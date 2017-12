Gusto Koch des Jahres: Arne Anker, Restaurant Pauly Saal in Berlin

Der Gourmetführer Gusto, der in diesem Jahr von Deutschlands Gastro- und Kochelite in einer repräsentativen und anonymisierten Umfrage bereits zum dritten Mal hintereinander zum zweitbesten Restaurantführer des Landes gewählt wurde, setzt ab sofort verstärkt auf die digitalen Medien und ein neues Erscheinungskonzept. Zum „Koch des Jahres“ wurde Arne Anker aus Berlin gewählt. Der Titel „Aufsteiger des Jahres“ geht an Mathias Apelt aus Kiel.

Für den jüngsten aller maßgeblichen deutschen Restaurantführer ging es von Anfang an immer um fachlich versierte, nachvollziehbare, möglichst objektive Restaurantkritik, die während regelmäßiger, unangemeldeter Testbesuche recherchiert wird. Die seriöse Arbeitsweise und die repräsentativen Bewertungen des Restaurantführers schätzen auch Deutschlands Profiköche und Top-Gastronomen: Seit sieben Jahren befragt das STERNKLASSE-Magazin für die GEROLSTEINER-BESTENLISTE alle rund 5.000 getesteten und bewerteten Restaurants in einer anonymisierten, repräsentativen Umfrage nach ihrer Meinung zu den aktuellen Restaurantführern und bittet sie, jeweils Punkte von 0 – 100 und eine „Schulnote“ zu vergeben. Bereits zum dritten Mal in Folge konnte sich Gusto auch in diesem Jahr auf dem 2. Platz behaupten. In den Kategorien Kompetenz, Sorgfalt, Unabhängigkeit, Seriosität, Zuverlässigkeit und Informationsgehalt schneidet er, hinter dem Guide Michelin, als einziger Führer mit der Note „gut“ ab.

Mit seinem speziell für die mobile Nutzung optimierten Online-Medien geht Gusto seit einigen Wochen neue Wege: mit ständigen Updates der Bewertungen und Kritiken. Zum Finale der Testsaison 2017, die am Stichtag 10.12. mit der Vervollständigung aller Ergebnisse in der Online-Version des Guides endet, werden nun auch die Sonderauszeichnungen wie der „Koch des Jahres“ bekanntgegeben. Der Titel geht in diesem Jahr an Arne Anker nach Berlin. In Kiel kocht mit Mathias Apelt der „Aufsteiger des Jahres“ und den „Newcomer des Jahres“ fanden die Gusto-Tester in Heiko Lacher aus Tuttlingen ganz im Süden der Republik.

Koch des Jahres: Arne Anker, Restaurant Pauly Saal in Berlin

„Obwohl sich die Gourmetlandschaft der Hauptstadt ohnehin schon sehr spannend und stilistisch facettenreich präsentiert, ragt die kreative Küche von Arne Anker dennoch als ganz besonders individuell aus eigenständig heraus. Seit rund drei Jahren macht er den in der Turnhalle einer ehemaligen Jüdischen Mädchenschule untergebrachten Pauly Saal zu einem der kulinarischen Hotspots Berlin. Er verfolgt nicht dogmatisch einen bestimmten Stil oder schränkt sich selbst bei der Herkunft der Viktualien ein, doch was er macht, ist weder beliebig, noch austauschbar. Arne Anker kocht weltoffen und hat ein Faible für Kontraste. Kräuter und Gemüse spielen eine große Rolle und nehmen selbst neben Fisch und Fleisch auch schon mal die Hauptrolle auf dem Teller ein. Ankers ausgereifte Kreationen zeichnen sich zudem durch Leichtigkeit und enorme Vielschichtigkeit aus. Jede Komponente auf dem Teller besitzt enorm viel Ausdruckskraft und alles – jedes noch so kleinste Kräuterblättchen und jeder Cremetupfer – hat in einem ausgeklügelten Aromenpuzzle seine exakt kalkulierte Aufgabe. Und das Schönste: nichts wirkt angestrengt und konstruiert, alles schmeckt einerseits aufregend neuartig, andererseits aber auch unkompliziert und leicht zugänglich. Damit hat Arne Anker binnen kürzester Zeit einen hohen Grad der Kochkunst erreicht und ist für uns ein würdiger Koch des Jahres.“