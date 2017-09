Chef´s Talk mit Dirk Luther und Tim Raue

Spitzenköche diskutierten zum Thema „Zwischen Bloggern und Bewertungen“

„Die Seele eines Restaurants ist und bleibt entscheidend. Deshalb stehe ich jeden Abend selbst in meinem Restaurant. Hier steht Dirk Luther an der Türe – und Dirk Luther ist auch drin“, erklärte kürzlich 2-Sterne-Koch Dirk Luther (Restaurant „Meierei“ im Vitalhotel Alter Meierhof) beim zweiten Chef´s Talk, einer Diskussionsrunde zum Thema „Zwischen Bloggern und Bewertungen“ im Restaurant Sra Bua by Tim Raue in Berlin. Zusammen mit 2-Sterne-Koch Tim Raue (Restaurant TIM RAUE & Sra Bua) beleuchtete Moderatorin Gabriele Heins, stellvertretende Chefredakteurin des Magazins „Der Feinschmecker“, mit den beiden Spitzenköchen die Trends, Entwicklungen und Herausforderungen in der Gourmetszene.

Vor rund 30 geladenen Gästen und Journalisten waren im Restaurant „Sra Bua by Tim Raue“ im Hotel Adlon auch die Michelin-Sterne und andere Auszeichnungen der Branche ein Thema. Diese habe man nicht gepachtet, erklärte Dirk Luther. „Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Aber ich würde die Sterne nie zurückgeben“, so der Spitzenkoch. Tim Raue konnte seinem Kollegen hier nur zustimmen: „Die Sterne sind schließlich eine Auszeichnung der eigenen Handwerkskunst.“

Den Umgang mit Bloggern und Bewertungsportalen sahen beide Köche gelassen. Dirk Luther appelliert hier an die Gäste, bei den Bewertungen fair zu bleiben. „Wenn etwas nicht in Ordnung war, sollte man das unbedingt mitteilen. Aber einfach nur negativ zu bewerten hat schlimme Auswirkungen auf ein junges, motiviertes Küchenteam.“ Tim Raue sieht die Entwicklung von Blogs positiv. „Gerade mit den Bloggern wird eine Klientel angesprochen, die wir vorher gar nicht hatten.“ Zudem gebe es heute viel mehr internationale Foodies, die gerade für Berlin wichtige Gäste darstellen. Da helfe jedes Bewertungsportal.

Die beiden Spitzenköche Dirk Luther und Tim Raue sind seit über 20 Jahren befreundet und zählen in Deutschland zu den besten Köchen.

