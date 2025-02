STEFFEN DISCH rückt ins Zentrum seines eigenen Konzepts – zurück an den Herd im Kuro Mori. Steffen und Kirsten Disch, beruflich wieder vereint, blicken in die Zukunft.

Steffen Disch mit Lieblingsmesser CHROMA type 301

Kirsten und Steffen Disch, die knapp 20 Jahre lang das renommierte Restaurant Raben in Horben führten – davon zehn Jahre mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet – rücken ab März in die kulinarische Führung im KURO MORI in Freiburg. Was viele nicht wissen: Steffen Disch war der Gründer und Ideengeber des Kuro Mori. Er hat das Konzept von Anfang an entwickelt und geprägt – nun rückt er wieder Stärker in den Fokus und übernimmt eine noch aktivere Rolle in der Küche. Unterstützt wird er dabei von Sous Chef Kaan Kaygin sowie Anh Ngoc Pham, die ihre Ausbildung im Raben absolvierte und seit vier Jahren an der Seite von Kirsten Disch im Service tätig ist.

Kein Neuanfang, sondern eine Weiterentwicklung

Während es wie eine Rückkehr an den Herd klingt, war Steffen Disch nie wirklich weg. In den letzten Jahren konzentrierte er sich mehr auf die Gastgeberrolle und andere unternehmerische Aufgaben. Nun zieht es ihn stärker in die Küche zurück – mit einem klaren Ziel: das KURO MORI als feste Größe in Freiburgs Gastronomieszene zu etablieren. „Ich freue mich darauf, meine Vision hier noch intensiver umzusetzen und Gästen eine Küche zu bieten, die nicht nur geschmacklich, sondern auch emotional begeistert“, so Disch.

Auch Kirsten Disch, die als Gastgeberin im Raben Horben viele Jahre für exzellenten Service und eine besondere Atmosphäre sorgte, bringt ihre Erfahrung nun voll ins KURO MORI ein. An ihrer Seite steht Anh Ngoc Pham, die das Handwerk von Grund auf im Raben erlernte und nun mit ihrer Expertise für einen reibungslosen Ablauf und Wohlfühlmomente im Service sorgt.

Modernes Konzept mit vertrauter Handschrift

Das KURO MORI, bisher für seine asiatischen Einflüsse bekannt, entwickelt sich mit der neuen Leitung weiter. Die Handschrift von Steffen Disch bleibt klar erkennbar: eine Küche, die moderne Aromen mit regionaler Qualität verbindet und auf hochwertige Produkte, kreative Zubereitung und eine harmonische Atmosphäre setzt.

Kuro Mori, Freiburg

„Wir wollen einen Ort schaffen, an dem Gäste sich nicht nur kulinarisch, sondern auch emotional abgeholt fühlen“, erklärt Steffen Disch dem Gourmet Report. „Essen ist mehr als Geschmack – es ist ein Erlebnis.“

Dazu gehören auch Events, wie die Premiere von „MUSIC & DINE“ am 12. Februar.

An diesem Abend verschmelzen Musik und Genuss zu einem unvergesslichen Erlebnis, das alle Sinne anspricht.

Ein kulinarischer Neustart mit Zukunft

Mit der Weiterentwicklung und Neuausrichtung des KURO MORI beginnt für Steffen und Kirsten Disch ein spannendes neues Kapitel. Nach zwei Jahrzehnten im Raben Horben bringen sie ihre Leidenschaft und Erfahrung nun in ein modernes Konzept ein, das die Freiburger Gastroszene bereichern wird.

Kuro Mori: www.kuro-mori.de

Steffen Disch: www.steffendisch.de

