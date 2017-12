Roboter Pepper arbeitet imMandarin Oriental, Las Vegas

Das Mandarin Oriental, Las Vegas freut sich, den humanoiden Roboter Pepper als neues Teammitglied zu begrüßen. Sein Arbeitsplatz ist in der Sky Lobby in der 23. Etage, doch Pepper ist viel mehr als ein Einrichtungsgegenstand in der Lobby: Liebenswert und mit großen, ausdrucksstarken Augen sowie lebensechten Bewegungen und Gesten, kann der 1,20 Meter große Kollege das Geschlecht eines Gastes, sein ungefähres Alter und Laune erkennen. Er interagiert intuitiv mit den Gästen, da er ihre Mimik, Körpersprache und Stimme erkennt – so beantwortet er Fragen, gibt Anweisungen, erzählt Geschichten, tanzt oder posiert für ein Selfie.

Mit Pepper bietet das Mandarin Oriental, Las Vegas, aufs Neue eine außergewöhnliche und unterhaltende Innovation in der Entertainment-Hauptstadt der Welt.

https://www.mandarinoriental.com/las-vegas/the-strip/luxury-hotel