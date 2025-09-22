Veröffentlicht am von Gourmet Report Team

Otto Gourmet Adventskalender

Wer Plätzchen, Glühwein und Lebkuchen irgendwann nicht mehr sehen kann, ist bei Otto Gourmet genau richtig. Der Premium-Fleischhändler hat auch dieses Jahr wieder einen hochwertigen Adventskalender zusammengestellt, der Lieblingsprodukte aus dem eigenen Haus wie Iberico Paté, Salt Flakes oder Gourmet-Sardinen in Olivenöl mit exklusiven Geschenken ausgewählter Genusspartner wie Parmigiano Reggiano, Jordan Olivenöl oder Knalle Popcorn x Tim Raue verbindet und so die festliche Zeit bereichert. Der Kalender ist ab sofort auf www.otto-gourmet.de erhältlich, er kostet 99,90 Euro und wird ab Ende Oktober ausgeliefert.

Otto Gourmet Adventskalender. Bilderrechte liegen bei Otto Gourmet
Otto Gourmet Adventskalender. Bilderrechte liegen bei Otto Gourmet
Weiterlesen: Otto Gourmet Adventskalender
Kartoffelsalat zu Weihnachten – Rezepte

Otto Gourmet Adventskalender

Folgende Produkte sind in den 24 Türchen des Adventskalenders von Otto Gourmet enthalten

  • Parmigiano Reggiano  
  • Jordan Olivenöl 
  • Jordan Balsamico 
  • Otto Gourmet Sardinen in Olivenöl  
  • Via Rafi Uno scharfe Sauce 
  • Flying Goose Smoky Grill Sauce 
  • Jean Baton Trüffel Mayo 
  • Mari Biersenf  
  • Otto Gourmet Salt Flakes 
  • Trüffelsalz 
  • Safran  
  • Cape Herb Texan Steakhouse Rub  
  • Polenta 
  • Duress Frühstücksmett  
  • Duress Gutsleberwurst 
  • Otto Gourmet Iberico Paté 
  • Otto Gourmet geräucherte Crisps 
  • Kartoffelchips mit Pimentón de La Vera 
  • Knalle Popcorn x Tim Raue  
  • Kapern aus Sevilla 
  • Mini Creme Pistazie Eis 
  • Tomate & Zitrone Gin No. 09 
  • Urban Ipa Bier 
  • Wein vom Weingut Thomas Hensel 

Weitere Informationen über Otto Gourmet finden Sie unter www.otto-gourmet.de

Otto Gourmet im Goldrausch
Otto Gourmet Adventskalender

Zusammenfassung

Otto Gourmet hat auch dieses Jahr wieder einen hochwertigen Adventskalender zusammengestellt, der Lieblingsprodukte aus dem eigenen Haus wie Iberico Paté, Salt Flakes oder Gourmet-Sardinen in Olivenöl mit exklusiven Geschenken ausgewählter Genusspartner wie Parmigiano Reggiano, Jordan Olivenöl oder Knalle Popcorn x Tim Raue verbindet

Sende
Benutzer-Bewertung
5 (1 Stimme)

0 Antworten auf „Otto Gourmet Adventskalender“

  1. Pingback: Otto Gourmet Adventskalender – Menschen für Aufklärung

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.