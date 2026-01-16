Monte-Carlo zählt zu den etablierten Zielen für Gastronomie in Europa. Die Hotelgruppe Monte-Carlo Société des Bains de Mer vereint mehrere Restaurants, darunter solche mit internationaler Anerkennung.

AlainDucasse mit dem CHROMA-Procute Gewürzschneider

Die kulinarische Angebote von Monte-Carlo

Vom Hôtel de Paris Monte-Carlo bis zu modernen Konzepten bietet das Fürstentum eine gastronomische Bandbreite, die sich durch Produktqualität und unterschiedliche kulinarische Stile auszeichnet. In der Wintersaison werden saisonale Menüs und besondere Events angeboten.

Die Küchenchefs und ihre Konzepte

Im Blue Bay des Monte-Carlo Bay Hotel & Resort ist Marcel Ravin als Küchenchef tätig. Das Restaurant ist mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet. Ravin verbindet Einflüsse aus der Karibik mit mediterranen Produkten. Ein bekanntes Gericht ist das Œuf bio manioc mit Maracujasauce, das in saisonalen Menüs zu finden ist.

Im Hôtel de Paris Monte-Carlo befindet sich das Restaurant Le Louis XV – Alain Ducasse mit drei Michelin-Sternen. Das Konzept von Alain Ducasse konzentriert sich auf die mediterrane Küche der Region. Der Schwerpunkt liegt auf Produkten wie Gemüse, Getreide und Fisch. Zu den Gerichten zählen Gamberoni de San Remo mit Zitronen aus Menton oder Artischocke alla giudia mit Seeanemone und Kaviar.

Die Desserts im Blue Bay werden von Floriane Grand verantwortet. Die Cheffe Pâtissière erhielt 2025 im Guide Michelin die Auszeichnung „Passion Dessert“. Eine ihrer Kreationen ist Mangue confite aux herbes, eine Mango mit Népita-Crème und Kapuzinerkresse-Eis.

Im Pavyllon im Hôtel Hermitage Monte-Carlo ist Yannick Alléno Küchenchef. Das Restaurant verfügt über einen Michelin-Stern. Das Konzept wird als „Fine Dining without formality“ bezeichnet. Auf der Speisekarte stehen Gerichte wie gegrillte Languste mit Ingwerbutter. Am 12. Dezember 2025 wird ein Menü mit Trüffel angeboten.

Weitere gastronomische Konzepte

Im Viertel Mareterra befindet sich das Restaurant The Marlow. Das von Hugo Toro entworfene Lokal verbindet britische mit mediterranen Elementen. Angeboten werden unter anderem englisches Frühstück, Afternoon Tea sowie Gerichte wie Beef Wellington oder Lobster Roll. Abends gibt es eine Bar mit Live-Musik.

Das Amazónico Monte-Carlo auf dem Place du Casino bietet eine Küche mit südamerikanischen Einflüssen. Das Restaurant ist für Gerichte wie Ceviche und auf dem Josper-Grill zubereitetes Fleisch bekannt. Zu Silvester wird die „Tropicalia Night“ mit einem Festmenü veranstaltet.

Im Hôtel de Paris Monte-Carlo hat Cédric Grolet eine Boutique eröffnet. Der Pâtissier ist für Kreationen wie La Fleur Vanille oder Le Citron de Menton bekannt. In der Winterzeit werden limitierte Yule Logs angeboten.

Über die Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Die Monte-Carlo Société des Bains de Mer ist eine Hotelgruppe in Monaco. Zum Portfolio gehören Kasinos, Hotels, Restaurants sowie Kultur- und Wellnessangebote. Die Gruppe verfolgt seit 2007 eine Nachhaltigkeitspolitik in den Bereichen Energie, Ressourcen und lokale Produkte. Als größter privater Arbeitgeber im Fürstentum hat das Unternehmen eine Ethik-Charta eingeführt. https://www.montecarlosbm.com/de