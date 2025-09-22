Otto Gourmet Adventskalender

Wer Plätzchen, Glühwein und Lebkuchen irgendwann nicht mehr sehen kann, ist bei Otto Gourmet genau richtig. Der Premium-Fleischhändler hat auch dieses Jahr wieder einen hochwertigen Adventskalender zusammengestellt, der Lieblingsprodukte aus dem eigenen Haus wie Iberico Paté, Salt Flakes oder Gourmet-Sardinen in Olivenöl mit exklusiven Geschenken ausgewählter Genusspartner wie Parmigiano Reggiano, Jordan Olivenöl oder Knalle Popcorn x Tim Raue verbindet und so die festliche Zeit bereichert. Der Kalender ist ab sofort auf www.otto-gourmet.de erhältlich, er kostet 99,90 Euro und wird ab Ende Oktober ausgeliefert.

Folgende Produkte sind in den 24 Türchen des Adventskalenders von Otto Gourmet enthalten

Parmigiano Reggiano

Jordan Olivenöl

Jordan Balsamico

Otto Gourmet Sardinen in Olivenöl

Via Rafi Uno scharfe Sauce

Flying Goose Smoky Grill Sauce

Jean Baton Trüffel Mayo

Mari Biersenf

Otto Gourmet Salt Flakes

Trüffelsalz

Safran

Cape Herb Texan Steakhouse Rub

Polenta

Duress Frühstücksmett

Duress Gutsleberwurst

Otto Gourmet Iberico Paté

Otto Gourmet geräucherte Crisps

Kartoffelchips mit Pimentón de La Vera

Knalle Popcorn x Tim Raue

Kapern aus Sevilla

Mini Creme Pistazie Eis

Tomate & Zitrone Gin No. 09

Urban Ipa Bier

Wein vom Weingut Thomas Hensel

