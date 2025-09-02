Nikodemus Berger stellt sich dem Kaiserschmarrn-Contest



Gäste bewerten drei österreichische Meister, die das süße Nationalgericht zubereiten, beim sonntäglichen Event am 14. September 2025 im studio32 Kreuzberg

Umstritten ist, wer den Kaiserschmarrn erfunden hat und woher sein Name stammt. Aber ohne Frage ist die Süßspeise ein österreichisches Nationalgericht, das sich weltweit großer Beliebtheit erfreut. Ehrensache, dass drei der bekanntesten Exil-Österreicher in der Berliner Gastroszene die Zubereitung des Kaiserschmarrns bestens beherrschen. Am 14. September 2025 wird bei einem geselligen Wettbewerb im studio32 in Kreuzberg des Bonvivant entschieden, wer sich beim „Kampf der Giganten“ als Sieger durchsetzen kann.



Bonvivant Nikodemus Berger ©Sarah Schlopsnies

Neben Küchenchef Nikodemus Berger aus dem Bonvivant stellen sich Mathias Brandweiner, Sommelier der Hafenküche, und Sebastian Frank, Küchenchef des mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Horváth, dem Kaiserschmarrn-Contest. Jeder interpretiert die legendäre Süßspeise auf seine persönliche Art und jeder meint, dass sein Kaiserschmarrn der Beste sei. Entsprechend verspricht der Content viel Abwechslung und angenehme Unterhaltung für die Gäste. Wer den meisterlichen Wettstreit gewinnt, bestimmen die Gäste durch Stimmabgabe. Erst bei der offiziellen Siegerehrung zum Abschluss des Events wird der Sieger verkündet.

Nikodemus Berger lässt mit seiner Version die eigene Kindheit wieder aufleben. „Auch wenn ich als Küchenchef natürlich das Bonvivant vertrete, wird mein Kaiserschmarrn nicht vegan“, erklärt der Sternekoch, „das Familienrezept, auf das ich mich beziehe, kann leider nicht auf Eier verzichten.“ Warum das so ist, können die Gäste dem 30-Jährigen vielleicht selbst entlocken. Die Köche präsentieren ihre Varianten selbstverständlich selbst und geben exklusive Tipps für den heimischen Herd.

Begleitet wird das Event von Drinks, die von der österreichischen Genusskultur inspiriert sind. Es stehen Softdrinks und Wasser bereit. Zur Begrüßung werden alkoholische und alkoholfreie Aperitifs serviert. Kooperationspartner sind Vöslauer und Almdudler. Außerdem sorgt die Salzburger Brauerei Stiegl für angemessene Bierbegleitung mit Hellem und Pils. Die Gäste können auch einige Speciality Biere beim Tasting kosten. Die Weine stammen selbstverständlich ebenfalls aus Österreich. Alle Getränke sind im Preis enthalten.

Das Event am Sonntag, 14. September 2025, ist Teil der „Feel Austria Week 2025“ und findet von 15:00 bis 18:30 im studio32 Kreuzberg statt. Tickets kosten 69 Euro zzgl. VVK-Gebühren pro Person und sind über die Webseite von Rausgegangen erhältlich: https://rausgegangen.de/events/kaiserschmarrn-contest-kampf-der-giganten-0/