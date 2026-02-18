Am 1. März 2026 wird die historische „La Redoute“ in Bonn erneut zur Bühne für einen der edelsten kulinarischen Termine des Jahres. Die Jeunes Restaurateurs Deutschland (JRE) laden zur dritten Ausgabe ihrer „JRE & Friends Charity Küchenparty“ – ein Event, das Spitzengastronomie, edle Weine und soziales Engagement auf einzigartige Weise miteinander verbindet. Der gesamte Reinerlös fließt in die Ernährungsbildung von Kindern und Jugendlichen.

JRE Charity Küchenparty in Bonn

Was 2024 erfolgreich begann, hat sich längst als feste Größe im Kalender der deutschen Feinschmecker etabliert. Die JRE & Friends Charity Küchenparty ist mehr als nur ein kulinarisches Event – sie ist ein Statement der Gastronomie für gesellschaftliche Verantwortung. In der exklusiven Atmosphäre der denkmalgeschützten „La Redoute“ (Alte Bahnhofstraße 15) erwartet die Gäste ein genussvoller Sonntagnachmittag auf höchstem Niveau, bei dem jeder Bissen und jeder Schluck Gutes tut.

Ein Aufgebot der Extraklasse: Diese Spitzenköche sind dabei

Die kulinarische Leitung des Events liegt in den Händen von Matthias Pietsch, Küchenchef des Bonner Sterne-Restaurants „Redüttchen“. Er hat ein Line-up zusammengestellt, das die ganze Bandbreite der JRE-Mitglieder widerspiegelt.

Gemeinsam mit ihm werden folgende Spitzenköche live vor den Gästen ihre Signature-Gerichte zubereiten:

Oliver Röder (Präsident JRE Deutschland) von der „Burg Flamersheim" in Euskirchen

Ruben Baumgart vom Düsseldorfer Sternerestaurant „Rubens"

Christoph Schmah vom „Landhaus Halferschenke" in Dieblich an der Mosel

Nicolai Wiedmer vom „Eckert" in Grenzach-Whylen

Alexander Wulf von der „TROYKA" in Erkelenz

Die Gäste erwartet keine klassische Menüabfolge, sondern eine kulinarische Entdeckungsreise. An verschiedenen Stationen können sie den Köchen über die Schulter schauen, direkt mit ihnen ins Gespräch kommen und die frisch zubereiteten Kreationen verkosten.

Premium-Partner und erlesene Weine

Das Genusserlebnis wird durch ein hochkarätiges Aufgebot an Partnern abgerundet. Für die besten Rohstoffe und Produkte sorgen:

Deutsche See (deutsche-see.de) – Fischspezialitäten

Altonaer Kaviar Import Haus (kaviar-haus.de) – Edle Kaviar-Kreationen

FrischeParadies (frischeparadies.de) – Premium-Frischeprodukte

Hela (hela.com) – Gewürz- und Feinkostspezialitäten

Original Beans (originalbeans.com) – Nachhaltige Schokoladen-Kreationen

Julius Meinl (meinl.com) – Feinste Kaffeespezialitäten

Parmigiano Reggiano (parmigianoreggiano.com) – Der „König der Käse"

(parmigianoreggiano.com) – Der „König der Käse“ R express – Logistik-Partner

Begleitet werden die Speisen von einer exquisiten Weinauswahl. Sechs renommierte Weingüter präsentieren ihre besten Tropfen:

Geschwister Köwerich (Mosel)

Meyer Näkel (Ahr) – Einer der besten Spätburgunder-Erzeuger Deutschlands

Kühling Gillot und Battenfeld Spanier (Rheinhessen) – Zwei Schwergewichte der deutschen Weinavantgarde

Oliver Zeter (Pfalz) – Bekannt für exzellente Weißweine und Secco

Lobenbergs / Alpina – Feine Weine aus Südtirol

Für die passende musikalische Untermalung und eine stilvolle Atmosphäre sorgt DJ Nycco.

„Kulinarische Leidenschaft trifft auf Verantwortung“

Die Veranstaltung ist ein Herzensprojekt der Jeunes Restaurateurs. Oliver Röder, Präsident von JRE Deutschland, betont die besondere Bedeutung des Tages:

„Mit kulinarischer Leidenschaft gemeinsam etwas bewirken – genau dafür steht dieser besondere Tag. Wir Köche haben die Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu schaffen für ein Thema, das uns am Herzen liegt: die Ernährungsbildung unserer Kinder. Die Charity Küchenparty ist der perfekte Rahmen, um unsere Gäste an dieser Mission teilhaben zu lassen.“

Wohin die Spenden fließen: HandWerk & HochGenuss

Der Reinerlös der Veranstaltung geht zu 100 Prozent an die JRE-Deutschland Foundation, die sich seit Jahren für mehr Ernährungsbewusstsein bei Kindern und Jugendlichen einsetzt.

Konkret profitiert in diesem Jahr erneut die Realschule Calvarienberg in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Bereits im vergangenen Jahr legte die Charity-Party mit einer Spende von 13.000 Euro den Grundstein für das dortige Projekt „HandWerk & HochGenuss“.

Das Projekt verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz: Die Schülerinnen und Schüler erleben den gesamten Weg der Lebensmittel – vom Anbau in selbst gebauten Hochbeeten über Pflege und Ernte bis hin zur Verarbeitung in der Schulküche und dem bewussten Genuss regionaler Produkte. Ziel ist es, ein Bewusstsein für den Wert von Lebensmitteln zu schaffen und praktische Fähigkeiten zu vermitteln, die weit über den Lehrplan hinausgehen.

Ticket-Informationen

Die Veranstaltung findet statt am:

Datum: Sonntag, 1. März 2026

Ort: La Redoute, Alte Bahnhofstraße 15, Bonn-Bad Godesberg

Einlass: 13:00 Uhr

Preis: 195 Euro pro Person (inklusive aller Speisen und Getränke)

Aufgrund der begrenzten Platzkapazität und der großen Nachfrage in den Vorjahren ist eine frühzeitige Buchung empfehlenswert. Tickets sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich über die offizielle Anmeldeseite:

👉 JRE & Friends Charity Küchenparty 2026 – Tickets sichern

Jeunes Restaurateurs (JRE)

Die Jeunes Restaurateurs sind ein exklusives Netzwerk junger, ambitionierter Gastronomen und Köche in Europa. Die deutsche Sektion (jre-deutschland.de) vereint rund 60 Mitgliedsbetriebe, die alle für höchste Qualität in Küche und Service stehen. Aufnahmevoraussetzung ist neben einer herausragenden gastronomischen Leistung ein Höchstalter von 45 Jahren – so ist stets Innovation und frische Energie garantiert. Mit der JRE Foundation haben die jungen Gastronomen eine Plattform geschaffen, um gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und Projekte zur Ernährungsbildung gezielt zu fördern.