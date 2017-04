Cioccolato di Pizza – Pizzaschokolade

chocri bietet mit der „Cioccolato di Pizza“ die erste individualisierbare Pizzaschokolade an

Ab morgen gibt es bei chocri mit der „Cioccolato di Pizza“ die erste individualisierbare Pizzaschokolade. Einige Wettbewerber nutzten eine ähnliche Idee kürzlich lediglich als reinen PR-Gag für ihre Social-Media-Aktivitäten, doch der „Erfinder der Wunschschokolade“ macht jetzt Ernst. Die handgemachte Schokolade in Form einer Pizza, die in einer stilechten und edlen Pizzaschoko-Kartonage geliefert wird, gibt es sowohl im Online-Shop der Berliner als auch bei ausgewählten Fachhändlern deutschlandweit. Damit sich jeder Kunde online seine eigene Pizzaschoko kreieren kann, hat chocri einen speziellen Online-Konfigurator entwickelt.

Mit dem neuen Online-Konfigurator können sich alle Pizzaschoko-Fans auf der Webseite von chocri einfach ihre eigene persönliche Pizzaschokolade zusammenstellen und bequem bis nach Hause bringen lassen. Beim „Teig“ gibt es die Auswahl zwischen Vollmilchschokolade, Zartbitterschokolade und weißer Schokolade, die Schokoladensorten können auch gemischt werden. Beim „Belag“ kann der Pizzaschoko-Fan aus 90 verschiedenen Zutaten aussuchen, darunter beispielsweise Bourbon-Vanille, blanchierte Haselnüsse oder Mini-Butterkekse.

„Es gibt Anbieter, die nutzen solche Ideen leider nur als PR-Gag. Sie vergessen dabei, dass viele Kunden sich eine solche Schokolade tatsächlich wünschen. Ich weiß Stand jetzt nicht, ob es ab morgen wirklich eine Schokopizza oder Pizzaschoko geben wird. Ich weiß aber sicher, dass wir anstatt Unsummen in unsere Social-Media-Aktivitäten zu stecken, ab morgen eine individualisierbare Pizzaschokolade anbieten werden. Wir machen nämlich nicht nur den Mund wässrig. Wir liefern auch, was wir ankündigen. Ich bin überzeugt, dass unsere Pizzaschoko von der Kundschaft gut angenommen wird. Unsere Vortests waren sehr erfolgversprechend“, so Michael Bruck, Geschäftsführender Gesellschafter der chocri GmbH.

Die Lieferung der Pizzaschokolade bei Bestellung im Internet dauert mit drei bis vier Werktagen nur unwesentlich länger als beim gewohnten Pizzaboten um die Ecke. Die Pizzaschokolade, die bei ausgewählten Fachhändlern deutschlandweit erhältlich ist, kann sich regional je nach Wahl des Partners vor Ort unterscheiden. Allen „Cioccolato di Pizza“ ist gemein, dass sie echte handgemachteManufaktur-Schokoladen sind, die extra auf Kundenwunsch gefertigt werden. Die Pizzaschokolade stammt, wie von chocri gewohnt, aus nachhaltiger und klimaneutraler Herstellung.

