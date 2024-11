ASMALLWORLD bietet jetzt auch kostenlose Mitgliedschaft

Die ASMALLWORLD AG gibt die erfolgreiche Einführung eines neuen Mitgliedschaftsmodells für ihr Social Network ASMALLWORLD bekannt.

Alvear Art Hotel Roof Top Pool

Dies ist der Höhepunkt einer mehrjährigen Transformation des Geschäftsmodells, die darauf abzielt, die Community zu vergrössern, die Einnahmequellen zu diversifizieren und das Unternehmen für langfristiges Wachstum zu positionieren. Gleichzeitig hat ASMALLWORLD auch ein neues visuelles Design vorgestellt, welches die neue Positionierung als Community für Luxusreisen reflektiert.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich ASMALLWORLD von einem der ersten Social Networks zu einer renommierten Community für Luxusreisen weiterentwickelt. Diese Transformation, geprägt durch Innovationen wie die ASMALLWORLD Collection, ASMALLWORLD Bespoke Travel, neue App-Funktionen, Reise-Editorials und, seit heute, das neue Mitgliedschaftsmodell, hat den Grundstein für ein diversifiziertes Geschäftsmodell gelegt, dass die Zukunft des Unternehmens nachhaltig prägen wird.

Einführung einer kostenlosen Mitgliedschaftsstufe für ASMALLWORLD

Ab heute bietet ASMALLWORLD eine neue, kostenlose ASMALLWORLD-Mitgliedschaft an, die den Zugang zu den Dienstleistungen von ASMALLWORLD vereinfachen wird. Durch den Wegfall der Zahlungsbarriere soll dieses neue Mitgliedschaftsmodell ein beschleunigtes Wachstum der ASMALLWORLD-Community ermöglichen.

Eine grössere Nutzerbasis wird die soziale Dynamik der ASMALLWORLD-Plattform verstärken und das Erlebnis der Mitglieder durch verbesserte soziale Funktionen, nutzergenerierte Inhalte und Veranstaltungen bereichern. Dieser Fokus auf Expansion wird nicht nur das User-Engagement fördern, sondern auch eine grössere Community schaffen, was gleichzeitig die Nachfrage nach den Dienstleistungen von ASMALLWORLD erhöhen soll.

Jan Luescher, CEO Asmallworld

Erschliessung neuer Monetarisierungsmöglichkeiten

Das neue Mitgliedschaftsmodell von ASMALLWORLD ermöglicht eine optimierte Monetarisierung. Durch die Beseitigung der anfänglichen Zahlungshürde erhöht der vereinfachte Anmeldeprozess die Zahl der neuen Mitglieder erheblich und schafft so eine grössere Mitgliederbasis.

Eine grössere Community steigert den Wert der Plattform, indem sie ihre sozialen Funktionen, Veranstaltungen und nutzergenerierten Inhalte attraktiver macht, was zu einer höheren Mitgliederbindung und einem stärkeren organischen Wachstum durch Mitgliederempfehlungen führt.

Diese erweiterte Mitgliederbasis bedient verschiedene Einnahmequellen, darunter das Upselling auf mehrere bezahlte Mitgliedschaftsstufen und das Angebot reisebezogener Dienstleistungen wie die ASMALLWORLD Collection und ASMALLWORLD Bespoke Travel. Auch Veranstaltungen können durch die Nutzung der grösseren, vielfältigeren Mitgliederbasis in zusätzlichen Städten effektiver monetarisiert werden.

ASMALLWORLD führt gleichzeitig auch eine neue „Premium“-Mitgliedschaftsoption ein, die ein erweitertes ASMALLWORLD-Erlebnis mit vielen zusätzlichen Vorteilen gegenüber der kostenlosen Mitgliedschaft bietet. Mitglieder können jederzeit auf diese kostenpflichtige Mitgliedschaft upgraden.

Darüber hinaus plant ASMALLWORLD, in den kommenden Monaten neue Verkaufsmechanismen einzuführen, wie z.B. den Verkauf von Drittprodukten (z. B. Kreditkarten und Reisedienstleistungen) und Werbemöglichkeiten. Partnerschaften mit Reisemarken, darunter Kreuzfahrtgesellschaften und Hotelketten, werden es ASMALLWORLD ermöglichen direkt Kampagnen anzubieten, um so seine wachsenden Nutzerbasis weiter zu monetarisieren.

„Unser neues Geschäftsmodell ist darauf ausgelegt, das Wachstum von ASMALLWORLD als Multi-Core-Business mit diversifizierten Einnahmequellen aus Mitgliedschaften, Dienstleistungen und strategischen Partnerschaften zu beschleunigen“, sagte Jan Luescher, CEO von ASMALLWORLD. “Durch die Skalierung unserer Community werden wir die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen erhöhen und neue Möglichkeiten der Monetarisierung schaffen, um so den Weg zu nachhaltigem Wachstum und langfristigem Erfolg zu beschreiten.“

Ein neues visuelles Design und Logo

Um die Einführung eines neuen Mitgliedschaftsmodells zu unterstützen, präsentiert sich ASMALLWORLD ebenfalls mit einem neuen Logo und einem neuen, eleganten visuelles Design, welches die Positionierung von ASMALLWORLD als Luxusreisemarke besser widerspiegelt.

Die neue Positionierungsstatement „travel, discover, belong“ reflektiert die neue Ausrichtung von ASMALLWORLD und die Absicht es seinen Mitgliedern zu ermöglichen neue Reiseinspirationen zu entdecken, einzigartige Reisen zu buchen und gleichgesinnten Mitglieder zu treffen.

Die Startseite www.asmallworld.com spiegelt bereits die neue Designsprache und die neue Positionierung wider. Andere Bereiche der App und der Website werden in den kommenden Wochen schrittweise aktualisiert, um die Umstellung abzuschliessen.

„Im Laufe der Jahre hat sich ASMALLWORLD zu einer Community für moderne Luxusreisende entwickelt, und wir wollten, dass sich gleich auf den ersten Blick klarer zeigt, wofür die Marke heute steht“, erklärt Jan Luescher, CEO von ASMALLWORLD dem Gourmet Report.

Eine Grundlage für langfristiges Wachstum

Mit der Einführung einer kostenlosen Mitgliedschaftsstufe wurde eine mehrjährige Geschäftstransformation abgeschlossen, weg von einem limitierten Geschäftsmodell mit nur einer Einnahmequelle, hin zu einem wachsenden, diversifizierten Multi-Core-Business. Mit einem skalierbaren Community-Modell, robusten Verkaufsmechanismen und einem erweiterten Dienstleistungsportfolio ist ASMALLWORLD gut positioniert, um weiterhin erfolgreich im Luxusreisemarkt zu wachsen.

Während ASMALLWORLD dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiert, wird sich das Unternehmen nun darauf konzentrieren, seine Community und seine Einnahmequellen auf der Grundlage eines soliden Geschäftsmodells weiterzuentwickeln und seinen Kunden auch künftig ein einzigartiges Serviceerlebnis zu bieten.

Die ASMALLWORLD Gruppe

ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community.

Basierend auf dem Sozial Network ‘ASMALLWORLD’, betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Exosysteme, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen.

ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren.

Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1’000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad.

Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem:

ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und es Kunden erlaubt, kostenlos in den Genuss von einzigartigen Zusatzleistungen zu kommen

ASMALLWORLD Bespoke Travel, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet

ASW Hospitality, eine Hospitality-Consulting Firma, welche Eigentümern hilft, den Wert ihrer Objekte in jeder Phase des Lifecycles zu steigern, inklusive Akquisition, Entwicklung, Betreiben und Verkauf

First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen.

The World’s Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet.

Jetbeds.com, eine Flugbuchungsportal spezialisiert auf Business- und First-Class-Flüge

The Solo Cruise Company, ein Reisebüro, welches sich auf Kreuzfahrten für Solo-Reisende fokussiert hat

Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten:

www.asmallworldag.com

www.asw.com

www.asmallworldcollection.com

www.asmallworldbespoke.com

www.first-class-and-more.de

http://www.first-class-and-more.com

www.finestclubs.com

www.asmallworldhospitality.com

www.north-island.com

www.jetbeds.com

www.thesolocruisecompany.com

