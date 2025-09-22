Wer Plätzchen, Glühwein und Lebkuchen irgendwann nicht mehr sehen kann, ist bei Otto Gourmet genau richtig. Der Premium-Fleischhändler hat auch dieses Jahr wieder einen hochwertigen Adventskalender zusammengestellt, der Lieblingsprodukte aus dem eigenen Haus wie Iberico Paté, Salt Flakes oder Gourmet-Sardinen in Olivenöl mit exklusiven Geschenken ausgewählter Genusspartner wie Parmigiano Reggiano, Jordan Olivenöl oder Knalle Popcorn x Tim Raue verbindet und so die festliche Zeit bereichert. Der Kalender ist ab sofort auf www.otto-gourmet.de erhältlich, er kostet 99,90 Euro und wird ab Ende Oktober ausgeliefert.Weiterlesen: Otto Gourmet Adventskalender
Folgende Produkte sind in den 24 Türchen des Adventskalenders von Otto Gourmet enthalten
- Parmigiano Reggiano
- Jordan Olivenöl
- Jordan Balsamico
- Otto Gourmet Sardinen in Olivenöl
- Via Rafi Uno scharfe Sauce
- Flying Goose Smoky Grill Sauce
- Jean Baton Trüffel Mayo
- Mari Biersenf
- Otto Gourmet Salt Flakes
- Trüffelsalz
- Safran
- Cape Herb Texan Steakhouse Rub
- Polenta
- Duress Frühstücksmett
- Duress Gutsleberwurst
- Otto Gourmet Iberico Paté
- Otto Gourmet geräucherte Crisps
- Kartoffelchips mit Pimentón de La Vera
- Knalle Popcorn x Tim Raue
- Kapern aus Sevilla
- Mini Creme Pistazie Eis
- Tomate & Zitrone Gin No. 09
- Urban Ipa Bier
- Wein vom Weingut Thomas Hensel
Weitere Informationen über Otto Gourmet finden Sie unter www.otto-gourmet.de
