An die Pfanne, fertig, los! In Piriápolis im Süden Uruguays wird die Sommersaison mit einer riesigen Paella eröffnet.

Bereits zum 19. Mal wird der Sommer in Piriápolis im Department Maldonado mit der Zubereitung einer gigantischen Paella eingeläutet. Besucher können am 9. Dezember das Spektakel der aufwendigen Zubereitung live begleiten, an dem vielfältigen Kulturangebot teilnehmen und natürlich die leckere Paella kosten.

Der gesamte Abend dreht sich um die Zubereitung und Verkostung des für Piriápolis typischen Gerichts. Die Paellapfanne hat einen Durchmesser von fünf Metern. Die riesigen Mengen an Reis, die vor Ort zubereitet werden, die 800 Liter Brühe, die über der Paella verteilt werden und die gigantischen Gabeln, die die Paella regelmäßig umrühren, bleiben den Besuchern noch lange im Gedächtnis. Außerdem werden für die Paella noch 400 kg Hühnerfleisch, 150 kg Tintenfisch, 150 kg Krabbenfleisch sowie ca. 150 kg Muscheln verarbeitet. Jährlich strömen über 10.000 einheimische sowie internationale Besucher nach Piriápolis, um sich das Event nicht entgehen zu lassen. Rund 4.000 Portionen Paella werden an diesem Abend ausgegeben. Der Erlös geht wie jedes Jahr an eine gemeinnützige Stiftung, dieses Mal an die „Fundación Teletón“, die kranke Kinder unterstützt.

„Die Idee hinter der Veranstaltung ist es, die Identität von Piriápolis weiterzugeben. Uns charakterisieren der Strand, das Meer, der Ökotourismus und die regionalen Produkte, die aus Maldonado und dem benachbarten Rocha stammen“, so Manuel Reyna, Präsident des Tourismusverbands APROTUR von Piriápolis und einer der Köche der Stadt.

