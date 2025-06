Léa Linster kocht in München

Am Sonntag, den 15. Juni 2025 bekocht die Luxemburger Grande Dame der Kulinarik, Léa Linster, alle Münchnerinnen und Münchner auf der Donisl-Galerie mit einem saisonalen 4-Gänge-Menü und französischen Weinen.

Léa Linster

Im Donisl Kulinarium laden Franziska Kohlpaintner und Peter Reichert einmal im Monat auf eine kulinarische Reise in die inspirierenden Küchen vielfach ausgezeichneter Gastköche. Unter der Schirmherrschaft von Münchens Spitzenkoch Karl Ederer, gemeinsam mit Donisl-Küchenchef Wolfgang Böttinger und Bräurosl-Küchenchef Burkard Metz.

Auf der wunderschönen Donisl-Galerie im ersten Obergeschoss präsentieren wechselnde Küchenchefs aus Deutschland und der Welt ihre Hommage an die Küche Süddeutschlands. Ganz im Sinne der Donisl-Philosophie: aus besten regionalen Zutaten, mit viel Liebe zum Detail und in handwerklicher Perfektion. Bei einem feinen 4-Gänge-Menü und begleitet von verschiedenen Gastwinzern, die mit ihren Weinen nicht nur die einzelnen Gänge untermalen, sondern auch mit allerhand spannenden Anekdoten und viel Wein-Wissen unterhalten.

Léa Linster im Donisl Kulinarium

Am Sonntag, den 15. Juni 2025 ab 17 Uhr dürfen sich alle Gäste im Donisl Kulinarium auf echt französisches Flair im Herzen von München freuen: Luxemburgs berühmteste Sterneköchin Léa Linster präsentiert dann ihr klassisch-französisches 4-Gänge-Menü:

Léa Linsters Menü

Junger Gärtner-Lauch

Vinaigrette

Färöer Lachs

Confit | Spinat

Rind

Ofenkartoffeln | Erbsen

Crème Brûlée

»Wie alle Luxemburger liebe ich München und freue ich mich ganz besonders auf einen schönen, kulinarischen Abend im „Donisl Kulinarium“. Natürlich einen französisch inspirierten Abend! Das ausgewählte 4-Gänge-Menü mit Lachs-Confit, Boeuf bourguignon und Crème Brûlée orientiert sich an Rezepten aus meinen Büchern. Schließlich ist es meine Passion, erlebbar zu machen, dass die Essenz der französischen Küche per se nicht „abgehoben“, sondern wohl durchdacht und köstlich ist. In diesem Sinne wünsche ich schon jetzt: Bon Appetit!«, erklärt Léa Linster ihr kulinarisches Konzept für den Abend Gourmet Report.

Franziska Kohlpaintner gegenüber Gourmet Report: »Auf den Abend mit Léa Linster freuen wir uns schon sehr lange. Sie hospitierte bei den ganz Großen: Paul Bocuse, Joël Robuchon und Frédy Girardet. 1987 wurde ihr Restaurant vom Guide Michelin erstmals mit einem Stern ausgezeichnet, zwei Jahre später gewann sie den „Bocuse d’Or“ als erste und bisher einzige Frau auf der Welt. Im Donisl Kulinarium gibt sie uns einen charmanten Einblick in ihre französische Küche. Herrlich entspannt, unaufgeregt und mit großer Liebe zum Handwerk in der Küche und den Lebensmitteln auf dem Teller.«

Mehr Gastköche im Donisl Kulinarium

Nach dem Abend mit Léa Linster setzt sich die Reihe mit herausragenden Spitzenköchinnen und -köchen, sowie Gastwinzern fort.

Am 13. Juli 2025 präsentiert der aus dem früheren Tian bekannte Green Chef Christoph Mezger ein sommerlich-leichtes vegetarisches Menü mit scharfer Wassermelone, einem gebackenen Kräuterei, Paprika Panisse und Isar Kiesel – begleitet von handverlesenen Weinen von unabhängigen, freien Winzern aus dem Repertoire von Zankl’s Weine.

Am 10. August 2025 freut sich Christian Stahl aus Mittelfranken mit einem ganzheitlichen Geschmackserlebnis der besonderen Art, als Sternekoch und Gastwinzer in Personalunion auf viele Gäste im Donisl Kulinarium. Gefolgt von Michael Seitz, dem Küchenchef in Alexander Hermann’s Fine Dining-Restaurant Imperial in Nürnberg, am 14. September 2025 mit einem experimentierfreudigen Menü mit asiatischen Einflüssen und Weinen von Ser Guido Gottwald. Bevor am 12. Oktober 2025 Sternekoch Christian Grainer aus Kirchdorf seine große Liebe zur bayerischen Heimat mit französischem Hochgenuss verbindet, natürlich mit charmanter Unterstützung seiner Frau Christiane im Service und flankiert von Gastwinzer Ernst Triebaumer – und Dominik Lobentanzer aus dem Restaurant 271 in Burghausen an der Salzach am 9. November 2025 zum großen Finale vom Donisl Kulinarium 2025 lädt. Puristisch und kreativ setzt er exzellente Lebensmittel von heimischen Produzenten, Fischern und Jägern in Szene, harmonisch begleitet von den feinen Weinen des Bio-Weinberghofs Fritsch aus Wagram.

Donisl Kulinarium Termine

Juni 2025 | 17 Uhr | Léa Linster Juli 2025 | 17 Uhr | Christoph Mezger August 2025 | 17 Uhr | Christian Stahl September 2025 | 16 Uhr | Michael Seitz Oktober 2025 | 16 Uhr | Christian Grainer November 2025 | 16 Uhr | Dominik Lobentanzer

Lea Linster im Gourmet Report

https://lealinster.lu

https://www.donisl.com