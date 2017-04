Ab heute: „An die Töpfe, Fertig, lecker!“ Kochshow im TV

Ab dem 2. April 2017 wird im Disney Channel gekocht, gebrutzelt, gerührt und gelacht. Denn mit der Eigenproduktion AN DIE TÖPFE, FERTIG, LECKER! startet die brandneue Comedy-Kochshow mit 13 Folgen als deutsche TV-Premiere im Disney Channel.

Ganz wie Linguini und Rémy in RATATOUILLE zeigt das ungleiche Duo – bestehend aus einem jungen Chefkoch und seinem erwachsenen Assistenten – wie man mit gutem Teamwork, frischen Zutaten, einer großen Portion Kreativität und vor allem ganz viel Spaß neue Gerichte erfinden und zubereiten kann.

In jeder Folge stellen sich die Köche – Assistenzkoch Roland Schreglmann (u.a. VAMPIRSCHWESTERN 3, VERRÜCKT NACH FIXIE) abwechselnd mit den Chefköchen Nils (11 Jahre) oder Marwin (10 Jahre) – einer außergewöhnlichen Herausforderung: Sie wollen einen prominenten Gast von einem Lebensmittel überzeugen, das ihm überhaupt nicht mundet! Gelingt es ihnen zum Beispiel Rosenkohl oder Mangold so zu verarbeiten, dass es dem Gast schmeckt? Kann Kohlrabi in neuer Form als Kohlrabipommes überzeugen? 13 prominente Gäste dürfen in 13 Sendungen die jeweiligen Gerichte kosten – darunter u.a. Ralph Caspers, Wincent Weiss, Benedikt Weber und Lina Larissa Strahl. Via Promi-Telerobot wird die Aufgabe an die Köche im Studio übermittelt. Dieser zeigt auch die abenteuerliche Zustellung des Gerichts durch eine Transport-Drohne und die anschließende Verkostung.

AN DIE TÖPFE, FERTIG, LECKER! soll Kinder und Familien für das Thema Kochen begeistern und Inspiration für die Zubereitung ausgewogener Gerichte mit frischen Zutaten liefern. Die Show wird unterstützt von IN FORM, Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). IN FORM und die DGE begleiten das Projekt von Beginn an und entwickelten zusammen mit Disney die Rezepte für die Show, die alle mit dem Logo „Empfohlen von IN FORM in Kooperation mit der DGE“ ausgezeichnet wurden.

Nach der bundesweiten Kampagne „Deutschland schwimmt“ im vergangenen Sommer ist AN DIE TÖPFE, FERTIG, LECKER! Disneys jüngste Initiative im Rahmen des weltweiten Engagements der Walt Disney Company, mittels beliebter Charaktere und Geschichten Kinder und Familien Anregungen für eine aktivere und ausgewogenere Lebensweise zu geben.

Sendehinweis:

AN DIE TÖPFE, FERTIG, LECKER!

Ab 02. April 2017, jeden Sonntag um 9.55 Uhr als deutsche TV-Premiere im Disney Channel

Mehr Infos auf der Website: http://www.DisneyChannel.de

