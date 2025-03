Südstrand Gourmet Festival 2025 Föhr

Nach erfolgreichem Auftakt im Vorjahr kehrt das Südstrand Gourmet Festival am 20. März 2025 als Erfolgsrezept in das Hotel Upstalsboom Wyk auf Föhr zurück – mit einer hochkarätigen Besetzung an Gastköchen.

Dieter Müller

Südstrand Gourmet Festival Föhr

Feinschmecker dürfen sich auf ein exklusives Gourmet-Dinner im Restaurant bi a wik freuen. Das Küchenteam rund um Kai-Uwe Schütt und Uwe Jacobs heißt erneut herausragende Gastköche am Südstrand willkommen. Stefan Wilke, Küchendirektor des The Fontenay in Hamburg, Jens Rittmeyer, renommierter Sternekoch und als „Saucengott“ bekannt, Martin Eisenberger von BOS Food, Experte für hochwertige Lebensmittel kreieren gemeinsam mit 3-Sterne-Kochlegende Dieter Müller ein raffiniertes mehrgängiges Menü – jeder Gang inspiriert von der Handschrift des jeweiligen Gastkochs.

Der Abend beginnt mit einem Aperitif und feinem Fingerfood in der hygge bar, bevor die Gäste an langen Tafeln im Restaurant Platz nehmen und das exklusive Menü mit perfekt abgestimmter Weinbegleitung genießen. Alle Gänge werden im Show-Cooking-Bereich angerichtet und präsentiert. „Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Branchenkollegen mit geteilter Leidenschaft unseren Gästen wieder einen unvergesslichen Abend zu bereiten.“ sagt Küchenchef Uwe Jacobs. „Außerdem setzt der Abend nicht nur kulinarische Höhepunkte, sondern schenkt dem gesamten Team neue und inspirierende Impulse.“

Das Restaurant bi a wik ist bekannt für nordisch-deutsche Küche mit moderner Raffinesse. Das Küchenteam setzt dabei konsequent auf regionale, nachhaltige und qualitativ hochwertige Produkte – nur so entstehen Kreationen, die die Tradition der Region wahren und gleichzeitig innovative Akzente setzen.

Die Tickets für das 2. Südstrand Gourmet Festival sind limitiert und für 199 € pro Person zzgl. Ticketgebühren erhältlich und können über den Ticketshop ticket2go online gebucht werden.

Martin Eisenberger

Datum und Uhrzeit: 20. März 2025, Start 18:00 Uhr

Ort: Upstalsboom Wyk auf Föhr

Gmelinstraße 11

25938 Wyk auf Föhr

Tickets & Reservierung:

https://ticket2go.de/c/4459

www.upstalsboom-wyk.de

Abonniere den Gourmet Report Newsletter!