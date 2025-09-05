Sticks’n’Sushi veranstaltet Lunch-Special zu Ehren der älteren Generation: Anlässlich des japanischen Ehrentags bittet Sticks’n’Sushi ältere Menschen am 15. September in der Torstraße an die lange Tafel: zum geselligen Mittagessen

SNS TORSTRASSE (©Sticks’n’Sushi)

In Japan wird der älteren Generation grundsätzlich sehr viel mehr Achtung entgegengebracht als hierzulande. Um die Lebenserfahrung und den Beitrag der Älteren zur Gesellschaft besonders zu ehren, gibt es dort zusätzlich den Keiro no Hi, den Tag der Ehrung der Älteren, der jedes Jahr am dritten Montag im September gefeiert wird. Als dänisch-japanisches Restaurant nimmt das Sticks’n’Sushi in der Torstraße die Tradition auf und lädt die Generation 65plus am 15. September um 12 Uhr zum Lunch.

Gespeist wird am sogenannten „Langbord“. Der lange Tisch steht in Dänemark für Verbundenheit und ein entspanntes Miteinander – fernab des hektischen Alltags. Beim Essen kommt man zwanglos ins Gespräch und verbringt gemeinsam eine gute Zeit. Zur Auswahl stehen zwei Menüs für je 20 Euro – inklusive Getränk. Das erste Menü startet mit Misosuppe, Kinoko Korokke (Pilzkrokette) und Blumenkohl. Dazu gibt es Nanban Maki mit gegrilltem Huhn sowie Shake Teriyaki Sticks mit Lachs vom Grill und Frühlingszwiebeln.

Das zweite Menü beinhaltet als Bites die Shake Tataki (Lachs mit Rogen und Rettich), Spicy Tuna Maki mit scharfem Thunfisch und Pink Alaska Maki mit Lachs, Avocado und Frischkäse. Außerdem werden Shake Nigiri (Lachs) und Shake Teriyaki Sticks serviert. Als Getränk gibt es Hauswein, Bier oder Softdrink.

Da selbst dieser lange Tisch nur begrenzt Platz bietet, wird eine rechtzeitige Reservierung über OpenTable empfohlen. Das Angebot richtet sich an Gäste ab 65 Jahren, Begleitpersonen aus der Pflege sind aber selbstverständlich ebenfalls willkommen.

Gegründet 1994 in einem Kopenhagener Keller von den halb dänischen, halb japanischen Brüdern Jens und Kim Rahbek zusammen mit Thor Andersen, ist Sticks’n’Sushi seitdem gewachsen und umfasst heute zwölf Restaurants in und um die dänische Hauptstadt, fünfzehn im Vereinigten Königreich und drei in Berlin. Das kuratierte Interieur jedes Restaurants ist sowohl von Japan als auch von Dänemark inspiriert, während jeder Standort gleichzeitig seinen ganz eigenen Charakter und seine Persönlichkeit in den Gesamtauftritt einbringt. Stammgäste können dem Treueprogramm Fleißiger Fischer über die Sticks’n’Sushi-App beitreten, Punkte für jeden ausgegebenen Euro sammeln und exklusive Prämien genießen.