kochkunst: Hummer, Auster, Stopfleber, Thunfisch werden puristisch und sehr appetitlich in kleinen Portionen präsentiert. “ Die gleiche Note erhält auf Anhieb Benjamin Peifer in seinem neueröffnet en Restaurant „Intense“ in Kallstadt , in dem es „ keine Speisekarte, sondern nur ein Überraschungsmenü mit circa zehn Gängen gibt. Verspielt und ein wenig effekthaschend kommt die Taube als Brösel aus der Haut, außerordentlich intensive Leber in Form einer Taube mit frischer Feige, etwas trockene m Schenkel inklusive der Füße und hervorragende Brust, dazu eine Sauce aus fermentierten Feigenblättern. “