Freja Krarup meets Marco D’Andrea zur Afternoon Tea Experience

Zwei Spitzen-Patissiers mit einer Mission: Freja Krarup aus dem dänischen Hotel d‘Angleterre und Marco D’Andrea, Chef-Patissier im Hotel The Fontenay, bereiten Gästen im September in Hamburg eine gemeinsame Tea Time Experience.

Chef-Patissière Freja Krarup @ Hotel D’Angleterre.

Freja Krarup meets Marco D’Andrea

Am Wochenende des 20. und 21. September, jeweils um 15 Uhr, bringen die beiden Experten ihre gemeinsame und moderne Interpretation des englischen Klassikers Gästen in der Atrium Lounge des The Fontenay näher. Am 8. und 9. November 2025 werden beide Patissiers dann eine gemeinsame Tea Time im d‘Angleterre anbieten.

„Wir möchten mit unserem Austausch das Thema Tea Time in Europa noch populärer und für jeden Interessierten zugänglich machen“, so Marco D’Andrea gegenüber Gourmet Report. „Dabei stehen für uns sehr hochwertige Zutaten, eine Teamleistung bei der kreativen Zubereitung sowie ein grandioses und entspanntes Erlebnis für die Gäste im Vordergrund.“

Auftakt der Afternoon Tea Experience im Atrium des The Fontenay mit einer beeindruckenden Deckenhöhe von 27 Metern sind ein Champagner und als Snack „Pani Puri“ mit Rindertatar, Schnittlauch und Belper Knolle. Beide Patissiers moderieren den Nachmittag und liefern Einblicke in ihre Arbeit. Neben den obligatorischen ofenfrischen Scones mit clotted cream und hausgemachten Konfitüren hält der gemeinsame Afternoon Tea noch viele andere süße und herzhafte Kreationen der beiden Meister ihres Fachs parat, darunter traditionelles dänisches Smørrebrød mit Roggenbrot mit allerlei Fischen oder The Cube mit Kaffee, Sauerkirschen und Thymian. Nicht fehlen dürfen die ausgewählten Tee-Kreationen aus dem Teehaus Ronnefeldt. Zum krönenden Abschluss erhalten die Gäste die von beiden Patissiers unterschriebene Menükarte sowie eine kleine Give-away Tüte.

Freja Krarup wurde 1992 im pulsierenden Kopenhagener Stadtteil Nørrebro geboren – heute ein Hotspot für weltweit bekannte Bäckereien. Während einer Reise nach Paris in der High School verliebte sie sich in die Kunst des Backens. Nachdem sie ihre wahre Berufung entdeckt hatte, erregte Freja landesweit Aufmerksamkeit, noch bevor sie ihre Ausbildung zur Konditorin bei ZBC in Ringsted abschloss. Im Jahr 2015 belegte sie den ersten Platz bei der Danish Skills Competition – einer angesehenen nationalen Meisterschaft für Berufsausbildung – und erhielt den Titel „Dänemarks beste Konditorschülerin“. Nach Stationen bei Brødkunsten und Bojesen wurde Freja zur Konditorin im historischen Svinkløv Badehotel in Nordjütland ernannt. Im Jahr 2021 wechselte Freja zum d’Angleterre als Chefkonditorin von MAISON, der Patisserie und dem Delikatessengeschäft des Hotels. Und im Jahr 2025 gewann Freja mit ihrem Meisterwerk „Yuzu Flower“ die nationale Meisterschaft „Kuchen des Jahres“.

Chef Patissier Marco D’Andrea @ The Fontenay

Schon früh wusste Marco D’Andrea, dass ihn Kochen fasziniert. Im Alter von 16 Jahren machte er ein Praktikum bei Karlheinz Hauser im Hotel Süllberg. Gleich im Anschluss absolvierte er dort ab 2007 seine Ausbildung in der Küche. Danach wechselte D’Andrea ins Restaurant Vendôme zu Joachim Wissler. Im April 2011 kehrte der gebürtige Frankfurter auf den Süllberg zurück und trat dort die Stelle als Chef-Patissier an. Seit 2017 ist er im The Fontenay tätig. Das Gastromagazin „Rolling Pin“ zeichnete ihn 2019 als Patissier des Jahres aus. Gault Millau verlieh ihm 2020 ebenfalls diesen Titel. Zum seinem Herzensthema „Afternoon Tea“ ist im Herbst 2021 sein erstes Kochbuch im südwest Verlag erschienen.

Afternoon Tea Experience mit Freja Krarup und Marco D’Andrea

Datum: Samstag, 20. September und Sonntag, 21. September 2025

Uhrzeit: 15.00 Uhr

Preis: 99 Euro pro Person inkl. Champagner und kleinem Begrüßungssnack

Reservierungen: Telefon: +49 (0)40 605 6605-710 oder per E-Mail an parkview@thefontenay.com

The Fontenay

Strahlend weiß, umrahmt von uralten Bäumen, liegt das Luxushotel The Fontenay am Ufer der Hamburger Alster. Das lichtdurchflutete, großzügig gestaltete Hotel beschenkt jeden Gast mit urbaner Eleganz, entspanntem Luxus und aufmerksamer, hanseatischer Freundlichkeit. Die faszinierende, geschwungene Architektur beherbergt 130 luxuriöse Zimmer und Suiten, viele mit Alsterblick. Das Herzstück bildet das imposante 27m hohe Atrium. Hoch oben im siebten Stock erleben Gäste die mit 2 Sternen ausgezeichnete Küche des Lakeside Restaurants. Mit weitem Blick auf die Alsterwiesen können im Parkview Restaurant internationale Kreationen und norddeutsche Klassiker genossen werden. Die Fontenay Bar besticht mit lässiger Eleganz und einer 500m² großen Terrasse, die im Sommer der Logenplatz Hamburgs ist. Beim Schwimmen im Indoor/Outdoor-Pool im 1.000m² großen Fontenay Spa ist die Alster gefühlt zum Greifen nah. Für Tagungen und Events stehen vier Veranstaltungsräume mit 48m² – 220m² und Tageslicht zur Verfügung. Als Mitglied von The Leading Hotels of the World, GreenSign zertifiziert und Partner von Fair Job Hotels, setzt das The Fontenay Maßstäbe für nachhaltigen Luxus und exzellenten Service.

Hotel d’Angleterre

Das d’Angleterre ist das prestigeträchtigste Hotel Kopenhagens – seit seiner Eröffnung im historischen Jahr 1755 ein unbestrittenes Wahrzeichen der Stadt. Es ist das einzige Fünf-Sterne-Superior-Luxushotel nicht nur in Kopenhagen, sondern in ganz Dänemark. Das Hotel besteht aus 92 Zimmern und Suiten und liegt am Kongens Nytorv (Neuer Platz des Königs), einem zentralen Ort im Herzen der Stadt. Vom Hotel aus sind viele wichtige Sehenswürdigkeiten zu Fuß zu erreichen, aber auch Unterhaltung und Gourmeterlebnisse erwarten Sie im Haus. Das Hotel verfügt über ein mit einem Michelin-Stern ausgezeichnetes Restaurant mit französisch inspirierter Küche, eine Champagner-Bar mit mehr als 200 Sorten Sekt, großzügige Veranstaltungsräume, eine Patisserie mit raffinierten Süß- und Backwaren sowie einen privaten Pool und ein Spa, das von dem weltbekannten ganzheitlichen Spa- und Hautpflegekonzept Amazing Space betrieben wird.