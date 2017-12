Sachsen-Anhalt im Gault&Millau 2018 – Christopher Franz ist bester Küchenchef

Auf 13 Punkte steigern sich Dirk Warras vom „Selma“ in Magdeburg („Schweinsrücken unter Zwiebel – Senf – Ei – Panade mit glasierter Bete “ ) und Stefan Heyne von der „Weinstube am Brühl“ in Quedlinburg („Topfenknödel mit Pfannkucheneis und Apfel, das bestimmt auch in Österreich ordentlich gelobt würde“) . Die gleiche Note erkochen sich in erstmals bewerteten Restaurants Robert Klaus vom „Gasthof Zufriedenheit“ in Naumburg („ intensive Brombeercreme, geschich tet zwischen knusprigen Salzkrokanttalern nebst samtigem Honigmilchsorbet “) und Sebastian Schulz vom „Schloss Tangermünde“ in Tangermünde („ Kabeljau in Parmesan – Ei – Hülle mit Pesto – Kartoffelsalat und Tomatensahne “) .