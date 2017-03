The Oriental Thai Cooking School im Mandarin Oriental, Bangkok

Die The Oriental Thai Cooking School im Mandarin Oriental, Bangkok besteht seit 1986 und gehört damit weltweit zu den ältesten Kochschulen in einem Luxushotel.

Während des Kurses demonstriert der Spitzenkoch und Leiter typische Methoden und Schritte: verschiedene Schnitttechniken, die Zubereitung von Gewürzpasten sowie das richtige Pfannenrühren, Frittieren und Schmoren. An den Wochenenden besucht Chefkoch Narain gemeinsam mit seinen Schützlingen den lokalen Markt: Hier zeigt er ihnen, woran sie die besten und frischesten Zutaten erkennen. Später werden die Errungenschaften dann zu schmackhaften Speisen verarbeitet.

www.mandarinoriental.com/bangkok